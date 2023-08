Personne ne sait ce qui se passe avec Lil Tay après l’annonce de la mort de la star d’Instagram

Depuis le début, la présence en ligne de Lil Tay a amené les gens à se demander quoi croire.

Lil Tay a attiré l’attention pour la première fois en 2018 lorsqu’une fille prétendant être une fillette de neuf ans vivant la grande vie à Hollywood a publié des vidéos remplies de blasphèmes, d’insultes et de vantardises. On a appris plus tard qu’elle vivait à Vancouver, fille d’un avocat et agent immobilier.

Cinq ans plus tard, des questions plus sérieuses ont émergé. Plus tôt cette semaine, un message sur le compte Instagram vérifié depuis longtemps de Lil Tay affirmait qu’elle et son frère étaient décédés.

Le message s’est répandu sur les réseaux sociaux avec plus de quelques lecteurs se demandant si les affirmations étaient réelles ou fausses.

Même parmi les sceptiques, il y avait des inquiétudes pour son bien-être.

L’histoire de Lil Tay est une maison de miroirs avec peu de détails confirmés. Il pourrait s’agir de l’histoire de la mort tragique de deux jeunes. Il peut s’agir d’un jeune qui cherche à attirer l’attention, de personnes à la recherche d’un profit ou d’une personne manipulée par d’autres dans les coulisses. Il pourrait également s’agir de l’histoire d’une personne ciblée par un pirate informatique.

L’histoire de Lil Tay souligne également, selon les experts, comment les médias sociaux peuvent affecter négativement les jeunes téléspectateurs et comment une plus grande littératie numérique est nécessaire pour les aider à séparer les faits de la fiction.

« J’ai juste tellement de questions et je ne pense pas que quiconque obtiendra des réponses à celles-ci de si tôt », a déclaré Lindsay Sealey, PDG de Bold New Girls, qui propose des services d’enseignement, de conseil et de mentorat aux filles.

Lil Tay est devenu célèbre sur Internet en 2018 après qu’un certain nombre de vidéos grossières ont été publiées sur les réseaux sociaux. Son Instagram est resté longtemps inactif jusqu’au récent message affirmant qu’elle était décédée. (Lil Tay/Instagram)

Ce que nous savons de Lil Tay

Le tourbillon de messages a commencé mercredi matin avant 9 heures du matin, avec une déclaration Instagram non attribuée qui annonçait le « décès soudain et tragique » de Lil Tay. Le message a annoncé que son frère, Jason, était également décédé.

En 2018, Instagram avait confirmé à CBC News que son parent gérait le compte, mais on ne sait pas qui le fait maintenant ni qui a publié la publication.

« Ce résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc », a lu le message à ses 3,3 millions de followers. « Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. »

Ce message anonyme, supprimé depuis, est apparu sur le compte Instagram de Lil Tay mercredi avant 9 h 00 PT. Il fait référence à Claire, qui serait le vrai nom de la fille. (Lil Tay/Instagram)

En quelques minutes, certains sites culturels, ainsi que des médias internationaux et de la Colombie-Britannique, ont répété la nouvelle de la mort de la star virale, citant la publication Instagram comme « la famille confirme ».

Mais toute tentative pour confirmer cela, avec des appels ou des e-mails à ses parents, à son ancien manager ou aux forces de l’ordre, n’a pas donné une telle certitude. CBC News n’a pas pu joindre immédiatement la mère de Lil Tay par téléphone.

Le message indiquait que sa mort faisait toujours l’objet d’une enquête, mais lorsque CBC News a contacté le service de police de Vancouver, la GRC de Burnaby, le service des coroners de la Colombie-Britannique et le coroner du comté de Los Angeles où Lil Tay aurait vécu au cours des cinq dernières années, ils n’avaient pas information.

« Nous ne sommes pas au courant et n’enquêtons pas », a écrit la police de Vancouver dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Son ancien manager a déclaré qu’il avait vu le message, mais qu’il ne pouvait pas « confirmer ou rejeter » sa légitimité. Sans aucune confirmation du décès, CBC n’en a pas fait état, mais a continué à travailler pour confirmer les détails, y compris les demandes d’informations d’Affaires mondiales Canada et d’Interpol.

Au fil de la journée, au milieu de tous les messages « RIP Lil Tay » sur X, anciennement Twitter, certains fans criaient « sus » – doutant que ce soit réel – avec journalistes qui n’avait abouti nulle part avec des efforts pour confirmer.

