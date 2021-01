Dans notre série de lettres de journalistes africains, le journaliste algéro-canadien Maher Mezahi réfléchit à la façon dont le coronavirus a augmenté la séparation entre les familles du monde entier.

Les funérailles sont des événements incongrus – un acte à la fois de séparation de celui que nous aimons et de solidarité avec ceux qui restent.

Décharger le fardeau de la perte n’est apparemment possible qu’en le partageant avec les autres.

Il y a plus de six millions d’Algériens dispersés dans la région méditerranéenne et dans des poches à travers l’Amérique du Nord. Pour ceux d’entre nous de la diaspora, il n’est pas rare de manquer les services funéraires de nos proches.

En Algérie, la coutume est d’enterrer rapidement le défunt.

Les rites funéraires sont généralement complétés par la prière Asr du lendemain (ou en milieu d’après-midi), il est donc pratiquement impossible d’y assister depuis d’autres continents.

« J’ai lentement grandi dans le rôle de responsable de la logistique, en particulier lors de tragédies familiales. C’est un devoir dont je suis fier, malgré les petites difficultés de procédure » « , Source: Maher Mezahi, Description de la source: Journaliste, Image: Maher Mezahi

Lorsque ma grand-mère maternelle est décédée, par exemple, ma mère est venue du Canada par avion, mais elle est arrivée deux jours après que sa mère a été inhumée au cimetière familial.

Bien qu’elle ne puisse pas pleurer correctement, ma mère a souligné l’importance de pouvoir aider à accueillir les vagues écrasantes d’invités qui se sont déplacés pour le couscous et le café.

Après avoir quitté le Canada il y a cinq ans et déménagé en Algérie pour poursuivre une carrière dans le journalisme de football, j’ai lentement évolué vers le rôle d’agent de logistique, surtout lors de tragédies familiales. C’est un devoir dont je suis fier, malgré les petites difficultés de procédure.

Le 17 mars de l’année dernière, lorsque les cas de Covid-19 ont commencé à exploser en Algérie, le gouvernement a décidé de fermer les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Les vols intérieurs ont repris en Algérie mais les gens ne peuvent toujours pas prendre l’avion depuis l’étranger

De nombreux pays ont temporairement utilisé des méthodes similaires, mais l’Algérie reste l’un des rares pays africains qui n’a pas encore rouvert les voyages commerciaux à ses propres citoyens.

Je me souviens avoir espéré, à l’époque, qu’aucun de mes deux grands-parents âgés ne contracterait le virus.

Ma grand-mère paternelle avait 85 ans et mon grand-père paternel en avait 92. Ils souffraient tous les deux d’hypertension et mon grand-père était diabétique.

Ayant grandi au Canada, j’avais toujours partagé une relation difficile avec mon grand-père. Il était bien habillé, sophistiqué et aimait écouter la musique traditionnelle andalouse malouf de Mohamed Tahar Fergani.

Notre seul domaine d’intérêt commun était le football.

Mohamed Mezahi (derrière les hommes tenant la couronne) a officié lors d’un match de coupe d’Afrique du Nord 1956

Il a été un pionnier du jeu – l’un des premiers arbitres internationaux algériens.

Il a dirigé certains des premiers matches de qualification pour la Coupe du monde d’Afrique, le match pour la troisième et quatrième place de la Coupe d’Afrique des Nations 1965, ainsi que certains des plus grands matches nationaux de l’histoire du football algérien.

Ainsi, pendant les mois d’été, quand il s’envolait pour le Canada ou que nous visitions l’Algérie, nous pouvions tous les deux nous asseoir devant la télévision pendant des heures et réfléchir à des dribbles, des buts et des passes décisives.

‘Ça pourrait être mauvais’

À la mi-août, j’ai reçu un message WhatsApp de ma mère, m’informant que mes deux grands-parents étaient malades et qu’ils présentaient tous les deux des symptômes de Covid-19.

«Cela pourrait être mauvais», a-t-elle écrit.

Après les avoir vérifiés, j’ai commencé à me préparer mentalement à servir de liaison entre le Canada et l’est de l’Algérie, d’où ma famille est originaire. Mais il m’est lentement apparu que, cette fois, mes services ne seraient pas nécessaires.

Mon grand-père, Mohamed Mezahi, est décédé le vendredi 20 août. Le lendemain, son test PCR est revenu positif à Covid.

J’ai appelé mon père pour lui dire que j’étais désolé. Il a paru lucide en répondant: « Je vais prendre congé et réserver un vol, pouvez-vous me conduire à Constantine? »

J’ai accepté, mais j’ai insisté pour qu’il s’assure que le voyage soit possible. Il a réservé un vol auprès d’une compagnie aérienne européenne en ligne, seulement pour qu’il soit annulé le soir même. On lui a offert un bon à la place.

Mohamed Mezahi était également officiel lors de la finale de la Coupe d’Algérie 1966

Mon père a immédiatement essayé de réserver trois jours plus tard. Encore une fois, à la veille du vol, la compagnie aérienne l’a informé que son vol avait été annulé.

Sa dernière tentative a eu lieu trois semaines plus tard, mais je pouvais dire que cette fois, c’était un geste vide.

Mon grand-père était déjà enterré dans un cimetière du centre-ville de Constantine à côté de mon arrière-grand-mère et de mon grand-oncle.

Effectivement, la réservation finale du vol a été annulée et un bon offert à la place.

« C’est dur », lui ai-je dit, « mais tous les Algériens à l’étranger vivent exactement la même chose ».

« J’espère que les décideurs ont la conscience tranquille », a-t-il répondu.

Ma grand-mère, heureusement, a récupéré.

À ce jour, environ 3000 Algériens en Algérie sont morts du coronavirus, selon les statistiques officielles.

Soit au moins 3000 services funéraires où les Algériens de la diaspora n’ont pas pu décharger le fardeau de la perte en le partageant avec leurs proches.

