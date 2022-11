Personne ne veut un match de football silencieux, mais voici pourquoi je pense que la FA a raison de demander aux parents de le fermer ce week-end

UN samedi matin au début de mon adolescence, je jouais pour l’équipe de football de l’école dans une école de la ville voisine.

Ils avaient un joueur appelé Paul à l’avant qui s’est un peu disputé avec l’un de nos défenseurs.

Même si nous détestons l’idée d’un match de football silencieux, les parents peuvent aider à faire ressortir le pire chez leurs enfants Crédit : Getty

Alors que les bousculades s’intensifiaient, une voix de la ligne de touche a crié: “Allez-y mon fils, prenez-le!”

Tout le monde dans notre équipe s’est arrêté avec étonnement pour regarder une version adulte de Paul se tenant là, puce avec fureur, encourageant son fils à battre notre joueur.

Son fils, inutile de le dire, ne semblait pas avoir besoin d’encouragement pour le faire.

J’ai blâmé son éducation. L’escarmouche a été arrêtée, le charmant papa a été parlé par un enseignant et le match a continué. Ce fut une expérience horrible.

Donc, toutes ces années plus tard, quand je vois que la Football Association encourage les parents, les entraîneurs et tous les autres spectateurs à mettre une chaussette dedans et à se taire tout en regardant les enfants jouer au football ce week-end, je suis transporté à ce misérable matin à Stourbridge il y a plus de quarante ans.

Écoutez, personne ne veut un match de football silencieux – qu’est-ce que le football sans le rugissement de la foule, le gémissement collectif à une décision de pénalité douteuse – ou une passe de merde ? Tout cela fait partie de l’expérience.

Mais je peux voir comment la FA a décidé de demander un peu de temps pour les doigts sur les lèvres. Ils font valoir un point.

C’est pour un week-end seulement, quel mal cela peut-il faire si tout le monde se tait à part applaudir ?

Si vous aimez crier sur les enfants et les arbitres de niveau junior, vous pouvez toujours y revenir le week-end prochain.

Qui sont les wokesters à la FA, ou ailleurs, pour faire obstacle à des plaisirs simples comme réprimander un jeune arbitre jusqu’à ce qu’il soit au bord des larmes ?

Ou montrer votre expertise en matière de tactique et de motivation en criant sans relâche à votre progéniture pendant toute la durée du match ?

Et n’oublions pas cette incroyable sensation de puissance que vous ressentez lorsque vous démontrez votre passion en criant des choses désagréables aux enfants de l’équipe adverse, voire à leurs parents.

Qui sait, vous pourriez même vous battre vous-même !

Comme cela doit être humiliant pour votre progéniture de vous voir agir ainsi. Quelle honte ils doivent ressentir.

Donnez-leur juste un week-end, voulez-vous ? Et offrez-vous aussi un week-end de congé ; profitez simplement du simple plaisir d’être là et d’en profiter pour ce que c’est.

Ne vous méprenez pas, je vois des failles dans les règles du National Silent Support Weekend. Pour commencer, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée d’interdire aux entraîneurs de dire quoi que ce soit pendant le match.

Comme me l’a dit un entraîneur d’une équipe d’enfants : « Vous devez vous rappeler que certains des plus petits ont vraiment besoin de conseils.

“Je ne parle pas de tactique ou de quoi que ce soit de compliqué ici – je veux dire, il n’est pas rare que les pinces deviennent confuses et commencent à courir avec le ballon dans la direction de leur propre but. Que sommes nous sensés faire? Laissez-les continuer et marquer?

Ce sera sûrement un événement rare, mais je trouve l’idée même déchirante. Imaginez les pauvres agneaux debout, perplexes, se demandant pourquoi seuls les parents de l’adversaire applaudissent le but qu’ils pensent avoir marqué.

Et puis il y a le vrai risque que, comme c’est souvent le cas avec une minute de silence avant un match professionnel, l’exigence de respecter le silence en elle-même provoque le chahut.

Je peux très bien imaginer une situation où pendant une demi-heure tout se passe bien, agréablement et tranquillement sauf les applaudissements, quand quelqu’un s’oublie et crie quelque chose.

À ce moment-là, quelqu’un leur crie qu’ils ne devraient pas crier et ce criard se fait également crier dessus. Etc.

D’un autre côté, il est également possible que le huard solitaire qui ne peut s’empêcher de briser le silence pour crier son souffle semble encore plus stupide que d’habitude, voire peut-être pour lui-même.

J’ai regardé le football des enfants à tous les niveaux, et une chose est devenue évidente pour moi : plus le niveau est mauvais, plus il y a de bruit.

Si vous regardez des équipes académiques dans des clubs professionnels, vous partagez la ligne de touche avec de nombreux parents et amis des joueurs qui, soyons honnêtes, ont plus à cœur le jeu que dans la plupart des footballeurs de base.

Et, chose fascinante, il y a à peine un murmure, au-delà des cris d’encouragement et d’applaudissements.

À ce niveau, la plupart de ceux qui regardent sont sur le jeu depuis assez longtemps pour savoir une chose ou deux.

Ils en sont venus à comprendre que la meilleure façon d’amener les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes est de leur donner le temps et l’espace nécessaires pour régler les choses par eux-mêmes.

Et si cela est vrai pour ces jeunes qui jouent sur les terrains d’entraînement parfaits des clubs professionnels, c’est également vrai pour les enfants que vous regardez peut-être remuer de la boue dans votre parc local.

Donnons une chance à la paix ce week-end. Nos enfants nous remercieront probablement autant que les arbitres.