Il a fallu un tweet ce week-end pour que la discorde et le désarroi émergent au sein de l’establishment politique israélien.

Dimanche peu après minuit, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a écrit qu’il n’avait jamais été informé des avertissements concernant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Netanyahu semblait plutôt imputer la responsabilité de l’attaque, au cours de laquelle au moins 1 400 personnes ont été tuées, à son armée. et les chefs du renseignement. Ils avaient estimé avant l’attaque que le Hamas « était dissuadé et prêt à un règlement », a-t-il noté.

La déclaration a provoqué un tollé. Les dirigeants politiques ont critiqué Netanyahu pour avoir fait de la politique alors que le pays était au milieu d’une campagne militaire difficile à l’intérieur de Gaza. L’indignation a été telle que le Premier ministre a supprimé le tweet et, sur un ton inhabituellement sobre, s’est excusé pour ses propos. «J’avais tort», dit-il.

Les experts affirment que cet épisode a confirmé un fossé grandissant au sein de l’establishment politique et militaire, qui remet en question le leadership de Netanyahu et sa capacité à guider le pays à travers la guerre sans donner la priorité à ses propres intérêts sur la sécurité nationale.

“Dire qu’il était irrecevable serait un euphémisme de l’année”, a déclaré Yossi Mekelberg, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House.

“C’est une campagne militaire très difficile, donc vous voulez un Premier ministre responsable et il n’y a pas un seul [in the government] qui fait confiance à Netanyahu – c’est le problème principal de ce cabinet », a déclaré Mekelberg.

Peu après le 7 octobre, Netanyahu a formé un cabinet de guerre d’urgence en élargissant la coalition gouvernementale israélienne à un certain nombre d’anciens officiers supérieurs de l’armée, issus des rangs de l’opposition.

L’un d’eux était Benny Gantz, un ancien ministre de la Défense, qui a rapidement demandé à Netanyahu de retirer son poste controversé tout en affichant son plein soutien à l’armée et au Shin Bet, l’agence de renseignement intérieure israélienne.

Une vague de critiques de la part d’autres dirigeants a suivi. “[Netanyahu] “Il ne s’intéresse pas à la sécurité, ni aux otages, mais seulement à la politique”, a déclaré le député d’opposition Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Défense de Netanyahu. Le principal porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a refusé de commenter. « Nous sommes en guerre », a-t-il déclaré.

Ces échanges enflammés sont les derniers signes de tension au sein de l’establishment politique israélien – y compris au sein du cabinet de guerre – alors qu’il est aux prises avec les conséquences de l’un des plus grands échecs des services de renseignement du pays.

De nombreux membres de l’appareil de sécurité du pays ont reconnu leurs lacunes, mais pas Netanyahu. Avant ce tweet houleux, le dirigeant israélien a tenu samedi une conférence de presse au cours de laquelle il a éludé la question de savoir s’il était responsable, affirmant que tout le monde devra « donner des réponses aux questions difficiles, y compris moi », une fois la guerre terminée.

« Ce n’est que la pointe de l’iceberg de ce que sera l’establishment israélien une fois le conflit terminé », a déclaré Alon Lien, ancien directeur du ministère israélien des Affaires étrangères. “Il prépare le terrain pour son argumentation”, a déclaré Lien.

Les liens entre le Premier ministre et une large partie de l’opinion publique israélienne ont déjà été mis à l’épreuve. La guerre fait suite à une crise politique alors qu’un gouvernement ultranationaliste d’extrême droite dirigé par Netanyahu a poussé en faveur de réformes controversées qui réduisaient les pouvoirs du système judiciaire et que les opposants ont critiquées comme une menace pour la démocratie. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue depuis des mois, s’opposant à la refonte judiciaire.

Parmi les opposants à la réforme figuraient des réservistes militaires qui ont menacé de refuser de se présenter comme volontaires. Certains critiques affirment que l’ampleur des manifestations était telle qu’elles ont eu un impact sur l’état de préparation et les capacités de l’armée.

Depuis le 7 octobre, des milliers de réservistes ont pris les armes pour rejoindre la lutte contre le Hamas – le plus grand défi militaire du pays depuis la guerre d’octobre 1973 contre l’Égypte et la Syrie.

Lundi, l’armée israélienne a déclaré que ses troupes et ses véhicules blindés pénétraient plus profondément à l’intérieur de Gaza dans le cadre de la « deuxième phase de la guerre ». Cela survient après plus de trois semaines de bombardements incessants contre l’enclave assiégée qui ont tué plus de 8 000 Palestiniens et déclenché une catastrophe humanitaire.

Mais les analystes affirment que l’unité au sein d’Israël contre le Hamas ne s’étend pas nécessairement au soutien au gouvernement de Netanyahu lui-même.

“Ce gouvernement avait déjà perdu la confiance d’un secteur important de la société avant le 7 octobre et il n’a pas particulièrement élargi sa base de soutien public depuis lors”, a déclaré Mouin Rabbani, co-éditeur de Jadaliyya et chercheur non-résident au journal. Centre d’études sur les conflits et l’humanitaire.

Selon un sondage de l’Institut israélien de la démocratie publié la semaine dernière, la confiance dans le gouvernement s’est effondrée à son plus bas niveau depuis 20 ans, avec 20 pour cent des Israéliens déclarant faire confiance au cabinet de Netanyahu – soit huit points de pourcentage de moins qu’en juin.

Pourtant, Netanyahu est connu pour ses capacités de survie politique. Le Premier ministre israélien le plus ancien a pris ses fonctions pour la première fois en 1996 et est resté au pouvoir pendant 13 des 14 dernières années.

« Il existe une large opposition à son encontre et à la conduite de son gouvernement, mais cela ne devrait pas nous faire oublier qu’il dispose également d’un profond réservoir de soutien public », a déclaré Rabbani.

Et même si le cabinet de guerre peut être divisé, élargir le gouvernement pour inclure des militaires de haut rang – comme l’a fait Netanyahu – pourrait toujours servir ses intérêts politiques, a-t-il ajouté.

Il s’agit d’une décision qui pourrait non seulement viser à élargir sa base politique, a déclaré Rabbani, mais qui pourrait également l’aider à détourner plus efficacement la responsabilité des responsables de la sécurité dans d’éventuels échecs militaires une fois la guerre terminée.