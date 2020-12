Au cours des 25 dernières années, M. Claus, 62 ans, de Copiague, Long Island, s’est déguisé en homme joyeux en rouge. (Il conçoit également des systèmes d’extinction automatique d’incendie et dirige une entreprise de restauration, BBQ du Père Noël .) Cette année, il a doublé ses mesures de sécurité, mais avec une touche festive. «J’ai commandé des masques du Père Noël qui ressemblent à mon visage au cas où je serais avec des enfants et que je devrais être masqué. Je fais tout ce que je peux pour prouver que je suis en sécurité.

«Tout le monde est prêt à avoir de la joie, du bonheur et du calme», a déclaré Amanda Demasi, 31 ans, propriétaire de Photographie parfaite à Holtsville, NY «Ils veulent la routine de ce qu’ils ont fait l’année dernière.»

Mitch Allen court Embaucher le Père Noël, une société de sous-traitance indépendante basée à Dallas. Il travaille avec plus de 50 pères Noël à New York et plus de 1 000 à travers le pays, et a récemment mis en place un programme de Père Noël sûr.

«Nous avons créé des écrans acryliques 6 x 6 avec une base de banc que nous envoyons à nos clients de détail afin qu’il y ait une protection entre le Père Noël et les enfants», a déclaré M. Allen, 49 ans. «Nous avons prolongé les heures d’ouverture du centre commercial et ajouté plus de jours pour que les gens puissent socialiser à distance », a-t-il poursuivi, ajoutant que les visites seront espacées de six pieds. «Personne ne sera assis sur les genoux du Père Noël.»