Personne ne revient à la “normale”

Cela ne veut pas dire que toutes les entreprises ont eu une transition facile, ni même qu’elles ont réussi à 100 %, mais jusqu’à présent, il ne semble pas non plus que le retour à une semaine traditionnelle de 40 heures soit sur la table.

Cela a également aidé à résoudre les problèmes de sous-effectif de Kickstarter ce printemps. Le roulement a été faible, les offres d’emploi attirent une tonne de candidats et le temps d’embauche est beaucoup plus rapide. Les employés salariés et horaires de Kickstarter peuvent travailler une semaine raccourcie, et les travailleurs horaires ont obtenu une augmentation de salaire pour s’assurer qu’ils ne perdent pas de revenus, dit Leland.

Jon Leland, directeur de la stratégie chez Kickstarter, a déclaré qu’il avait fallu quelques mois à l’entreprise de technologie à distance avec environ 100 employés pour ramener tout le monde à une semaine de travail de 32 heures. Depuis qu’il l’a découvert, dit-il, l’entreprise a vu sa productivité augmenter, ce qui, selon lui, est le résultat direct du fait que les travailleurs se sentent moins stressés, plus concentrés et plus engagés.

Et les dirigeants disent qu’ils sont prêts à continuer parce que l’entreprise n’a pas souffert. En moyenne, les entreprises ont réduit leurs horaires de six heures, passant d’environ 41 à 35 heures par semaine par employé. Parmi celles qui ont fourni des données, les entreprises ont signalé une augmentation de 8 % de leurs revenus tout au long de la période d’essai et une augmentation de 38 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Leurs niveaux de performance autodéclarés ont augmenté tandis que l’épuisement professionnel et la fatigue ont diminué. Ils avaient plus de contrôle sur leurs horaires et économisaient également une heure par semaine sur les trajets, même si le travail en personne augmentait tout au long de la période d’essai.

Le projet pilote de six mois, qui s’est déroulé pour la plupart des entreprises d’avril à octobre, fonctionne sur un modèle 100-80-100 : les travailleurs reçoivent 100 % de leur salaire pendant 80 % du temps et maintiennent une productivité de 100 %. L’initiative est dirigée par l’organisation à but non lucratif 4 Day Week Global en partenariat avec des chercheurs de l’Université de Cambridge, du Boston College et de l’Université d’Oxford.

Plus de 900 travailleurs de 33 entreprises aux États-Unis et en Irlande ont testé une semaine de travail de quatre jours cette année, et aucun d’entre eux ne revient à un modèle de cinq jours, selon les données de l’une des plus grandes expériences au monde pour tester la semaine de travail raccourcie .

À New York, environ une douzaine de travailleurs du Public Policy Lab peuvent raccourcir leurs horaires de 40 heures avec jusqu’à huit heures de temps flexible tout au long de la semaine. L’organisation à but non lucratif n’annonce pas nécessairement un horaire de quatre jours dans ses offres d’emploi, mais une fois que leur congé hebdomadaire payé est mentionné dans les entretiens, les candidats veulent en savoir plus, explique la directrice générale Shanti Mathew.

“Je suis en affaires depuis longtemps et j’en ai construit beaucoup à partir de zéro”, dit-il. “Si cela fonctionne, ce serait la chose la plus importante que j’ai faite dans les affaires.”

Il admet que l’expérience signifie dé-prioriser la création d’un rendement pour les actionnaires et se concentrer un peu plus sur le bien-être des employés.

Il a décidé que six mois n’étaient pas assez longs pour donner une chance à l’expérience et, en octobre, a annoncé que la société prolongerait la politique d’au moins trois mois supplémentaires et réévaluerait. Il a été accueilli par des “applaudissements spontanés”, a déclaré Neundorfer.

Chez Advanced RV, un fabricant de camping-cars près de Cleveland, dans l’Ohio, les travailleurs n’ont pas été en mesure d’atteindre pleinement les objectifs qu’ils s’étaient fixés au printemps : être aussi productifs en quatre jours qu’en cinq, conserver leur clientèle service et d’améliorer la qualité de leur travail. Mais le président de l’entreprise, Mike Neundorfer, qui s’intéresse au concept de la semaine de quatre jours depuis un certain temps maintenant, dit qu’ils vont dans la bonne direction.

Sur les 27 entreprises qui ont fourni des commentaires à la fin de l’essai, 18 ont déclaré qu’elles poursuivaient définitivement la semaine de travail de quatre jours, sept prévoient de continuer mais n’ont pas pris de décision finale, une penche vers continuer et on est encore en train de décider. Aucun ne prévoit d’interrompre le processus pour créer plus de flexibilité dans ses semaines de travail, selon les données de l’enquête.

Selon les données de 4 Day Week Global, plus d’un tiers des employés interrogés déclarent que leur charge de travail s’est intensifiée, la même proportion a déclaré que leur charge de travail a diminué et les autres n’ont constaté aucun changement.

Plusieurs entreprises ont déclaré que les employés hésitaient à tenter l’expérience car ils craignaient de faire la même quantité de travail en moins de temps. C’était une grande préoccupation chez Advanced RV, qui compte environ 50 employés. Pour réduire les heures, ils ont introduit un nouveau logiciel pour rationaliser une partie de leur travail. Ils ont également réduit le nombre de réunions et changé leur format, notamment en déplaçant certaines vers des communications écrites.

Leland dit que Kickstarter a rencontré une certaine résistance de la part des managers, car ce sont eux qui doivent apporter des changements au sein de leur équipe et mesurer les résultats. Tout type de changement de processus nécessite vraiment que les managers soient concentrés et clairs dans leurs attentes et testent leur capacité à soutenir leurs équipes à travers des ajustements, dit-il.

Cela revient en grande partie à surmonter le “théâtre du travail”, ajoute Leland.

“Alors que le travail prend de plus en plus de notre temps, les gens passent du temps au travail à se reposer ou à se détendre”, comme en surfant sur Internet ou en consultant les réseaux sociaux. “Une grande partie de ce comportement est que les gens sont épuisés et essaient de récupérer pendant qu’ils travaillent. Nous préférons donner aux gens le temps de se reposer à la maison et de revenir correctement concentrés et efficaces pendant une semaine de travail plus courte.”

Mathew convient que repenser à quoi ressemble la productivité était également le plus grand défi.

“Il y a un récit très fort d’heures égales à la production, et c’était la plus grande barrière mentale et émotionnelle”, dit Mathew. L’expérience l’a forcée, ainsi que ses collègues, à reconnaître qu’ils n’étaient pas aussi productifs à chaque heure d’une semaine de travail de cinq jours et de 40 heures, et qu’ils peuvent travailler moins longtemps et accomplir la même quantité de travail.