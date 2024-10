« Personne ne veut ça » renouvelé pour la saison 2 avec de nouveaux showrunners

[ad_1]

« Nobody Wants This » a été renouvelée pour la saison 2 sur Netflix.

La nouvelle arrive environ deux semaines après la première de la série sur le streamer, la première saison étant prévue le 26 septembre. La saison 2 verra de nouveaux showrunners à la tête de la série comique. Jenni Konner et Bruce Eric Kaplan, anciens de « Girls », rejoignent la série en tant que showrunners et producteurs exécutifs. Ils travaillent depuis quelques semaines à la tête d’une salle d’écriture pour la saison 2.

La nouvelle du renouvellement a été annoncée par Bela Bajaria, responsable du contenu de Netflix, lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles.

Erin Foster, qui a créé la série, reste à bord en tant que productrice exécutive. Aux côtés de Konner et Kaplan, Steven Levitan et Oly Obst sont également producteurs exécutifs de la série, Bell produisant en plus de jouer le rôle principal. Sara Foster, Danielle Stokdyk et Jeff Morton sont également producteurs exécutifs, tandis que Nora Silver de Jenni Konner productions se joint en tant que productrice exécutive pour la saison 2. 20th Television produit en association avec Steven Levitan Productions.

« Créer ‘Nobody Wants’ sera à jamais un moment fort de ma carrière », a déclaré Erin Foster. « L’incroyable casting, l’équipe, les producteurs et les dirigeants ont tous fait de cette série la série qu’elle est aujourd’hui, et découvrir les réactions des téléspectateurs face à cette série maintenant qu’elle est diffusée dans le monde a été plus que tout ce que j’aurais pu rêver. J’ai tellement de chance de pouvoir continuer cette histoire, et de le faire aux côtés de Jenni Konner et Bruce Eric Kaplan, dont je suis tellement fan depuis Girls… La justice pour les relations saines étant la plus romantique !

La série met en vedette Kristen Bell, Adam Brody, Stephanie Faracy, Michael Hitcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Jackie Tohn, Sherry Cola et Shiloh Berman. La description officielle de la série indique :

« Un animateur de podcast agnostique et un rabbin non conventionnel en pleine révolte entrent dans une fête. Lorsqu’ils sortent – ​​ensemble – le couple improbable, Joanne (Bell) et Noah (Brody), peut dire qu’il y a quelque chose entre eux. Mais aussi potentiellement entre eux, avec leurs visions différentes de la vie, tous les obstacles modernes à l’amour et leurs familles parfois bien intentionnées, parfois saboteuses – y compris sa sœur Morgan (Lupe) et son frère Sasha (Simons).

« C’est un rêve de travailler sur » Nobody Wants This « », a déclaré Konner. « Erin est une créatrice rare avec une voix cristalline et un véritable esprit de collaboration. Je suis une vraie fan de la série d’Erin et je me sens aussi très chanceuse d’être de retour dans une pièce avec deux de mes favoris, Bruce Kaplan et Sarah Heyward de « Girls ».

« Nobody Wants This » figure en tête du classement Netflix Top 10 des émissions télévisées en anglais depuis son lancement. Il s’est ouvert à la deuxième place au cours de ses premiers jours de disponibilité, enregistrant 10,3 millions de vues. Netflix définit une vue comme le nombre total d’heures visionnées divisé par la durée totale d’exécution. L’émission s’est hissée au premier rang au cours de sa première semaine complète de disponibilité avec 15,9 millions de vues, faisant tomber « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story » de la première place.

« Je suis excité au-delà de toute croyance de faire partie de la saison 2 de ‘Nobody Wants This’, créée par l’hilarante Erin Foster », a déclaré Kaplan. « C’est un spectacle tellement unique et magnifique et je passe déjà de très bons moments à y travailler. »