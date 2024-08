Personne ne peut deviner quelle est la position de Kamala Harris sur l’agriculture

La candidate démocrate à la présidence et vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, prononce un discours lors de la 60e édition de la Biennale internationale de Sigma Gamma Rho au George R. Brown Convention Center, le 31 juillet 2024, à Houston, au Texas. (Brandon Bell/Getty Images)

Pour les éleveurs de poulets du pays, les neuf derniers mois ont été à couper le souffle.

Les producteurs de volaille ont été trompés, on pourrait aussi bien dire pincédepuis des décennies par les entreprises de poulet. Depuis que Concours du Poulet de demain 1948, Big Poultry a trouvé des moyens d’augmenter sa rentabilité grâce à de nombreux agriculteurs individuels.

En juillet 2021, le président Joe Biden a signé un décret exécutif notant les inégalités :

« La consolidation du secteur agricole rend la survie des petites exploitations familiales trop difficile. Les agriculteurs sont coincés entre la concentration du pouvoir de marché dans les industries d’intrants agricoles (semences, engrais, aliments pour animaux et fournisseurs d’équipements) et la concentration du pouvoir de marché dans les canaux de vente des produits agricoles. En conséquence, la part des agriculteurs dans la valeur de leurs produits agricoles a diminué, et les éleveurs de volailles, de porcs, de bovins et d’autres travailleurs agricoles ont du mal à conserver leur autonomie et à générer des revenus durables. »

Mais c’est une chose de souligner les problèmes et une autre de les résoudre. Ce qui est remarquable, c’est la manière dont l’administration Biden tente d’égaliser les règles du jeu entre les éleveurs de poulets et leurs suzerains, les Big Poultry.

Jusqu’à présent, l’USDA a proposé non pas une, ni deux, mais trois règles distinctes dans le Federal Register ciblant directement les entreprises de poulet du pays.

En novembre dernier, l’USDA finalisé une règle modifier la loi de 1921 sur les emballeurs et les parcs à bestiaux en exigeant que les négociants de volailles vivantes divulguent aux éleveurs de poulets des informations sur leurs systèmes de tournois, y compris les mesures de classement qui déterminent les paiements de règlement. En un mot, la règle exige que les entreprises avicoles soient plus transparentes quant aux investissements spécifiques que les éleveurs de volailles sous contrat pourraient devoir faire pour réussir.

Et puis plus tôt cette année, l’USDA a proposé la Règle relative aux systèmes de paiement des éleveurs de volailles et à l’amélioration des capitaux. La règle serait mettre fin à une pratique de Big Poultry de déduire du salaire de base d’un éleveur de poulets le travail que les entreprises de volaille jugent inadéquat. La règle permettrait toujours à Big Poultry de distribuer des primes de performance, mais en vertu de la règle, ces paiements ne peuvent pas être effectués en retenant l’argent des producteurs qui terminent en bas d’un tournoi.

La règle obligerait également les grandes entreprises avicoles à documenter spécifiquement la manière dont elles effectuent des comparaisons équitables entre les producteurs individuels. La période de commentaires sur la règle a pris fin le 9 août.

Et plus récemment, l’USDA a publié le projet Règles pour des marchés de bétail et de volaille équitables et compétitifs. La règle modifierait la loi Packers and Stockyards Act en définissant spécifiquement les pratiques déloyales comme « une conduite qui nuit aux acteurs du marché et une conduite qui nuit aux marchés ». La règle permettrait aux éleveurs de poulets individuels de poursuivre plus facilement les grandes entreprises avicoles sans avoir à démontrer au préalable une « blessure liée à la compétition ».

La période de commentaires publics sur cette règle prendra fin plus tard ce mois-ci.

On ne soulignera jamais assez à quel point l’administration Biden s’est concentrée sur la mise à jour du Packers and Stockyards Act au nom de la concurrence et de l’égalité. Mais à moins de cinq mois du jour de l’investiture, l’USDA devra agir avec une rapidité inhabituelle pour publier les règles définitives. Et il va sans dire que les élections de novembre auront beaucoup à dire sur ce qui se passera après le jour de l’investiture.

Je n’ai aucun doute que si Donald Trump reconquiert la présidence, il y aura une tentative pour annuler les progrès réalisés par l’administration Biden pour aider les éleveurs de poulets. Après tout, la première administration Trump a retiré une règle finale provisoire, rédigée par l’administration Obama, Cela aurait protégé les éleveurs de bétail de l’exploitation.

Tout cela soulève la question suivante : quelle est la position de la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, sur les questions agricoles en général, et sur cette attaque frontale contre les grandes entreprises avicoles en particulier ? Jusqu’à présent Les questions agricoles ne sont pas dans les cordes de Harris.

Harris approbation par le Travailleurs agricoles unis est révélateur, mais pas définitif, de la façon dont elle perçoit les grandes entreprises agricoles. L’UFW considère que sa mission consiste à défendre « des réformes législatives et réglementaires pour les travailleurs agricoles couvrant des questions telles que les heures supplémentaires, la sécurité thermique, d’autres protections des travailleurs et les pesticides ». En d’autres termes, il s’agit de protéger les petites gens. Harris ressentirait-elle la même chose ?

Ce qui serait plus révélateur serait si Harris prenait position sur la proposition 12 de Californie, une loi confirmée par la Cour suprême des États-Unisqui a fixé des normes de production pour les entreprises de viande souhaitant vendre du porc dans les limites du Golden State. Depuis que la Proposition 12 est devenue loi, les grandes entreprises agricoles tentent désespérément de faire annuler la loi, soit par de nouveaux litiges devant les tribunaux, soit par le biais du Congrès. L’administration Biden a soutenu l’annulation de la proposition 12Harris adopterait-il une approche différente, en demandant peut-être que la Proposition 12 et d’autres lois similaires soient maintenues ?

Personne ne le sait vraiment. On peut s’attendre à ce que les grands groupes agricoles se donnent pour mission, au cours des prochains mois, de comprendre la position de Harris sur tout ce qui touche à l’agriculture. Mais je ne suis pas sûr que le secteur aura une vision complète de la position de Harris sur les questions agricoles avant les élections de novembre. Il n’y a pas beaucoup d’antécédents et peu de jours pour combler les lacunes.

