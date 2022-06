Personne ne devrait avoir à choisir entre un logement décent et la faim

Aussi étrange que cela puisse paraître, la faim n’est pas nécessairement le résultat d’un manque de nourriture.

Cela a été amplement démontré par un récent sondage mené pour le compte de Banques alimentaires Canada. L’enquête a révélé qu’environ un Canadien sur cinq a déclaré avoir eu faim au moins une fois entre mars 2020 et mars 2022, tandis que 23 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas les moyens de manger autant qu’ils le devraient.

Plus troublant, 40 % de ceux qui gagnaient moins de 50 000 $ limitaient leur consommation alimentaire, tout comme 43 % des ménages noirs et 45 % des familles autochtones.

Mais interrogés sur le principal obstacle à une bonne alimentation, 61 % ont cité non pas le prix des aliments mais le coût du logement – ​​et le pourcentage attribuant le problème aux coûts du logement a presque doublé au cours de la dernière année.

L’enquête pourrait produire des résultats quelque peu différents si elle était menée aujourd’hui, après la récente flambée spectaculaire des prix des aliments, mais de nombreux Canadiens reconnaissent qu’ils sont confrontés à des choix impossibles — des choix impliquant un compromis entre bien manger et bien vivre.

L’enquête suggère que de nombreux Canadiens choisissent un hébergement adéquat plutôt qu’un apport adéquat. Ce choix est susceptible d’avoir des effets générationnels profonds, car l’insécurité alimentaire exacerbe de nombreuses maladies chroniques telles que l’hypertension et l’arthrite chez les adultes, et l’hyperactivité et l’asthme chez les enfants. Et les adultes et les enfants en situation d’insécurité alimentaire souffrent fréquemment de dépression et d’autres problèmes de santé mentale.

La solution facile à ce problème est d’augmenter le nombre et la capacité des banques alimentaires, et il est certain que les banques alimentaires jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la faim. En effet, Banques alimentaires Canada a averti que cet été devrait être le plus difficile de ses 41 ans d’histoire.

Mais comme le montre l’enquête, les personnes interrogées attribuent la crise actuelle au coût du logement, et non au prix de la nourriture. Et cela suggère que la solution doit impliquer un meilleur accès à un logement abordable.

La première Stratégie nationale sur le logement du Canada a été conçue pour faire exactement cela, puisqu’elle affecte 70 milliards de dollars sur 10 ans pour créer une nouvelle génération de logements au Canada. C’est une initiative bienvenue, mais elle a été entravée par deux facteurs.

Premièrement, la pandémie de COVID a retardé son déploiement, et deuxièmement, le financement est principalement dirigé vers le développement de nouveaux logements plutôt que vers ceux qui ont un besoin critique de logement. Selon Banques alimentaires Canada, un rapport du Bureau parlementaire du budget de 2019 a noté que la stratégie « a en fait légèrement réduit le financement ciblé pour les personnes ayant des besoins impérieux de logement ».

Les initiatives devraient plutôt cibler ceux qui en ont le plus besoin, car les personnes à faible revenu sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire et de logement. Et adapter le soutien à ceux qui ont des revenus limités peut faire une énorme différence, comme le démontrent les initiatives mises en œuvre pendant la pandémie.

Selon Statistique Canada, 12,6 % des Canadiens, soit un sur huit, ont connu l’insécurité alimentaire en 2017-2018. Mais grâce à diverses mesures d’aide financière fournies pendant la pandémie – y compris la prestation canadienne d’intervention d’urgence et les suppléments de la prestation pour enfants – ce nombre a été réduit à 9,6 %.

Malheureusement, ces chiffres sont susceptibles d’augmenter à nouveau étant donné que de nombreux avantages de l’ère COVID ont suivi leur cours et que les prix augmentent fortement. Mais c’est précisément pourquoi nous devons veiller à ce que ceux qui ont le plus besoin d’aide soient les plus susceptibles d’en recevoir. Personne ne devrait être obligé de choisir entre être sans abri ou avoir faim.

