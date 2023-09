« Personne ne veut faire des affaires avec le comté ? Les entreprises expliquent pourquoi elles ne recherchent pas de contrats

CLEVELAND, Ohio – Parfois, lorsque le comté de Cuyahoga essaie d’acheter des biens ou des services, c’est une chance qu’une seule entreprise réponde.

Cela peut être dû au fait que l’article ou le service est si spécialisé qu’il existe un nombre limité d’entreprises capables de le produire. Ou cela peut être dû au fait que l’inflation, les pénuries dans la chaîne d’approvisionnement ou des événements catastrophiques, comme la pandémie, rendent plus difficile pour les entreprises d’attirer de nouveaux clients ou d’obtenir ce dont elles ont besoin pour répondre à la demande.

Mais de plus en plus, les entreprises déclarent qu’elles n’essaient même pas de conclure des contrats avec le comté, leur silence répondant à une question rhétorique que le conseiller du comté Dale Miller a souvent posée au cours des deux dernières années : « Personne ne veut faire des affaires avec le comté ? »

Glen Shumate, vice-président exécutif de la Construction Employers Association et directeur exécutif de la Contractor Assistance Association, travaille avec des centaines d’entreprises de métiers dont les propriétaires lui disent : « Ils ne considèrent tout simplement pas le comté ou le public (les contrats) comme quelque chose qu’ils rechercheraient. .»

Les raisons invoquées par les entreprises pour ne pas poursuivre leurs travaux dans les comtés sont variées et parfois complexes, comme le montre un examen de 260 feuilles « sans appel d’offres » en 2022. Le comté demande aux entreprises de les remplir en expliquant pourquoi elles ont choisi de ne pas répondre aux demandes de propositions, d’offres ou de qualifications.

Pour certains, la réponse était simple : l’entreprise ne fournit pas les biens ou services demandés.

D’autres fois, les entreprises ont déclaré qu’elles n’avaient pas vu la demande du comté, ou du moins pas à temps pour répondre dans les délais. Le comté publie une prévision sur six mois pour aider les entreprises à anticiper les projets à venir pour lesquels elles pourraient vouloir soumissionner et la date d’échéance des documents, mais les propriétaires affirment que c’est plus utile pour les entreprises qui vendent des biens, comme du papier toilette ou des fournitures de bureau, et non pour celles qui travaillent dans des secteurs de services et de construction moins prévisibles.

Les entreprises peuvent également s’inscrire auprès du comté pour recevoir des notifications sur les emplois disponibles. Mais certains propriétaires, comme Ariane Kirkpatrick de The AKA Team, une entreprise de construction et d’installations commerciales, affirment que cela n’a pas été fiable ou efficace : « J’ai rempli ce formulaire tellement de fois », a-t-elle déclaré à propos de l’inscription en ligne.

AKA a poursuivi et remporté un travail d’un million de dollars pour équiper les bâtiments du comté d’équipements de sécurité pendant la pandémie de coronavirus parce qu’ils ont vu l’opportunité publiée dans les médias, et ils se sont associés à Gilbane pour remporter une partie de la construction de la nouvelle prison, a déclaré Kirkpatrick. Mais sinon, ils ne suivent pas le travail du comté.

« Je ne sais pas quand ils auront un poste à pourvoir », a-t-elle déclaré.

Ce que disent les entreprises

Les entreprises ont partagé d’autres raisons fortuites pour expliquer leur décision de ne pas poursuivre leurs activités dans le comté, comme le fait d’être trop occupées pour accepter de nouveaux clients, le manque de personnel ou le fait d’être trop petite pour être considérée comme le fournisseur principal, même si elles seraient prêtes à sous-traiter une partie. du travail.

Mais parfois, les entreprises disaient qu’elles ne voulaient tout simplement pas travailler avec le comté. Ils ont blâmé les problèmes de paiement ou de tarification qui rendent difficile le versement des salaires, le long processus de candidature ou la conviction que le comté joue les favoris.

Selon certaines de leurs réponses sans offre :

Un entrepreneur n’a pas postulé pour un projet de resurfaçage de route parce qu’il a déclaré que l’ingénieur du comté avait « largement sous-estimé » le coût estimé du projet, que l’entreprise ne pouvait pas égaler. Plusieurs autres entreprises ont également déclaré avoir du mal à proposer des offres compétitives dans la fourchette de prix du comté. Une entreprise a déclaré que son estimation dépassait d’un million de dollars les attentes du comté.

