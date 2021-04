Le combattant britannique fraîchement signé Pimblett dit qu’il a reçu des descriptions graphiques de la façon dont il sera attaqué après avoir qualifié les Géorgiens de « stupides » et avoir déclaré qu’il n’était « pas étonnant » que les Russes « terrorisent leur vie ».

Le combattant géorgien de l’UFC basé en Suède, Guram Kutateladze, a critiqué Pimblett et lui a proposé de le combattre, et la poids mouche Liana Jojua a également pris les commentaires, qui selon Pimblett étaient légers, à propos du conflit russo-géorgien de 2008, disant qu’elle avait « honte « de les lire parce que ses grands-parents étaient morts dans le conflit.

« C’est une femme? » Pimblett a interrogé RT Sport lorsqu’il a été interrogé sur l’indignation de Jojua, ajoutant que ses jibes, dans lesquelles il a également appelé Kutateladze un « faux russe », étaient en partie le reflet de l’esprit de Liverpool et d’une éducation dépourvue d’éducation sur les bouleversements dans la région de Géorgie.

« Quelqu’un m’a dit qu’elle avait un et deux ans à l’UFC mais je n’ai pas la moindre idée. Je ne connais pas ces gens. Tous ces combattants qui me mentionnent ne me concernent pas. Cela montre à quel point je suis important pour eux. .

« Pour moi, traiter quelqu’un de faux Russe n’est pas très offensant. On m’a traité de faux Suédois à cause de mes cheveux. Je ne commence pas à dire » Oh mon dieu, il est raciste. » Regardez sa photo – il ressemble à Khamzat [Chimaev].

« Il ressemble à un faux russe. Il n’est pas russe, n’est-ce pas? Il est géorgien. » Vous êtes un faux russe – tais-toi, toi. « »

Le joueur de 26 ans a déclaré qu’il avait été ennuyé par tant de personnes qui le contactaient à propos de la dispute et qu’il voulait battre Kutateladze. « Juste pour faire taire tous ces Géorgiens qui m’envoient des messages sur Instagram, me font la tête. »

« Je me fiche de ce qu’il a à dire, » souligna Pimblett. «Cela ne fait aucune différence dans ma vie, et tous ces Géorgiens ne m’ont pas envoyé de message disant qu’ils allaient tuer ma famille.

@seanshelby s’il vous plaît, laissez-moi souhaiter la bienvenue à votre nouvelle superstar @paddythebaddy au @ufc en juin. Et voyez à quel point il est méchant?! pic.twitter.com/ahyduvkpRP – Guram Kutateladze (@guram_dze) 30 mars 2021

« Cela ne veut rien dire. Ils peuvent m’envoyer un message tout ce qu’ils veulent en disant qu’ils vont venir baiser ma mère et faire ceci et cela, mais cela n’arrivera pas, n’est-ce pas? »

«J’ai reçu des messages importants de la part de Géorgiens disant qu’ils allaient venir violer ma mère et mon père et me faire regarder, des trucs comme ça. Je me suis juste moqué d’eux parce que c’est hilarant.

J’ai envoyé mon adresse à quelques Géorgiens en disant: «Venez me voir. Je serai ici tous les matins. Personne n’est venu et ils ne se présenteront pas.

« Personne ne va me punir. Je ne parlais d’aucune sorte de guerre. Je ne savais même pas qu’ils avaient fait la guerre – ce n’est pas quelque chose qu’on nous enseigne dans les écoles anglaises.

« J’ai supprimé le tweet parce qu’il a évidemment fait reculer les gens, mais je ne parlais pas de la guerre. »

Si ce gars pense que c’est drôle ou approprié, je ne sais pas quoi dire. Mes grands-parents, tout comme beaucoup d’autres innocents, ont été tués pendant la guerre. J’ai honte que ce genre de personnes représente notre sport. @ufcpic.twitter.com/A2gCgcXD77 – Liana Jojua (@lianajojua) 2 avril 2021

Il est très facile de tweeter quelque chose de stupide et de le supprimer au moment où votre cul est brûlé, cependant, il faut beaucoup de courage pour s’excuser publiquement auprès des personnes que vous avez offensées simplement parce que vous vouliez vous mettre sous la peau de quelqu’un. @PaddyTheBaddy – Liana Jojua (@lianajojua) 2 avril 2021

Pimblett a comparé son ignorance autoproclamée au manque de connaissances qu’il croyait que les Géorgiens auraient sur la catastrophe de Hillsborough qui a tué 96 fans de football lors d’un match en Angleterre en 1989.

« C’est comme leur dire que l’Argentine et l’Angleterre ont connu la guerre des Malouines », a-t-il suggéré. «Je vais dire, ‘vous avez été terrorisé’ – ce n’est qu’un mot.

« La Géorgie et la Russie en guerre ne font pas la une des journaux dans notre pays, alors comment diable suis-je censé savoir ça? »

«C’est comme si je leur disais: ‘Savez-vous ce qu’est Hillsborough?’ Non, ils ne le font pas. Je n’aurais pas sauté du guidon en disant: ‘Vous parlez de 96 personnes qui sont mortes là-bas.’ «

« The Baddy » s’est fait un nom avec ses performances flamboyantes de Cage Warriors avant de se décrire comme la signature de l’UFC de la décennie lorsqu’il a conclu un accord à la fin du mois dernier.

« Ce n’est personne qui veut être quelqu’un, » dit-il, se comparant à Kutateladze, 29 ans, qui s’est porté volontaire pour « Bienvenue » Pimblett à l’UFC en fournissant son premier adversaire.

« S’il me bat, il devient quelqu’un. Je n’ai peut-être pas encore eu de combat à l’UFC mais j’ai plus d’adeptes que la plupart des combattants de l’UFC.

« Il me regarde probablement et pense, » oh, c’est un petit gamin maigre « . Je connais mes compétences et il ne voulait pas m’approcher – c’est pourquoi j’ai ri.

«Guram m’a traité de gamin parce que je ressemble toujours à un gamin. Je suis beau, alors qu’il a l’air d’avoir environ 45 ans et qu’il a eu environ sept enfants.

« Je ne suis pas un idiot sur Internet qui a besoin que les gens les acceptent. Je dis ce que je veux, quand je veux. »