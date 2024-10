Personne ne manque de poids sur une carte empilée

SALT LAKE CITY – MMA Junkie était sur place et a fait un reportage en direct de la pesée officielle des combattants de l’UFC 307 de vendredi.

Les premières pesées ont eu lieu à l’hôtel hôte de l’UFC à Salt Lake City et ont précédé la pesées cérémonielles pour les fansqui ont lieu à 18 h HE. Le Delta Centre accueille l’événement de samedi (ESPN+ paiement à la séance, ESPNews, ESPN+).

Parmi ceux qui ont participé à une séance sans drame où tout le monde a pris du poids, il y avait le champion des mi-lourds Alex Pereira (11-2 MMA, 8-1 UFC) et son challenger Khalil Rountree (14-5 MMA, 9-5 UFC), qui se rencontreront à l’événement principal, et la championne féminine des poids coq Raquel Pennington (16-9 MMA, 13-5 UFC) et l’ancienne tenante du titre Julianna Peña (12-5 MMA, 7-3 UFC), qui combattent dans le co-long métrage.

Les résultats complets de la pesée de l’UFC 307 comprenaient :

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Le champion Alex Pereira (205) contre Khalil Rountree (205) – pour le titre des mi-lourds

La championne Raquel Pennington (135) contre Julianna Peña (134,5) – pour le titre féminin des poids coq

José Aldo (136) contre Mario Bautista (136)

Kayla Harrison (136) contre Ketlen Vieira (136)

Roman Dolidze (185,5) contre Kevin Holland (185,5)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPNews/ESPN+, 20 h HE)

Joaquin Buckley (170,5) contre Stephen Thompson (171)

Iasmin Lucindo (116) contre Marina Rodriguez (115,5)

César Almeida (185,5) contre Ihor Potieria (185,5)

Alexander Hernandez (156) contre Austin Hubbard (156)

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN+, 18 h 30 HE)

Ovince Saint Preux (205,5) contre Ryan Spann (205,5)

Carla Esparza (115,5) contre Tecia Pennington (115)

Court McGee (170) contre Tim Means (171)