Une entreprise de construction s’est plainte du fait que « la quantité de paperasse requise pour soumettre une offre semble excessive » et a recommandé un processus plus rapide qui permettrait aux petites entreprises disposant d’un personnel limité de postuler plus facilement. Shumate a confirmé qu’il s’agit d’une plainte qu’il entend souvent de la part d’entreprises qui recherchent moins de paperasse et des retours plus rapides : « Si je sens que je dois passer par plusieurs étapes pour y arriver, y a-t-il un endroit moins onéreux où je peux chercher des affaires ?

Répondre aux exigences du comté en matière de projets appartenant à des petites entreprises, à des minorités ou à des femmes s’avère également difficile, ont déclaré certaines entreprises, en particulier lorsque si peu d’entreprises choisissent d’être certifiées, car le processus de demande et de renouvellement est également lourd et nécessite un renouvellement annuel.

« Nous ne serions pas en mesure de payer les salaires pendant toute la durée du contrat, et sachant cela, cela peut devenir très stressant », a déclaré une agence de placement de personnel. « Lorsque le comté de Cuyahoga sera en mesure d’aider les petites entreprises avec des paiements bihebdomadaires au lieu de paiements nets sur 30 jours, cette incitation augmenterait nos options d’enchères. » D’autres ont souligné des problèmes liés aux mandats prolongés et à la difficulté documentée du comté à fournir des paiements rapides au fil des ans.

Au moins deux entreprises ont déclaré qu’elles n’étaient pas sûres que le comté considérerait équitablement leur offre par rapport à d’autres entreprises avec lesquelles le comté avait conclu des contrats dans le passé. « En supposant qu’un concurrent remporterait le projet, sur la base de son expérience passée dans la région », a répondu un propriétaire. Un autre a déclaré avoir soumis une offre pour imprimer et envoyer des factures d’impôts au prix de huit cents par exemplaire, mais n’avoir jamais reçu de réponse. « Nous travaillons dans le secteur de l’impression de courrier depuis 30 ans et disposons de 7 installations à travers le pays », a écrit le propriétaire. « Si une copie de 0,08 ne justifie pas un rappel, nous ne savons tout simplement pas comment nous pouvons vous aider. »

Le comté n’est peut-être pas en mesure de contrôler ou de résoudre tous les problèmes soulevés par les entreprises, a déclaré Miller à cleveland.com, mais « parfois des choses peuvent être faites ». Il continue de remettre en question les contrats avec peu de soumissionnaires pour découvrir pourquoi l’intérêt est faible et mettre en évidence les domaines potentiels d’amélioration.

Selon Miller, les appels d’offres pour des contrats prennent du temps et de l’argent, de sorte que les entreprises ne les soumettront que si elles croient pouvoir gagner. Si le pays parvient à accroître leur confiance, cela pourrait contribuer à accroître la concurrence.

« Toute mesure visant à simplifier les appels d’offres ou à préciser que les nouveaux soumissionnaires seront équitablement pris en compte serait utile », a-t-il déclaré.

Ce que fait le comté

Historiquement, le comté a toujours eu du mal à susciter l’intérêt pour bon nombre de ses achats courants à faible coût, mais les projets plus importants n’ont généralement pas le même problème, a déclaré Paul Porter, directeur des achats du comté, à cleveland.com. En août, il n’a pu rappeler que quelques contrats avec un seul soumissionnaire.

Néanmoins, il a déclaré que le comté reconnaissait l’avantage de rendre l’ensemble du processus de passation des marchés plus facile et plus efficace et prenait des mesures pour y parvenir.

« Nous préférons avoir plusieurs propositions d’offres afin qu’il y ait un peu plus de concurrence plutôt que de choisir parmi un seul fournisseur qui soumet une réponse », a déclaré Porter. «Je pense que cela offre le meilleur rapport qualité-prix aux contribuables.»

À cette fin, Porter a déclaré que les départements du comté contactent de manière proactive de nouveaux fournisseurs potentiels au sujet de projets qui pourraient les intéresser et organisent des événements éducatifs pour que davantage d’entreprises soient enregistrées dans la base de données du comté. Bien que les entreprises n’aient pas besoin de s’inscrire pour consulter les opportunités de contrat sur le site d’achat du départementil est plus facile de recevoir des notifications sur les emplois dans leur secteur.

Le comté encourage également davantage de petites entreprises, de minorités ou de femmes. entreprises à certifier, ce qui contribue à accroître la diversité dans les contrats. La certification peut être un processus fastidieux et long, a reconnu Porter, mais figurer sur cette liste peut augmenter les opportunités commerciales et faciliter les partenariats de sous-traitance.

