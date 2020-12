La star du tennis indien Prithvi Sekhar qui a représenté l’Inde aux Sourdlympics en 2013 et 2017 a récemment longuement parlé de sa carrière et de son parcours, de ses difficultés en tant qu’athlète sourd en Inde et de ses projets pour l’avenir. Il a également mis en lumière ses jalons, notamment en devenant le champion du simple masculin du Championnat du monde de tennis des sourds à Antalya, en Turquie, en 2019.

Prithvi, 27 ans, né à Chennai, a ensuite représenté l’Inde dans deux Sourdlympics en 2013 et 2017. Il a fait équipe avec Jafreen Shaik pour remporter une médaille de bronze historique en double mixte aux Sourdlympics d’été 2017, marquant le premier de l’Inde. jamais médaille des Sourdlympiques au tennis. Dans une récente interaction sur l’émission « Building Bridge » de Sports Tiger, Prithvi a parlé de ses premiers Sourdlympics en 2013 et de la façon dont sa mère a appris l’existence des Deaflympics en 2013 et l’a envoyé aux championnats nationaux à Aurangabad où il a remporté une médaille d’or en simple comme ainsi que des doubles et a donc été sélectionné pour représenter le pays. Prithvi a déclaré: «Quand je suis allé là-bas, j’étais très heureux de remporter une médaille d’or en simple et une or en double. J’étais tellement fier d’avoir été sélectionné pour représenter l’Inde pour jouer pour les Sourdlympics. »

Interrogé sur le rôle du gouvernement dans l’élévation du tennis dans la catégorie, il a exprimé son chagrin de ne pas avoir reçu les encouragements appropriés et a déclaré: «Lorsque j’ai remporté la première médaille en 2017 aux Sourdlympiques, personne ne m’a félicité. Il n’y a de soutien que pour les Jeux olympiques et paralympiques normaux. » Il a également mentionné qu’il avait postulé pour le prix Arjuna mais qu’il n’avait pas été considéré, même pas un seul athlète sourd n’a reçu le prix cette année. C’est après qu’il ait remporté une médaille aux sourds olympiques en 2017 et après avoir été champion en simple masculin du championnat du monde de tennis des sourds en 2019.

Une autre étape importante de sa carrière est survenue l’année dernière lorsque Prithvi, non classé, a battu quatre joueurs de tête, dont le favori Gabor Mathe, de Hongrie, en demi-finale, pour devenir le champion du simple masculin du Championnat du monde de tennis des sourds à Antalya, en Turquie. Il a parlé de sa victoire au championnat du monde. «J’en étais tellement heureux et fier que j’ai remporté la médaille d’or. C’était ma plus grande réussite.

Prithvi a également parlé de ses débuts et a déclaré: «Fondamentalement, je ne suis pas né comme un enfant normal, je suis né comme un enfant qui ne pouvait rien entendre, alors mes parents m’ont emmené dans une école appelée Bala Vidyalaya. Tous les professeurs m’ont soutenu et m’ont aidé à communiquer et à apprendre. Après ses premiers jours d’école, Prithvi a rejoint une école CBSE et a commencé à jouer au tennis à l’âge de 8 ans. Prithvi a également terminé son MBA en 2017 et a été nommé par l’ICF qui fait partie de Railways, qu’il a représenté dans plusieurs tournois.

Prithvi, qui a été félicité par le prix du sportif international de l’année par le Comité international des sports pour les sourds (ICSD) basé en Italie en 2019, veut se classer dans le Top 500 du classement ATP. Il a déclaré: «Mon objectif est axé sur les tournois normaux comme l’AITA, l’ITF et voir si je peux participer ou non au Grand Chelem. Mon prochain objectif est de remporter une médaille d’or et de faire de mon mieux lors des prochains Sourdlympics au Brésil en 2021. Un autre objectif est de me classer dans le Top 600 ou 500 du classement ATP et de voir si je peux le faire ou non.