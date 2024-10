« Personne ne vient pour aider »

Reese Witherspoon a récemment discuté de l’importance de l’autonomie pour les femmes

Reese Witherspoon parle de l’importance de réaliser que vous devez prendre des décisions vous-même et que « personne ne vient vous aider ».

Reese a dû prendre de grandes décisions à la fois en tant que mère et en tant qu’homme d’affaires. L’émission du matin L’actrice est devenue mère pour la première fois à l’âge de 23 ans, lorsqu’elle a accueilli sa fille Ava.

Lors du deuxième événement annuel Shine Away de sa société de production Hello Sunshine à Los Angeles samedi, Reese a déclaré que le problème avec « Hello Sunshine, c’est que nous recherchons des histoires que les femmes ont elles-mêmes sauvées », ajoutant: « parce que chaque femme dans cette salle s’est sauvée ». « , soit d’une « situation financière, d’une situation scolaire, d’une mauvaise relation, il fallait se sauver ».

« Il y a un moment dans notre vie où l’on se rend compte que, non, attendez, personne ne viendra nous aider, personne ne viendra prendre cette décision », a-t-elle poursuivi.

« Pour moi, je dois prendre cette décision. J’en ai eu beaucoup. Étant une mère célibataire à la fin de la vingtaine, j’ai dû prendre beaucoup de décisions pour mes deux enfants et beaucoup de décisions financières. , aussi », a ajouté le producteur de Big Little Lies.

Professionnellement, le Légalement blonde L’actrice a eu un moment de surprise lorsqu’elle ne pouvait pas se permettre de payer quatre employés, même après le succès de sa série à succès HBO, lauréate d’un Emmy. De gros petits mensongeset des films primés aux Oscars Sauvage et Fille disparue.

Ensuite, elle « a dû demander de l’aide, et c’est à ce moment-là qu’une amie m’a aidé à créer un plan d’affaires », a-t-elle déclaré.

Elle a noté : « C’est aussi bien de savoir dans quoi vous n’êtes pas bon, et je sais dans quoi je suis vraiment bon, mais il est également important de dire : « Je ne suis pas bon dans quelque chose ». «

Reese Witherspoon est maman de trois enfants, Ava Phillippe, 25 ans, et son fils Deacon Phillippe, 20 ans, ainsi que Tennessee James Toth, 12 ans.