Jeudi, la déclaration originale a été supprimée d’Instagram et TMZ rapportait qu’il a reçu une déclaration Lil Tay est vivant et elle affirme que son compte a été piraté.

Cette version des événements n’a pas non plus été confirmée.

Lindsay Sealey de Bold New Girls dit qu’elle s’inquiète de la façon dont les informations sur la mort de Lil Tay pourraient affecter un public plus jeune. (Lil Tay/Instagram)

Les publications sur les réseaux sociaux peuvent affecter l’audience

Si l’adolescent est en sécurité, le mystère peut sembler être juste une autre série de désinformation – ou un canular – sur Internet.

Mais Sealey de Bold New Girls dit que cela peut avoir des impacts dans le monde réel, et il est important de considérer comment une histoire comme celle de Lil Tay pourrait affecter un public plus jeune.

« Il y a des gens qui traversent la tristesse, l’anxiété ou la dépression et ils entendent parler d’une personne qu’ils respectent et suivent sur les réseaux sociaux qui est décédée ou qui a vécu une tragédie dans leur vie, je pense que cela pourrait vraiment avoir un impact négatif sur eux », a déclaré Sealey.

Elle dit que les utilisateurs de médias sociaux, qu’ils aient trois millions d’abonnés ou seulement trois abonnés, devraient considérer comment leurs publications peuvent affecter leur public.

« Sur les réseaux sociaux, je pense qu’il y a souvent ce sentiment que ce n’est pas grave. Personne ne s’en soucie vraiment. Peu importe ce que je publie ou publie », a-t-elle déclaré.

« Je pense que nous pouvons tous faire un meilleur travail en étant très sensibles et très conscients de ce que nous publions et diffusons, et comment cela pourrait affecter quelqu’un d’autre. »

Besoin d’une plus grande réglementation, littératie numérique : expert

La juxtaposition discordante d’un jeune enfant crachant un langage grossier a contribué à propulser Lil Tay vers la renommée et la notoriété sur Internet, mais au milieu de toute la controverse et de la confusion, il est facile d’oublier qu’il y a une vraie personne au centre de l’histoire.

C’est une histoire faite sur mesure pour attirer l’attention en ligne, explique Jesse Miller, un expert des médias sociaux basé en Colombie-Britannique qui éduque les enfants sur la sécurité sur Internet.

Il dit que la montée en puissance de Lil Tay en 2018 a mis l’accent sur la façon dont « les parents ou les familles peuvent exploiter leurs enfants en présence de la montée des médias sociaux ».

Il soutient que les jeunes stars d’Internet devraient être soumises à une réglementation similaire à celle appliquée aux enfants acteurs à la télévision et au cinéma.

« Nous devrions de plus en plus considérer l’idée que l’essor de la culture Internet et de la promotion d’Internet permet aux parents de gagner de l’argent avec leurs enfants là où il n’y a pas vraiment beaucoup de surveillance gouvernementale ou de surveillance de l’employeur », a déclaré Miller. « Tout comme Hollywood, nous devrions peut-être commencer à explorer cela. »

L’attrait des diatribes grossières de Lil Tay peut être aggravé par le manque de détails à son sujet alors que les détectives en ligne tentent d’analyser tous les détails, aussi petits soient-ils, pour déterminer ce qui se passe dans les coulisses.

Miller note que les recherches en ligne peuvent prendre une tournure sombre, comme lorsque les utilisateurs de Reddit ont spéculé à tort sur l’identité de l’attaquant ou des attaquants lors des attentats à la bombe du marathon de Boston en 2013.

Miller, qui a donné des présentations sur la littératie numérique dans les écoles de la Colombie-Britannique pendant plus de 15 ans, affirme que l’éducation est la clé. Il dit qu’il est également important pour les parents de parler avec les enfants de ce qu’ils regardent en ligne et de s’assurer qu’ils ne tombent pas dans des trous de lapin sur Internet.

« Nous devons en fait avoir des conversations en table ronde, la conversation à table … Quel type de contenu est approprié pour la maison familiale, puis avoir des conversations vraiment saines sur ce contenu. »

On ne sait toujours pas où se trouve Lil Tay, comment elle va et qui a publié la déclaration Instagram qui a déclenché des spéculations mondiales sur l’adolescente – et pourquoi.