Personne ne sait ce qui se passe avec le plus important problème électoral américain – RT World News

La criminalité est à l’ordre du jour des élections de mi-mandat de cette année – mais des rapports incomplets rendent les données faciles à manipuler

L’un des problèmes critiques des élections américaines de mi-mandat de 2022 est la criminalité. La semaine dernière, un sondage Politico-Morning Consult a révélé que 77% des personnes interrogées pensent que les crimes violents sont un problème important dans tout le pays. Cependant, 17 % considèrent qu’il s’agit d’un problème mineur et seulement 2 % disent que ce n’est pas un problème.

L’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens sont d’accord sur le crime pourrait avoir à voir avec ce qui est décrit dans les médias. Les médias d’entreprise pourraient diffuser de manière sélective des histoires effrayantes et des anecdotes de choix pour attirer l’attention sur la criminalité, garantissant ainsi que les budgets de la police restent élevés à la suite des appels à «financer la police». Ou cela pourrait simplement provenir des expériences vécues par les gens. Après tout, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, j’étais à quelques minutes d’être pris dans une fusillade au cours de mes premiers jours.

Un problème clé sape tout cela : selon les statistiques du FBI de 2021, les crimes violents ont chuté de 1 % entre 2020 et 2021. Néanmoins, les homicides ont augmenté de 4,3 % contre un bond de 29,4 % en 2020 – mais les vols ont diminué de 8,9 %, ce que le FBI dit était la principale raison de la réduction globale des crimes violents.















Mais vous avez peut-être remarqué une erreur cruciale avec ces données, à savoir qu’elles sont incomplètes. Comme l’indique le FBI Crime Data Explorer, “Les statistiques de criminalité estimées par le FBI pour le pays sont basées sur les données reçues de 11 794 des 18 806 agences d’application de la loi au cours de l’année.” Cela signifie que les données ne prennent pas en compte New York et Los Angeles.

Les chiffres du FBI sont la façon dont le pays comprend la criminalité, en particulier les tendances. Sans données fiables, personne ne peut vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui ouvre la porte aux politiciens et aux médias pour exploiter les données (ou leur absence) à leur propre avantage. La question de la délinquance devient alors totalement déconnectée de la réalité et dégénère en une petite querelle politique.

Tout d’abord, une note expliquant pourquoi cela s’est produit. Ce n’est pas à cause d’un complot profond destiné à désinformer le public. Au lieu de cela, l’agence a mis en œuvre un changement prévu de longue date de l’ancien programme national de collecte de données sur la criminalité, le programme Uniform Crime Reporting (UCR), vers le National Incident-Based Reporting System (NIBRS). En théorie, cela devrait donner des informations plus nuancées sur chaque incidence de crime – mais de nombreuses agences, dont la majorité dans cinq des six États les plus peuplés, n’ont pas encore basculé.

Lorsque la collecte de données se terminera, nous devrions avoir beaucoup plus de travail. L’un des principaux problèmes de l’ancien système de collecte de données est qu’il n’incluait pas les détails clés, tels que l’heure du crime ou les données démographiques des victimes. Il n’a pas non plus été mis à jour pour les crimes modernes, comme le cyberharcèlement, et a omis les infractions les moins graves commises parallèlement aux infractions plus graves. Par exemple, si quelqu’un était surpris en train d’enlever et d’assassiner un individu, seul le meurtre serait compté.

Le FBI était au courant de ce problème depuis 1988 lorsque le NIBRS a été lancé. Les agences avaient le choix de la manière de signaler leur crime, soit avec l’ancien UCR, soit avec le nouveau NIBRS amélioré. Mais en 2015, l’administration du président Barack Obama a décidé d’abolir l’UCR obsolète d’ici 2021 pour synchroniser les données nationales et donner une image plus détaillée des tendances de la criminalité. Cela nous amène au problème que nous avons aujourd’hui.















Et il ne semble pas non plus que la transition se fera proprement de si tôt. Le FBI a également publié récemment des chiffres pour le premier trimestre de cette année et seulement 56% des agences ont pu faire rapport avec succès. Il est plus que probable que les crimes ne seront pas signalés avec précision avant plusieurs années, ce qui ne fera qu’aggraver le problème. Il sera plus difficile pour quiconque de vérifier les affirmations faites par les politiciens et les médias sur la criminalité.

Cela sera d’autant plus troublant que le débat sur le changement de la police telle que nous la connaissons se poursuit dans le pays à la suite du meurtre de George Floyd. La logique dominante est que « plus de policiers = moins de crimes », mais cette logique ignore ce qui constitue un « crime », étant donné qu’un crime est défini par des personnes au pouvoir, qui déterminent où, quand et comment trouver de tels actes.

Il est également signalé par la police elle-même, qui a tout intérêt à surdéclarer ou à sous-déclarer les crimes en fonction des vents contraires politiques. Enfin, la focalisation laser sur les pics de criminalité de rue – qui pourrait simplement s’expliquer par le changement de collecte de données du FBI – dément le fait que certains des crimes les plus nocifs, les cols blancs et les crimes d’entreprise, sont terriblement sous-déclarés et sous-poursuivis.

Tout compte fait, la question de la criminalité est infiniment complexe et tout ensemble de données visant à expliquer des phénomènes sociaux complexes sera toujours insuffisant. Mais cela n’empêchera pas les acteurs politiques d’essayer de faire exactement cela pour soutenir les systèmes de pouvoir.