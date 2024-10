Personne ne veut que cette fin soit expliquée, la saison 2 taquinée par le créateur

Remarque : cette histoire contient des spoilers de la finale de « Personne ne veut ça ».

Comme celui de Netflix « Personne ne veut ça » approfondit son exploration de ce qui se passe lorsqu’un rabbin (Adam Brody) et une shiksa (Kristen Bell) tombent amoureux, Joanne et Noah font face à ce qui semble être un problème impossible dans la finale. Mais comme la créatrice Erin Foster s’est inspirée de « Sixteen Candles » pour cette fin bouleversante, elle et les stars de la série sont « à fond » pour la saison 2.

Après que Joanne de Bell ait fait la paix avec sa conversion au judaïsme, la finale voit Joanne avouer à Noah qu’elle n’est pas prête à se convertir, ce qui la conduit à rompre leur relation au milieu de la promotion de Noah au poste de grand rabbin. Même si Joanne aurait pu considérer la conversion comme une « activité intéressante… [and] chose passionnante à ajouter [her] vie », Foster a noté la gravité de la décision « dans la pratique », affirmant qu’elle n’en était « juste… pas encore là ». En fait, ces mots sont prononcés par Joanne dans la série.

« J’aime l’idée qu’elle arrive à un point où elle serait prête à se changer pour devenir un gars formidable, mais aussi à admettre la vérité qu’elle ne le ferait pas vraiment pour les bonnes raisons », a déclaré Foster à TheWrap.

La décision de ne pas se convertir ne fait pas de Joanne plus ou moins une « féministe » ou une « femme moderne » aux yeux de Foster, qui estime que « nous sommes tous un peu de tout ». Au lieu de cela, elle a déclaré que Joanne était une « femme indépendante, ambitieuse et motivée par sa carrière », tombant amoureuse de « quelqu’un de plus traditionnel ».

« Je pense qu’il est également acceptable pour une femme de changer certaines choses d’elle-même pour une personne traditionnelle, de la même manière qu’il devrait être acceptable pour un homme de changer certaines parties de lui-même pour quelqu’un de moins conventionnel », a déclaré Foster. « Je voulais juste terminer sur cette question du genre : « Je suis prêt à vous rencontrer au milieu ; Je suis prêt à sacrifier des choses pour être ensemble, mais je dois aussi être fidèle à moi-même.

« Personne ne veut ça » donne aux téléspectateurs la fin romantique qu’ils méritent alors que Noah court après Joanne, et dans les derniers instants de la saison, Noah admet à Joanne qu’il ne peut pas avoir à la fois sa promotion et une petite amie non juive, et même quand même, l’embrasse.

« Je voulais que le public croie vraiment… Joanne s’en va – Elle a fait la chose qui est vraiment difficile à faire, c’est-à-dire mettre fin à une relation dans laquelle elle veut être, mais pour les bonnes raisons, et il ne s’en prend pas à elle parce que il est également en assez bonne santé pour accepter ce que quelqu’un lui dit », a déclaré Foster. « Je voulais vraiment que ce soit comme une surprise inattendue quand on le voit l’attendre là à la fin. »

Kristen Bell dans « Personne ne veut ça » (Netflix)

Citant spécifiquement le film classique de John Hughes, « Sixteen Candles », Foster voulait s’arrêter sur une « fin romantique », affirmant que son objectif était que la série soit « écrasable » et donne finalement aux téléspectateurs la fin satisfaisante dont ils rêvaient.

« Je pense vraiment que c’est le genre de spectacle dans lequel vous voulez donner au public ce qu’il veut », a-t-elle déclaré. «Je n’essaie pas de faire un choix artistique qui prive le public de la fin heureuse qu’il souhaite. Mais il ne faut pas non plus trop nettoyer là où il n’y a nulle part où aller.

En ce qui concerne la saison 2, Foster et les protagonistes sont tous présents, Brody disant en plaisantant à TheWrap qu’il est intéressé par un prochain épisode potentiel, « contractuellement et spirituellement ».

«J’adorerais faire une saison 2; Kristen et Adam adoreraient faire une saison 2 », a déclaré Foster. « Il y a tellement plus d’histoires à raconter, donc si les gens aiment la série, je serais vraiment ravi de continuer à la raconter. »

Netflix n’a pas encore renouvelé la série, mais elle est restée en tête du Top 10 tout le week-end. Restez à l’écoute.

Tous les épisodes de « Nobody Wants This » sont désormais diffusés sur Netflix.