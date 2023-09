Personne ne peut vous sauver : le réalisateur remercie Aliens de Jaime Maussan d’avoir fait de la publicité pour le film – The USA Print

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415509/415509_600x315.jpg

Le vendredi 22 septembre, Nobody Can Save You est arrivé en streaming – 76%, un film sur une invasion extraterrestre qui a captivé le public et les critiques, y compris l’écrivain Stephen King et le cinéaste Guillermo del Toro. Mais à peine 10 jours auparavant, le Congrès mexicain avait été le lieu d’une présentation choquante (ou embarrassante) : des momies de supposés extraterrestres qui faisaient le tour du monde et qui servaient indirectement de promotion à Personne ne peut te sauverquelque chose que le réalisateur lui-même apprécie.

Les petites momies présentées par l’ufologue Jaime Maussan Ils ont été trouvés à Cuzco, au Pérou, en 2017 et ressemblent à la représentation classique des « gris », dont le design a également inspiré les extraterrestres du film réalisé par Brian Duffield. En entretien avec JoBlole cinéaste a déclaré en riant qu’il était satisfait de la publicité approuvée par le gouvernement mexicain, surtout parce que les extraterrestres ressemblent à ceux de son film et parce que les acteurs ne peuvent pas faire de promotion à cause de la grève :

Jaime Maussan avec les momies extraterrestres (Image : EFE)

Je sais que mes acteurs ne peuvent pas en faire la promotion, mais les gouvernements américain et mexicain le peuvent, donc c’est cool… Je veux dire les bébés momies mexicains, j’aime qu’ils soient bipèdes et qu’ils ressemblent à nos garçons, je veux dire, je pense qu’ils on dirait qu’ils ont été faits de papier mâché, mais je pense que oui, c’est bien qu’ils n’aient pas proposé un design complètement différent. C’est drôle parce que nos extraterrestres ont l’air mieux, bien mieux.

Comme beaucoup de personnes dans le public, Duffield pense que les extraterrestres de Maussan semblent être faits de papier mâché, et dit qu’il a été choqué de voir comment ils tenaient les petits corps momifiés comme s’ils étaient n’importe quoi, car s’ils étaient réels, ils seraient les objets les plus précieux. de l’histoire :

Cela me rendait fou parce qu’ils les soulevaient par la taille et je me disais… s’ils sont réels, ce sont les choses les plus précieuses qui aient jamais existé sur cette planète, et vous les agitez simplement et dites « il y a des œufs à l’intérieur ». ‘. Je ne connais pas (la véracité de) cela, mais je prendrai la promotion, merci.

Que pensent les scientifiques des extraterrestres de Jaime Maussan ?

La présentation de Maussan au Congrès a suscité une réaction immédiate de la communauté scientifique mexicaine, qui a appelé à une conférence intitulée « Aliens ou squelettes de lamas ? où d’éminents scientifiques tels que José Franco, Alexandre Franc, Gabriela Frias, Antonio Lazcano et Gustavo Médina Tancoentre autres, a proposé des réponses scientifiques aux affirmations de Maussan.

Conformément à Filairelors de cette conférence, les scientifiques ont vivement critiqué la pseudoscience et le charlatanisme de l’ufologue, mentionnant que dans les moments critiques que traverse le monde, avec les crises climatiques, les pandémies et les guerres, il était triste de devoir se réunir pour discuter d’affirmations infondées. Alexandre Franc Le niveau de la science mexicaine a été souligné, et l’importance de l’éducation scientifique dès l’enfance et les efforts visant à impliquer les enfants dans la science ont également été discutés.

José Franco et d’autres participants ont parlé de la recherche de la vie dans l’univers, de l’exobiologie et des missions spatiales à la recherche de signes de vie, soulignant qu’à ce jour, aucune vie extraterrestre n’a été trouvée. Le caractère unique de la vie sur Terre a été abordé et la manière dont toute spéculation sur la vie extraterrestre doit être soumise à des restrictions basées sur notre seul exemple connu de vie.

Gabriela Frias Il a résumé l’incident au Congrès comme un événement pseudo-scientifique, faisant allusion aux fantasmes et désirs humains, et a réfuté les affirmations de Maussan sur les entités « non humaines ». A également été évoquée la datation au carbone 14 réalisée par le LEMA, qui a confirmé que toute information diffusée en dehors des résultats de la datation est invalide.

