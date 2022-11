«Personne ne semblait savoir quoi faire», a déclaré une infirmière à propos du manque de planification administrative au foyer des anciens combattants de La Salle pendant l’épidémie – Shaw Local

L’absence de plans ou de politiques par les administrateurs de l’Illinois Veterans Home à La Salle a semé la confusion parmi le personnel et a conduit les résidents testés positifs au COVID-19 à exposer les résidents dont le test était négatif, exaspérant une épidémie de novembre qui a entraîné le décès de 36 résidents.

Cette découverte était l’une des nombreuses décrites dans un rapport d’enquête publié vendredi par le bureau de l’inspecteur général du département des services sociaux de l’Illinois et le cabinet d’avocats Armstrong Teasdale.

L’absence d’infection au COVID-19 au sein du foyer des anciens combattants lui a donné le temps d’élaborer et de tester des politiques et des plans complets, mais aucun n’a été créé.

Cet échec a été mis en évidence par la désorganisation du foyer dans le déplacement des anciens combattants lors de l’épidémie de novembre, selon le rapport.

« Un plan d’épidémie détaillé était nécessaire en fonction des risques connus et de l’augmentation des taux de positivité de la communauté à ce moment-là. L’absence d’un tel plan a entraîné des déplacements inutiles et dangereux d’anciens combattants positifs et potentiellement positifs dans tout le foyer, ce qui a contribué à la propagation rapide de l’épidémie. — D’après le rapport réalisé par le bureau de l’inspecteur général du département des services sociaux de l’Illinois

Des directives générales concernant le mouvement des anciens combattants en cas d’épidémie ont été fournies, mais le plan sommaire s’est avéré insuffisant, selon le rapport. Bien que le personnel ait compris que les anciens combattants devaient se rendre à l’unité COVID-19 en cas de test positif, de simples détails expliquant cette procédure de déplacement n’ont pas été transmis.

Par exemple, il n’y avait aucune indication quant au personnel ou à l’unité responsable des divers aspects de la transition d’un ancien combattant vers l’unité COVID-19, selon le rapport. Le foyer n’a effectué aucun test de résistance ou exercice pour évaluer ou identifier les inefficacités de son plan d’épidémie.

Lorsque l’épidémie a commencé en novembre, ce manque de préparation ou de plan détaillé a semé la confusion parmi le personnel, selon le rapport. Au total, il y a eu 109 cas positifs parmi les résidents pendant l’épidémie et 116 cas parmi les employés du foyer des anciens combattants.

Plusieurs membres du personnel ont indiqué que l’unité du nord-ouest n’était pas préparée en tant qu’unité COVID-19 et qu’il n’y avait pas suffisamment de direction et de supervision dans la transition des anciens combattants positifs vers l’unité et des anciens combattants négatifs hors de l’unité.

“Le test et le déplacement de 19 anciens combattants au début de l’épidémie ont été décrits comme un” tourbillon “qui était” frénétique “et” chaotique “, comme l’a déclaré une infirmière, ” personne ne semblait savoir quoi faire “. ” dit le rapport.

Le rapport indique qu’en l’absence de toute instruction lors des tests de tous les anciens combattants de l’unité COVID-19, le personnel a simplement crié les résultats des tests des anciens combattants tout en essayant d’isoler ensemble les anciens combattants positifs et de retirer tous les anciens combattants négatifs de l’unité.

Cette approche non structurée a causé des complications et une contamination croisée des anciens combattants positifs et négatifs, selon le rapport.

Par exemple, dans un cas au cours de ce processus de test et de mouvement, une infirmière a découvert qu’un ancien combattant positif et un ancien combattant négatif avaient été accidentellement placés dans la même pièce en attendant un mouvement supplémentaire.

Malgré l’exposition récente du vétéran négatif à un vétéran positif, un membre de l’équipe de direction a ordonné que le vétéran négatif soit toujours transféré dans une aile non infectée.

