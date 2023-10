« Personne ne peut l’enlever » – Twin Cities

La passionnante année 2023 des Orioles s’est terminée mardi soir, un balayage dans la série de divisions de la Ligue américaine interrompant leur saison près d’un mois plus tôt qu’ils ne l’espéraient.

C’est seulement de cette façon – qu’ils rejoindront 28 autres équipes qui n’ont pas remporté les World Series – que la campagne pourrait être considérée comme une déception.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait la saison de Baltimore comme un succès, le manager Brandon Hyde s’est pratiquement moqué en répondant : « Comment pourrais-je ne pas le faire ?

« Nous étions censés gagner 76 matchs », a déclaré Hyde, faisant référence aux estimations de pré-saison des paris sportifs et des systèmes de projection publics. « A gagné 101, a remporté la Ligue américaine Est. Vraiment fier de notre groupe. Ils ont défié tous les pronostics. Personne ne nous a donné une chance. Ces gars-là ont joué à fond pendant six mois. Malheureusement, nous n’avons pas bien joué lors de ces trois derniers matchs. Et c’est définitivement une saison réussie, et ces gars vont être vraiment bons à l’avenir.

Ce club de Baltimore était toujours captivant. Les joueurs sont arrivés à l’entraînement de printemps avec les yeux rivés sur les séries éliminatoires, même si peu d’outsider pensaient pouvoir les atteindre. Ils ont prouvé que ces sceptiques avaient tort, le sentiment d’inévitabilité qu’ils ont induit en saison régulière permettant un espoir continu même s’ils se sont retrouvés ayant besoin de victoires dans trois matchs éliminatoires consécutifs pour continuer leur saison.

Ils n’en ont réussi aucun. Le 7-1 des Rangers du Texas la victoire mardi en a fait la première équipe depuis mai 2022 à balayer les Orioles dans une série de plusieurs matchs. Au cours de cette période, une série de 91 séries, Baltimore a émergé de sa douloureuse reconstruction, d’abord en tant que club parvenu cherchant à semer le chaos, puis en tant que club qui semblait être un prétendant légitime aux World Series malgré une masse salariale parmi les plus basses de la Major League Baseball.

« J’espère que la ville de Baltimore est fière de nous, de ce que nous avons pu accomplir cette année en fonction des attentes », a déclaré le voltigeur de centre Cedric Mullins. « C’est définitivement un groupe dont je peux dire qu’il a faim de plus. Ils ne sont certainement pas satisfaits de ce que nous avons fait cette année, mais nous gardons la tête haute en sachant que nous pouvons faire mieux l’année prochaine. Il s’agit de prendre ce temps libre, d’être en bonne santé, d’apprendre de ces expériences et de revenir avec ce chien en nous et ce combat en nous.

Mullins fait partie des joueurs qui ont commencé le démantèlement de l’organisation, sont passés de l’autre côté et forment désormais le noyau de l’équipe, avec de jeunes talents haut de gamme et des vétérans complémentaires qui le réservent. Considérés comme une équipe qui aurait la chance de terminer autre chose que dernière dans l’AL Est, les Orioles ont plutôt remporté la division la plus redoutable du baseball. Seuls les Braves d’Atlanta de la Ligue nationale ont remporté plus de matchs de saison régulière que les 101 de Baltimore.

Cela représentait le record des Orioles depuis 1979 et semblait positionner le club pour sa première série mondiale depuis 1983. Mais cette sécheresse a atteint une cinquième décennie avec la défaite de mardi au Globe Life Field du Texas.

«L’objectif est la Série mondiale», a déclaré le droitier Dean Kremer, qui a accordé six points et enregistré cinq retraits comme partant mardi. « Mais étape par étape, nous y arriverons. »

Le balayage des séries éliminatoires a marqué une fin tranquille pour une équipe qui a été exceptionnellement bruyante en saison régulière. En septembre, les Orioles ont introduit le slogan marketing « Soak It In », représentant non seulement les sensations fortes et les joies provoquées par cette saison, mais aussi les hijinks à base d’eau de l’équipe. Chaque bouffée du tuyau de circuit ou la danse des arroseurs au deuxième but – et les crachats d’eau qui l’accompagnent depuis l’abri – montraient à quel point ces joueurs s’amusaient les uns avec les autres.

Cette camaraderie s’est propagée sur le terrain. Aucune équipe n’a terminé avec plus de victoires par derrière, car ces Orioles n’ont jamais cru qu’un match était hors de leur portée. Ils ont égalé les Braves d’Atlanta pour le plus grand nombre de victoires sur route dans le sport, jouant mieux dans des environnements hostiles qu’à Camden Yards. Ils ont affiché un record de victoires au cours de chaque mois complet de la campagne, sans jamais subir une crise prolongée.

Ces facteurs les ont amenés à croire qu’ils avaient été construits pour octobre, une confiance acquise au cours des six mois précédents.

«Nous nous attendions à gagner le dernier match de l’année», a déclaré le voltigeur Austin Hays.

Avec le meilleur bilan de l’AL, les Orioles ont pu sauter la ronde des wild-cards et se sont vu garantir l’avantage du terrain dans cette ALDS et dans la AL Championship Series à venir. Ils ont perdu leurs deux seuls matchs à domicile, tous deux devant des foules à guichets fermés qui attendaient près d’une décennie le retour du baseball en séries éliminatoires à Camden Yards.

Ils peuvent espérer que ce sera de retour l’année prochaine, et la jeunesse et le lien de l’équipe de cette saison suggèrent cette possibilité.

« La chose la plus gratifiante a été de voir nos partisans revenir dans ce stade et découvrir l’atmosphère des séries éliminatoires à la maison, et je vais certainement l’enlever », a déclaré Hays. « C’est ce que je veux. C’est pour cela que je veux jouer. Je veux être dans cet environnement.

Mais peu importe ce que 2024 nous réserve, 2023 a présenté trop de points positifs pour que cette dernière série puisse définir la saison de Baltimore.

Ces Orioles n’ont pas apporté de titre des World Series à Baltimore, mais ils ont apporté de l’espoir, de la joie et une raison de regarder chaque soir. C’était une équipe qui incarnait la ville : méprisée par les étrangers mais convaincue de ce dont elle est capable.

« Je pense que nous avons montré que nous allons être ici pour longtemps, nous allons être là pour rester », a déclaré le gaucher recrue DL Hall. « Cette organisation n’est pas une blague. Je pense que le talent, le record et ce que ces gars ont fait toute l’année parlent de eux-mêmes, et personne ne peut l’enlever.

()