Actuellement, 464 entreprises sont certifiées dans le comté, presque toutes portant l’étiquette de petite entreprise en combinaison avec une autre désignation. Il y avait 204 entreprises enregistrées comme appartenant à des minorités et 200 comme appartenant à des femmes.

Kirkpatrick est enregistrée sous les trois titres, mais sa sœur, qui dirige une petite entreprise de nettoyage commercial, n’a pas voulu franchir les étapes. Le manque de certification et l’incapacité d’augmenter la marge de crédit de l’entreprise sont des problèmes qui empêchent sa sœur de postuler pour plus d’emplois, a déclaré Kirkpatrick.

« Nous devons trouver comment aider les petites entreprises dotées de ces points d’accès à contribuer efficacement à ces projets », a-t-elle déclaré à cleveland.com. « Pour que nous soyons de grandes entreprises et des entreprises durables, nous devons faire en sorte qu’il ne soit pas si difficile de faire partie des projets. »

Il a été question de rationaliser le processus en permettant aux entreprises de se certifier une fois auprès de l’État et de l’appliquer également dans leur pays d’origine, mais on ne sait pas si et quand cela se produira. Entre-temps, Porter a déclaré que le comté avait créé des guides pratiques pour faciliter la candidature en guidant les entreprises à travers chaque étape de la certification.

Shumate n’est pas convaincu que cela suffira. Le comté doit prouver que cela en vaut la peine, a-t-il déclaré, ce qui signifie qu’il augmente les opportunités d’emploi.

« Parmi les personnes certifiées dans le comté, combien ont déjà travaillé ? Il a demandé. « Ce n’est pas parce que vous êtes certifié que vous allez nécessairement recevoir quelque chose. »

Cependant, tous les problèmes n’ont pas de solution.

Lors des demandes d’offres, par exemple, le comté est tenu de faire appel au fournisseur capable de fournir le bien ou le service au coût le plus bas, a déclaré Porter. Cela peut souvent être discriminatoire à l’égard des petites entreprises ou des entreprises syndiquées, comme AKA, qui doivent intrinsèquement facturer plus.

« Nous sommes très rarement les moins-disants », a déclaré Kirkpatrick, ajoutant qu’elle pense qu’ils n’ont remporté le contrat contre le coronavirus que parce que le comté a pu prendre en compte la qualité de leur travail, le soutien aux emplois locaux et la certification des petites entreprises.

« S’ils utilisaient le même concept (pour d’autres contrats), nous serions plus à l’aise pour soumissionner », a déclaré Kirkpatrick.

Le comté essaie d’utiliser davantage de demandes de propositions ou de qualifications lorsque cela est possible, a déclaré Porter, ce qui lui permet d’évaluer les entreprises sur une base supérieure au prix de leurs biens et services.

Il s’efforce également d’assurer des paiements plus rapides. Les départements approuvent les contrats plus tôt, suivent les factures de plus près et garantissent que les entreprises disposent des bons contacts dans le comté pour répondre à leurs questions et préoccupations, a déclaré Porter.

Mais même cela pourrait ne pas suffire à attirer les entreprises, selon Shumate. Il a donné l’exemple d’une entreprise de 30 millions de dollars qui soumissionnait pour un projet de 50 000 $ avec une marge bénéficiaire de 5 %, soit environ 2 500 $. Compte tenu du temps et des efforts nécessaires pour élaborer une réponse, du calendrier de paiement souvent lent et des faibles marges bénéficiaires au final, la plupart des entreprises se demandent : « est-ce assez attrayant pour moi ? il a dit.

C’est une énigme de « la poule ou l’œuf », a déclaré Shumate. Le public souhaite une surveillance et des normes élevées en matière de dépenses publiques, mais ces normes peuvent rendre plus difficile la participation des entreprises et limiter la diversité des contrats.

« Je ne suis pas sûr qu’il existe une panacée qui dise que si vous changez cela, cela aidera tout le monde », a déclaré Shumate. « Il y a un tas de choses sur lesquelles nous devons travailler. »

Le comté a déjà procédé à des ajustements pour améliorer le processus, ce qui, selon Porter, espère encourager davantage d’entreprises à envisager de travailler avec le comté. Il existe une opportunité, a-t-il dit, pour ceux qui sont prêts à essayer.

« Nous ne faisons pas de favoritisme avec des fournisseurs particuliers », a déclaré Porter. « Si vous êtes un fournisseur qui n’a jamais fait affaire avec nous, mais que vous présentez une proposition ou une offre de qualité qui répond à nos spécifications, il y a de fortes chances que vous ayez de bonnes chances de faire affaire avec le comté. »