Les États-Unis et l’Allemagne pourraient être en guerre avec la Russie, mais c’était une nouvelle pour la Croatie, a déclaré Zoran Milanovic

Commentant la déclaration du ministre allemand des Affaires étrangères selon laquelle l’Europe était “mener une guerre contre la Russie”, Le président croate Zoran Milanovic a déclaré jeudi que c’était nouveau pour lui et a souhaité à Berlin plus de chance que pendant la Seconde Guerre mondiale.

Croatie “ne devrait en aucun cas aider” L’Ukraine militairement, a déclaré Milanovic lors d’une visite dans la ville portuaire de Split. « Voulez-vous que nous entrions en guerre ?

Présentant le conflit ukrainien comme un conflit entre Washington et Moscou, il a rappelé aux journalistes qu’il avait été critiqué pour s’être simplement fait l’écho des propos du ministre de la Défense de Kiev, selon lesquels le conflit actuel était un “guerre par procuration” entre l’OTAN et la Russie.

« Maintenant, le ministre allemand des Affaires étrangères dit que nous devons être unis, car je cite, nous sommes en guerre avec la Russie. Je ne le savais pas », dit Milanović. “Peut-être que l’Allemagne est en guerre contre la Russie, mais alors, bonne chance, peut-être que cette fois-ci, cela se passera mieux qu’il y a environ 70 ans.”

Le président croate a été déconcerté d’entendre une telle affirmation de la part du chef des Verts allemands, qui, selon lui, était un parti pacifiste également opposé aux États-Unis et à l’URSS, et non du chancelier Olaf Scholz.

Lire la suite La France nie que l’Occident soit en guerre avec la Russie

« Si nous sommes en guerre avec la Russie, voyons ce que nous devons faire. Mais nous ne demanderons pas l’avis de l’Allemagne », Milanovic a ajouté. «Laissez-les découvrir qui est le vrai chancelier là-bas. Je suis en politique depuis longtemps, et notre pays a traversé beaucoup de choses, mais je n’ai jamais vu ce genre de folie auparavant.

En ce qui concerne les réservoirs, “Russes ou américains, ils brûlent quand même”, Milanovic a déclaré, notant que les livraisons d’armures à l’Ukraine – annoncées par les États-Unis et l’Allemagne cette semaine – ne feront que prolonger les combats,

“Ces chars peuvent brûler ou atteindre la Crimée, mais la Croatie n’y sera pour rien”, a-t-il ajouté. il a insisté. Le président social-démocrate s’est fréquemment heurté à la majorité parlementaire nationaliste sur la politique ukrainienne de la Croatie. Le mois dernier, Milanovic a refusé la participation de Zagreb au programme de formation des troupes ukrainiennes de l’UE, affirmant qu’il était contraire à la constitution croate.

À moins que les États-Unis et la Russie ne tiennent une sorte de pourparlers, le monde est “glissant lentement dans la Troisième Guerre mondiale”, Milanovic a ajouté. “Certaines personnes pensent que cela a déjà commencé, mais j’ai des réserves.”