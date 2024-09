« Personne ne veut ça » est la magie du millénaire de la meilleure façon

Cœurs millénaires, soyez tranquilles. Adam Brody revient à la télévision dans le rôle d’un homme juif attachant, Noah, qui aime une femme très non juive, Joanne (Kristen Bell), dans la nouvelle série de comédie romantique de Netflix, « Personne ne veut ça ».

Le principe du spectacle est aussi simple que le titre le laisse entendre. Noah, un jeune rabbin, et Bell, un shiksa de podcasting (une insulte yiddish qui signifie essentiellement « sexy, blonde, non-juive »), se rencontrent lors d’un dîner. Ils sont immédiatement attirés l’un par l’autre, mais « personne » ne veut qu’ils soient ensemble.

Au cours des 10 épisodes d’une demi-heure de la saison, Noah et Joanne tentent de déterminer si leur relation est une possibilité réaliste dans un monde où il est censé trouver une bonne femme juive pour jouer le rôle de l’épouse d’un rabbin, et elle est censée rassembler du fourrage pour le podcast relationnel qu’elle co-anime avec sa sœur.

La prémisse de volonté-ils-ne-voudront-ils pas et devraient-ils-même-essayer-qui anime « Personne ne veut ça » est amusante dès le début, et elle aide la série à trouver son équilibre en tant que romance et comédie, un équilibre rarement atteint dans la plupart des séries romantiques. Cependant, ce n’est pas l’humour ou l’évanouissement qui distingue la série Netflix. Au lieu de cela, là où la comédie romantique brille vraiment, c’est dans son casting. Des protagonistes Brody et Bell à leurs frères et sœurs Sasha (Timothy Simmons, connu pour « Veep ») et Morgan (Justine Lupe, connue pour « Succession »), le casting est un tableau des favoris des fans du millénaire.

De plus, en tant que personne ayant grandi en regardant « The OC » et « Veronica Mars », les drames pour adolescents qui ont catapulté respectivement les carrières de Brody et de Bell, je peux admettre que je suis incontestablement le public cible de cette série. Je regarderai Brody jouer un homme juif avec un bagel dans une cuisine qui dégage toute la journée une marque spécifique de sincérité à la Seth Cohen. En même temps, j’apprécie vraiment la joie de voir Bell revenir à ses racines en tant que personnage sarcastique naviguant dans la vie à l’extérieur d’une communauté. Et, bien qu’agréable dans leurs seules scènes, voir la chimie des deux personnages de Brody et Bell ensemble est une pure magie millénaire.

Cette magie est si puissante qu’elle a suffi à compenser les courtes chutes de la série. Avons-nous vraiment besoin d’une autre histoire basée à Los Angeles sur des millennials plus âgés qui luttent avec ce qu’ils devraient faire et équilibrent leurs besoins avec les attentes de leur famille quant à ce à quoi leur vie d’adulte est censée ressembler ? Probablement pas. La série est-elle pleine de tropes comme la mère juive autoritaire et la mère célibataire excentrique et excentrique ? Absolument. La série nous dit-elle que Joanne est une mauvaise personne tellement de fois qu’on se retrouve à le croire même si elle ne fait jamais rien d’aussi mauvais ? Oui. Y a-t-il des incohérences dans l’intrigue qui ne collent pas ? Certainement. Les performances de Brody, Bell, Simmons et Lupe diffèrent-elles radicalement de certains de leurs rôles les plus appréciés ? Pas vraiment.