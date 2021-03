Cependant, la rhétorique de la campagne électorale n’est que cela. Barack Obama a tenté et échoué de réintroduire l’interdiction des armes d’assaut de l’ère Clinton en 2013, mais est tombé sous le coup du Congrès. Même si son parti avait une majorité de 55-45 au Sénat à l’époque, aucun républicain ne pouvait être convaincu de rompre les rangs et de faire passer le projet de loi au-dessus du seuil de 60 voix. En l’absence de législation, Obama a lancé une série de décrets anti-armes à feu en 2013 et à nouveau en 2016, ce qui a contribué à renforcer les vérifications des antécédents et à renforcer l’application des lois existantes sur les armes à feu, mais n’a pas réussi à réduire le nombre de ces appelées «armes d’assaut» vendues aux États-Unis.

Biden et Harris en sont tous les deux conscients, d’où leurs appels aux législateurs. Biden peut prendre des mesures exécutives, et la secrétaire de presse Jen Psaki a déclaré mardi qu’il était « Considérant une plage » des décrets exécutifs, mais leur portée est beaucoup plus limitée et temporaire que toutes les lois adoptées par le Congrès.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy