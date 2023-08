"Personne ne parle de perdre des stocks": Le coup de S Jaishankar au Pakistan

Le ministre des Affaires étrangères, S. Jaishankar, s’en est pris mardi au Pakistan à propos de la question du Cachemire – un sujet que le pays tente fréquemment de soulever dans les forums mondiaux sans succès – en déclarant que « personne ne parle d’un stock en perte ».

Dans une interview exclusive avec NDTV, il a été expliqué à M. Jaishankar que l’une de ses plus grandes réussites en tant que ministre indien des Affaires étrangères est de ne plus être interrogé sur la question Pakistan-Cachemire – un bourbier d’un sujet qui a harcelé plusieurs de ses prédécesseurs et leurs gouvernements.

« Si aujourd’hui personne ne parle du Pakistan ou si on n’en parle pas autant… que puis-je dire ? Une façon de voir les choses est le « verdict du marché ». De quelle valeur perdante parle-t-on ? Personne ne parle d’une valeur perdante, « , a-t-il répondu avec un sourire dans une interview avant le sommet du G20 qui se tiendra à Delhi le week-end prochain.

Le commentaire du ministre intervient après que l’Inde a rejeté en avril l’objection du Pakistan à l’organisation d’une réunion du G20 dans les territoires de l’Union du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh. Le gouvernement a déclaré au Pakistan qu’il était « naturel » d’organiser des événements dans ces régions, car elles font partie intégrante et inaliénable du pays.

L’Inde a accueilli la réunion du groupe de travail du tourisme du G20 à Srinagar et un événement pour les jeunes à Leh.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères avait auparavant dénoncé la « décision irresponsable » de l’Inde et qualifié la programmation des événements du G20 à J&K et à Leh de « dernière d’une série de mesures intéressées ».

Sur le Cachemire et l’article 370

Du coup effronté contre le Pakistan, M. Jaishankar est passé à un sujet plus sérieux : le Jammu-et-Cachemire et la suppression de l’article 370, qui accordait à l’ancien État un « statut spécial » et dont la suppression, selon le gouvernement de Narendra Modi, a joué un rôle clé. rôle dans la lutte contre le terrorisme dans la région.

« Honnêtement… J’étais membre du cabinet en 2019 et impliqué dans les décisions prises. Une partie est encore étonnée de voir à quel point nous avons laissé cette situation s’envenimer pendant si longtemps », a-t-il déclaré, faisant référence à une conversation avec un ami proche de Cachemire qui en revenait tout juste.

« Je lui ai dit… tu veux voir le changement ? Allez à Lal Chowk (à Srinagar)… et dites-moi ce que vous avez vu, car elle n’y était pas allée depuis 2019. Alors vous voyez aujourd’hui… quoi » L’injustice (a eu lieu au Cachemire). Nous avons maintenu cet État en arrière pour des raisons politiques. «

M. Jaishankar a expliqué comment il a visité pour la première fois certaines parties de J&K (Uri et Baramulla) en 1979 en tant que fonctionnaire et comment, après être devenu ministre syndical en 2019, il est retourné aux mêmes endroits.

« J’ai été étonné de voir à quel point peu de choses avaient changé… et combien de choses s’étaient produites dans le reste de l’Inde qui n’existaient pas. Pour moi, du point de vue de la politique étrangère, j’ai vu comment le reste du monde a utilisé cela (le Cachemire). question pour nous faire pression… nous nuire », a-t-il déclaré à NDTV, soulignant la suppression de l’article 370 comme l’une des plus grandes réalisations du gouvernement indien – une avec « des avantages à long terme ».