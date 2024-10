« Personne ne veut ça » Saison 2 – Y aura-t-il une deuxième saison ? | Adam Brody, Kristen Bell, Netflix, Personne ne veut ça, Télévision | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Personne ne veut ça est l’une des nouvelles émissions à succès sur Netflixet les fans cherchent déjà avidement s’il y aura une saison 2 de Kristen Bell et Adam Brody série!

Jusqu’à présent, le streamer n’a pas encore publié d’annonce officielle concernant un renouvellement. Cependant, les étoiles ont déjà pesé.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Dans une interview avec Pierre roulante en septembre 2024, on a demandé aux deux hommes combien de temps ils souhaiteraient que la série dure, ce à quoi ils ont répondu de manière amusante : « Jusqu’à ce que nos visages tombent. »

Créateur Erin Foster a dit la même chose dans une interview avec LeWrap à propos d’une suite potentielle, affirmant qu’elle « adorerait faire une saison 2 ».

« Il y a tellement plus d’histoires à raconter, donc si les gens aiment la série, je serais vraiment ravie de continuer à la raconter », a-t-elle ajouté.

La série a figuré dans le Top 10 de Netflix dans les jours qui ont suivi sa première, et elle a reçu d’excellentes critiques sur Rotten Tomatoes.

« Nous recevons une réponse vraiment positive. Et donc je pense que les conversations ont définitivement commencé à avoir lieu sur une potentielle saison 2. … Je veux dire, je veux que mon émission soit diffusée le plus longtemps possible ! » a ajouté le créateur.

« L’enthousiasme suscité par une saison 2, c’est : où va-t-elle aller ? Vont-ils laisser les facteurs du monde affecter ce qu’ils ressentent entre eux, et n’est-ce pas le genre de sujet auquel tout le monde pense de temps en temps ? Du genre : « Est-ce que je veux ce que je veux ou est-ce que je veux ce que la société veut pour moi ? » Kristen Bell dit Ligne TV.