À ce moment-là, il y avait de la place dans l’unité de quarantaine pour les vétérans présumés positifs, mais l’incertitude de la procédure et le besoin immédiat de libérer des chambres pour les vétérans confirmés positifs ont fait que le vétéran récemment exposé n’a pas été mis en quarantaine ou isolé pour le moment.

Le défaut de mettre en quarantaine ou d’isoler le vétéran exposé a ensuite été reconnu comme une erreur.

Une autre infirmière du foyer s’est souvenue d’un cas similaire dans lequel deux groupes de colocataires avaient été testés et les deux groupes de colocataires contenaient un vétéran positif et un vétéran négatif. Encore une fois, les anciens combattants négatifs qui ont récemment été exposés à des anciens combattants positifs ont été transférés dans une aile non infectée de la maison sans aucune période de quarantaine.

Le lendemain, les deux mêmes vétérans ont été testés rapidement et leurs résultats sont revenus positifs.

Les tests et la transition des anciens combattants pendant l’épidémie ont été encore compliqués par les demi-mesures du foyer le mois précédent, selon le rapport.

Début octobre, le foyer a décidé de déplacer 10 des 20 anciens combattants hébergés dans l’unité nord-ouest vers des chambres vacantes dans d’autres unités afin de convertir l’unité nord-ouest en unité de quarantaine.

Bien que de l’espace soit disponible ailleurs dans la maison, la relocalisation des anciens combattants s’est arrêtée le 7 octobre, laissant 10 anciens combattants dans la future salle de quarantaine.

Lorsque l’épidémie a commencé quelques semaines plus tard, ces 10 vétérans ont dû être relocalisés, ce qui a de nouveau provoqué des déplacements et des interactions évitables entre les vétérans positifs et négatifs.

La décision du foyer de laisser la moitié des anciens combattants régulièrement hébergés dans la future salle de quarantaine démontre un manque de prévoyance qui a contribué à l’épidémie prolongée dans le foyer, selon le rapport.

Le manque de planification préalable du foyer s’est également manifesté dans son mouvement d’anciens combattants tout au long de l’épidémie, selon le rapport.

Il y avait peu ou pas de communication quant à la procédure de déplacement des vétérans d’une salle non infectée vers l’unité COVID-19.

Lorsqu’un ancien combattant a été testé positif dans une salle non infectée, le personnel a reçu pour instruction de déplacer l’ancien combattant avec ses effets personnels et son lit 20 sans aucune décontamination préalable. Mais lorsque les effets personnels d’un ancien combattant étaient déplacés en dehors des heures d’ouverture du service d’entretien ménager, aucune procédure n’était en place pour informer le personnel d’entretien ménager entrant que les effets personnels de l’ancien combattant et la chambre libérée devaient être décontaminés.

Lorsque l’IDPH a effectué une visite sur place au foyer le 12 novembre, le foyer n’avait toujours pas mis en place les procédures appropriées. L’infirmière de l’IDPH en visite a observé un membre du personnel déplacer les affaires d’un ancien combattant portant un EPI complet et des gants, mais a ensuite vu plus tard ce membre du personnel portant les mêmes gants tout en touchant d’autres objets.

“Ces incidents démontrent une confusion et des complications qui auraient pu être évitées avec des procédures d’épidémie plus délibérées”, indique le rapport. « Un plan d’épidémie détaillé était nécessaire en fonction des risques connus et de l’augmentation des taux de positivité de la communauté à ce moment-là. L’absence d’un tel plan a entraîné des déplacements inutiles et dangereux d’anciens combattants positifs et potentiellement positifs dans tout le foyer, ce qui a contribué à la propagation rapide de l’épidémie.

Linda Chapa La Via, qui était directrice du département des anciens combattants de l’Illinois au moment de l’épidémie, a depuis démissionné après avoir été critiquée lors d’une réunion du comité législatif pour sa réponse à l’épidémie. L’administratrice du foyer des anciens combattants de La Salle, Angela Mehlbrech, a également été licenciée en décembre.