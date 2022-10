Meeka Atagootak dit que la maison de Pond Inlet sur l’île de Baffin au Nunavut qu’elle partage avec ses enfants et petits-enfants est « invivable » 12 ans après qu’un camion-citerne l’a heurtée et endommagée.

L’aînée dit qu’elle a dû faire face à des inondations, des tuyaux rouillés, de la moisissure et une détérioration des fondations, ce qui a entraîné de fréquents problèmes de santé.

Obtenir de l’aide a été lent, dit-elle.

« Ça a été une lutte quand personne ne s’occupe vraiment de nous », a-t-elle récemment déclaré en inuktitut devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes.

Atagootak a déclaré qu’elle avait du mal à obtenir une aide fédérale parce qu’elle est propriétaire de sa maison et que son assurance ne répond pas aux besoins du Nord. Au moment où les fournitures de réparation sont arrivées par voie maritime, a-t-elle dit, elles n’étaient plus adéquates car les problèmes avec sa maison s’étaient aggravés.

Atagootak est l’un des milliers d’Inuits confrontés à des problèmes de logement dans l’Inuit Nunangat – la patrie inuite du Canada comprenant des communautés du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, du Nord du Québec et du Labrador.

Meeka Atagootak s’adresse au Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes le 3 octobre. (Radio-Canada)

Un rapport récent de Statistique Canada indique que la crise du logement s’est peu améliorée au cours des cinq dernières années et, dans certains cas, s’est aggravée.

Les données du recensement de 2021 montrent que près du tiers des quelque 49 000 Inuits qui habitent dans l’Inuit Nunangat vivaient dans des logements nécessitant des réparations majeures, une augmentation de 1,2 % depuis 2016. Dans l’ensemble, environ 53 % des Inuits de l’Inuit Nunangat étaient vivant dans des logements surpeuplés en 2021, soit une baisse de 1,2 % depuis cinq ans.

Les Inuits sont confrontés à des problèmes de logement depuis que le gouvernement fédéral a établi les premiers établissements permanents dans le Nord dans les années 1950. Des problèmes comme le surpeuplement et la moisissure noire ont été documentés dans de nombreuses maisons ces dernières années.

Un rapport de 2017 du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a détaillé la gravité de la crise du logement dans l’Inuit Nunangat et a demandé au gouvernement fédéral de fournir un financement stable et à long terme, entre autres mesures.

“Conditions inhumaines”

En mars 2021, Mumilaaq Qaqqaq, alors député néo-démocrate du Nunavut, a publié un rapport documentant les conditions de logement « inhumaines » dans plusieurs communautés, notamment des trous dans les murs, des problèmes d’égouts et des sols en ruine.

Qaqqaq a déclaré que la faute “revient entièrement au gouvernement fédéral”, car la Société d’habitation du Nunavut est sous-financée.

“Mes gens ont besoin d’aide. Ils ont besoin de cette aide maintenant. Les promesses ne se débarrassent pas de la moisissure. Les mots ne réparent pas les fenêtres et les portes. L’empathie ne répare pas les tuyaux qui fuient”, a-t-elle écrit.

Vivre dans de mauvaises conditions de logement a été lié à la propagation de maladies, de maladies chroniques, d’une mauvaise santé mentale et de violence familiale, et peut contribuer à de mauvais résultats socioéconomiques. Une étude de 2019 dans le Journal of Epidemiology and Community Health a révélé que c’était un facteur dans les taux disproportionnellement élevés de tuberculose chez les Inuits.

Les problèmes de logement dans le Nord canadien sont aggravés par le climat froid et changeant, le manque d’infrastructures de transport, la courte saison de construction et les coûts élevés.

3 milliards de dollars nécessaires

Dans une soumission prébudgétaire de 2022, Inuit Tapiriit Kanatami, une organisation représentant les Inuits au Canada, a déclaré qu’il faudrait plus de 3 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour construire les nouveaux logements nécessaires et entretenir et réparer les maisons existantes dans l’Inuit Nunangat.

Le budget fédéral de 2022 promettait 150 millions de dollars entre 2022 et 2024 pour soutenir le logement abordable et les infrastructures connexes dans le Nord, dont 60 millions de dollars chacun pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Il comprenait également 845 millions de dollars sur sept ans pour le logement dans les communautés inuites et des plans pour élaborer et lancer conjointement une stratégie de logement autochtone dans le Nord, en milieu urbain et rural.

Le gouvernement fédéral a déclaré que depuis 2018, les régions inuites ont construit 120 unités grâce au financement de la Stratégie de logement pour l’Inuit Nunangat. Depuis la fin de 2021, a-t-il indiqué, un total de 173,8 millions de dollars ont été investis dans la création ou la réparation de 873 logements dans l’Inuit Nunangat dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

“Nous reconnaissons qu’il reste du travail à faire, c’est pourquoi nous nous engageons à travailler main dans la main avec nos partenaires autochtones pour nous assurer que chacun a un chez-soi sûr et abordable”, a écrit un porte-parole de la Société canadienne d’hypothèques et de logement dans un communiqué. e-mail.

Housing NWT a déclaré que depuis son partenariat avec la Inuvialuit Regional Corporation en 2018, 34 nouveaux logements sociaux ont été construits dans la région d’Inuvialuit. Au cours des trois dernières années, il a effectué des réparations et des rénovations majeures dans 56 logements. La régie du logement et l’Inuvialuit Regional Corporation travaillent actuellement à une stratégie de logement.

Dans son mandat publié en mars, le gouvernement du Nunavut s’est engagé à aménager au moins 1 000 logements. Un rapport territorial de 2020 estimait que 3 545 ménages avaient besoin d’un logement.

Le rapport annuel 2020-2021 de la Société d’habitation du Nunavut indique que la construction de 20 logements sociaux et de 12 logements pour le personnel a été achevée au cours de cet exercice. Plusieurs projets de construction, dont des logements, ont depuis été annulés en raison de la hausse des coûts.

Dans un e-mail, il a ajouté qu’il avait dépensé plus de 26 millions de dollars pour lutter contre la moisissure dans les logements sociaux depuis 2016, et il a ajouté 7 millions de dollars pour gérer la moisissure dans son budget 2022-23.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.