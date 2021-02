La marque Aunt Jemima n’est plus, avec PepsiCo restylant le nom commercial vieux de plusieurs décennies à la « Pearl Milling Company » dans le but de supprimer les stéréotypes raciaux de ses produits – une décision que les internautes ont vue comme un geste creux de « réveil ».

Le géant de l’alimentation et des boissons, et sa filiale Quaker Oats, ont déclaré mardi que la ligne de crêpes et de sirop Aunt Jemima serait bientôt retirée pour de bon, devant être remplacée par la nouvelle marque en juin.

«Tout au long des efforts qui ont conduit à la création du nouveau nom de Pearl Milling Company, Quaker a travaillé avec des consommateurs, des employés, des experts externes de la culture et du domaine et diverses agences partenaires pour recueillir de larges perspectives et faire en sorte que la nouvelle marque soit développée dans un esprit d’inclusivité.» la société a déclaré dans un communiqué, ajoutant que même si elle avait mis à jour l’étiquette de tante Jemima au fil des ans pour «Supprimer les stéréotypes raciaux», il a conclu l’année dernière que toute la marque devait partir.

PepsiCo s’est également engagé à faire un «Engagement de 5 millions de dollars pour soutenir la communauté noire» dans son annonce, mais n’a pas expliqué ce que cela impliquerait.

Alors que certains observateurs en ligne salué la décision tant dans la prise – en soutenant que la marque Aunt Jemima est directement inspirée par le stéréotype de la « maman » remontant à l’esclavage des biens aux États-Unis – d’autres ont trouvé que le changement de nom était un geste symbolique pour apaiser un « Réveillé la foule » cela ne ferait rien pour lutter contre le racisme réel.

«Bonne chance avec la nouvelle image de marque après avoir succombé à la foule réveillée. Voyons comment cela fonctionne pour vous » un utilisateur a écrit, tandis qu’un autre plaisantait «Le racisme est fini pour les gens. Tante Jemima n’existera plus dans ce monde cruel. Nous pouvons tous dormir mieux la nuit maintenant.

Les critiques ont proposé des noms de marque alternatifs pour PepsiCo au groupe de discussion, parmi lesquels le fade – sinon honnête – «Sirop de maïs à saveur artificielle», aussi bien que «Now Woke Syrup» pour souligner l’inclusivité retrouvée de l’entreprise. Un autre utilisateur, quant à lui, a insisté sur le fait que la désignation « Pearl Milling Company » ne resterait jamais, arguant que la plupart des consommateurs continueraient à utiliser le nom désormais verboten.

«Personne ne l’appellera de toute façon ‘Pearl Milling Company’! Ce sera toujours «Tante Jemima» » a écrit le commentateur.

La retraite de tante Jemima intervient alors qu’une série de grandes mascottes d’entreprise ont été mises sur les tablettes ces derniers mois, rejoignant les bonbons « RedSkins » et « Chicos » de Nestlé, la marque « Eskimo Pie », « le riz de l’oncle Ben », Mme Mme. Le sirop de Butterworth et le porridge à la crème de blé, entre autres, ont tous été annulés en raison de préoccupations selon lesquelles ils présentaient des caricatures raciales offensantes.

