“Personne ne peut vous barrer la route”

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham-star Pathaan ont reçu une réponse positive du public à l’unanimité. Les fans de SRK saluent la réalisation de Siddharth Anand comme le film de retour parfait, qui n’est pas tombé d’attentes énormes.

Pathaan a certainement apporté espoir et soulagement à Bollywood, et même l’ami de Khan, le producteur Karan Johar, a célébré la journée Pathaan. Johar a regardé Pathaan le premier jour et il a laissé tomber sa critique dans un post prolongé. Tout en partageant l’affiche du film, Karan a admis : “Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai passé un moment aussi amusant au cinéma ! Celui-ci est juste le plus gros blockbuster !!! Méga est le mot !”

Voici le poste







Karan est devenu gaga du trio mortel et les a félicités. “Le charme, le charisme, la superstar, la désirabilité et l’éclat pur de @iamsrk… l’agent le plus sexy, le plus beau et le plus sensationnel que vous trouverez jamais @deepikapadukone le méchant le plus sexy et le plus désirable @thejohnabraham.” Karan a également applaudi les talents de réalisateur du réalisateur Siddharth, “Brillamment réalisé et conceptualisé par SID ANAND ! Il sait comment monter un film comme très peu le peuvent.” Faisant l’éloge de son ami-producteur Aditya Chopra, Karan a ajouté : “Je suis tellement tellement fier de mon BFF l’invisible ADITYA CHOPRA !!! Vous ne le verrez peut-être jamais ! Mais sa vision et son génie sont insurmontables !”

LIS: Salman Khan, Shah Rukh Khan partageant l’espace de l’écran à Pathaan, les fans se déchaînent dans les théâtres: “Tiger possède Pathaan”

Pathaan marque le retour de SRK sur grand écran après quatre ans. Cependant, Johar a déclaré que le roi Khan n’était jamais parti, il avait juste attendu le bon moment pour réclamer son trône. Karan s’est même moqué du gang de boycott de Bollywood qui a tenté de saboter le film. Johar a déclaré que lorsque les films hindi proposent quelque chose de grand, cela éclipse tout le reste. “Et je t’aime BOLLYWOOD ! Tu as peut-être été calomnié et “boycotté” mais personne ne peut nier que lorsque tu deviens toi-même, personne ne peut te barrer la route ! PATHAAN MUBARAK à tous !” Enfin, Karan a essayé de contrôler mais a donné un spoiler en déclarant que la séquence d’action de SRK et Salman est son moment préféré du film. Il a applaudi cette scène pleine d’action et a apprécié le film comme un passionné de film. Pathaan est sorti en salles le jeudi 25 janvier et il est actuellement à l’affiche dans les cinémas près de chez vous.