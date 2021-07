« Personne ne devrait briser le destin d’un boxeur »: la légende du ring Roy Jones s’associe au président de l’AIBA Kremlev pour débarrasser la boxe de la corruption

Le nouveau président Kremlev était assis aux côtés de plusieurs anciens champions Jones Jr, élaborant ses plans en compagnie d’une figure de proue appropriée sous la forme d’un homme qui aurait été trompé aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 à un point tel qu’il devrait se voir remettre la médaille d’or qu’il méritait.

L’ancien secrétaire général de la Fédération de boxe de Russie, Kremlev, a observé avec consternation la suspension de l’association de la famille olympique par le Comité international olympique en 2019, citant de graves manquements financiers, de jugement et d’éthique pour aggraver sa réputation déjà en lambeaux et sa synonyme de corruption.

« Les règles de l’AIBA, comme je l’ai déjà promis à tous les boxeurs, seront claires, précises et justes », a déclaré Kremlev lors d’une conférence de presse, expliquant qu’il avait consacré sa vie au sport qu’il aime et l’appelant son « plaisir » s’inscrire dans le plan ambitieux de refonte de son image.

« Je remercie la famille de la boxe de m’avoir fait confiance pour gérer cela et qu’ils m’aident pleinement dans ce travail. Et comme nous sommes une organisation indépendante, l’avenir de l’AIBA ne peut être décidé que par les boxeurs eux-mêmes.

« Malheureusement, l’ancienne instance dirigeante nous a laissé un passé douteux que nous allons changer avec les boxeurs et les fédérations nationales.

« Juger est un point très important. Chaque officiel de boxe doit comprendre qu’il n’est pas en charge de la boxe. Je ne suis pas venu moi-même pour prendre en charge la boxe. Je suis venu aider.

« Chaque officiel sportif de la boxe devrait comprendre qu’il est le serviteur de tous les boxeurs et entraîneurs, y compris moi. Nous savons tous que ce qui s’est passé avant nous était un crime énorme – mais pas sous notre surveillance.

« Une énorme décision a été prise et nous avons déjà accompli beaucoup de choses et surtout, tous les boxeurs et la famille de la boxe sont avec nous. »

Kremlev s’est efforcé de souligner l’un des aspects les plus cruels des décisions de jugement douteuses, lorsque des athlètes qui ont suivi des années d’entraînement épuisant se voient arracher leurs rêves par des cartes prédestinées.

« Pour moi, juger est un crime énorme » il a observé. « Un combattant s’entraîne pendant cinq ou dix ans. Et à un moment donné, une personne ou un groupe de personnes brise son destin.

« C’est comme un mécanicien qui n’a pas construit un avion correctement et il tombe du ciel et puis après il ne prend pas ses responsabilités. C’est la pire chose au monde. Et la famille de la boxe m’a choisi comme président pour communiquer avec tous les boxeurs et les fédérations nationales et aussi de créer de telles conditions afin que personne ne puisse les briser.

« Comprenez-vous le travail infernal qu’un athlète effectue pour devenir champion? J’ai moi-même été impliqué dans la boxe. J’ai vu de mes propres yeux des décisions de jugement injustes.

« Il faut tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Et pour ça, on attire des boxeurs [to advise] qui ont consacré toute leur vie à la boxe – ceux qui savent, de l’intérieur, ce qu’il faut faire.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par Умар Кремлёв (@umar_kremlev)

« Avec des gens qui ont vécu et qui connaissent la boxe, j’entreprendrai des réformes. Non seulement nous aiderons à régler le problème, mais nous ferons appel à des experts indépendants pour sélectionner et évaluer ceux qui y ont participé. »

L’une des premières étapes supervisées par Kremlev est la nomination de l’avocat Richard McLaren pour guider une enquête sur le jugement, en mettant un accent particulier sur les matchs de boxe controversés des Jeux olympiques de Rio 2016.

Il n’a pas l’intention de laisser les scandales judiciaires passés être relégués à l’histoire.

« Ils me disent souvent d’oublier le passé et de me concentrer sur l’avenir », expliqua Kremlev. « Non. Je veux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Avant aujourd’hui, personne n’avait nommé ces personnes. Je veux les nommer par leur nom et savoir pourquoi tout s’est passé comme ça au sein de l’AIBA.

« Il n’y a pas besoin d’avoir peur de supprimer ces erreurs, de supprimer ces personnes afin qu’elles ne puissent plus rien endommager et aller de l’avant. Et passer à un grand avenir.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial)

« Je ne prends pas les décisions seul. Nous avons choisi une personne très expérimentée qui connaît ce domaine et qui mènera une enquête précise et honnête.

« Je suis sûr qu’en ce qui concerne le jugement et à l’avenir, nous ne réviserons pas seulement le jugement aux Jeux olympiques de 2016, nous réviserons éthiquement les championnats asiatiques à Dubaï, car il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont produits là-bas.

« Nous ferons toujours appel à des personnes indépendantes et faisant autorité pour évaluer les tournois. Et nous allons nettoyer à 100% la boxe. Je voudrais dire que personnellement, je ne laisserai personne briser les rêves d’un boxeur.

« J’aimerais que le professeur McLaren mène plus loin notre enquête future et le remercie pour son travail. Nous attendrons ses conclusions. »