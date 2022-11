Personne ne critique plus Chicago Bears QB Justin Fields pour son indécision – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields voulait lancer le ballon à Darnell Mooney. Le problème était que Mooney avait déjà tourné le dos au QB, se préparant à bloquer pour lui.

Fields s’est avancé dans la poche, s’est reculé pour lancer, a vu que Mooney ne regardait pas et a décidé de le rentrer et de courir à la place.

“Après avoir cassé les trois plaqués, bien sûr, j’ai vu cette herbe ouverte”, a déclaré Fields mercredi lorsqu’on lui a demandé de se rappeler sa course de touché de 61 verges lors de la défaite de dimanche, 35-32, contre Miami.

Fields a établi le record de la saison régulière de la NFL pour un quart-arrière avec 178 verges au sol dimanche. Il l’a fait tout en lançant trois passes de touché. Outre Fields, les seuls QB de la NFL à lancer trois touchés et à courir pour un touché dans le même match cette saison sont Josh Allen, Joe Burrow et Lamar Jackson.

Il est remarquable que le nom de Fields apparaisse avec des noms comme Allen, Burrow et Jackson. C’était impensable il y a un an, et c’était impensable il y a à peine six semaines. Depuis trois matchs consécutifs maintenant, Fields a semblé calme et confiant dans la poche.

« Il est de plus en plus à l’aise en attaque », a déclaré l’entraîneur du quart-arrière des Bears, Andrew Janocko. « Cela prend du temps. Je pense qu’il joue dans des matchs de la NFL. Plus vous jouez, plus vous apprenez. Je pense qu’il se sent à l’aise avec les gars qui l’entourent.

Peut-être que la critique n ° 1 du jeu de Fields l’année dernière, et une critique courante pour de nombreux quarts recrues, était son indécision dans la poche. Il avait clairement le talent des bras et la capacité de courir, mais il n’utilisait pas toujours efficacement ces compétences car il n’était pas sûr de ce qu’il voyait sur le terrain.

Maintenant, 19 départs dans sa carrière, personne ne reproche à Fields d’être hésitant sur le terrain.

“C’est juste une présence de poche, lui connaissant les lectures, lui parcourant ses lectures, lui livrant le ballon, lui se sentant à l’aise pour comprendre que, ‘Hé, il va pouvoir monter dans la poche, intervenir et le livrer'” L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré mercredi au Halas Hall. “Et encore une fois, c’est une compétence acquise.”

Le temps de jeu pourrait être le produit le plus important pour un jeune quart-arrière. La seule façon de se faire une idée de la poche est de se tenir debout dans la poche dans ces moments de pression.

La course de touché a évidemment mis en valeur la capacité de brouillage de Fields, mais elle a également montré qu’il garde les yeux sur le terrain lorsqu’il est en mouvement. Il s’avança dans la poche et recula pour lancer. Cela a fait hésiter le secondeur, et cela a donné à Fields suffisamment d’espace pour le dépasser.

“Prenez simplement ce que la défense vous donne”, a déclaré Fields mercredi. «Jouer chaque jeu. Situationnellement, quel est le down et la distance ? Que devons-nous accomplir sur cette pièce ? Bien sûr, s’il y a un gros jeu là-bas, alors prenez-le.

Après sa performance épique dimanche, Fields a remporté le prix du joueur offensif NFC de la semaine pour la première fois de sa carrière. Il est le premier quart-arrière des Bears à remporter le prix depuis la semaine 10 de 2018, lorsque Mitchell Trubisky l’a remporté.

L’ascension de Fields au cours des dernières semaines est cependant beaucoup plus nuancée que le simple fait d’acquérir de l’expérience. Le coordinateur offensif Luke Getsy et son équipe ont recentré cette attaque en mettant l’accent sur la création de situations favorables pour Fields. Cela signifie plus de courses conçues, plus de bottes d’action de jeu et plus d’opportunités de déplacer la poche latéralement.

L’attaque de l’an dernier ne l’a pas fait assez. Matt Nagy a propulsé Fields dans un rôle de titulaire au début de la saison sans lui donner de représentants de la première équipe pendant le camp d’entraînement, dans une attaque qui a été construite pour Andy Dalton. C’était une recette pour le dysfonctionnement.

[ Bear Down, Nerd Up: Analyzing Justin Fields’ chances to beat Lamar Jackson’s QB rushing record ]

Pour commencer cette saison, l’offensive de Getsy a bien géré le ballon au cours des quatre premières semaines, mais n’a pas bien utilisé les capacités de Fields. Alors Getsy a fait quelque chose à ce sujet. Lorsque l’équipe a eu une mise à pied de 11 jours entre les matchs en octobre, il a regardé l’attaque avec un regard neuf et a apporté des changements.

Il y a eu un processus de sentiment, à la fois pour le quart-arrière et pour l’appelant du jeu.

“Nous l’apprenons et il apprend l’attaque”, a déclaré Eberflus. “C’est un peu les deux.”

Transactions: Les Bears ont ouvert la fenêtre d’entraînement de 21 jours pour le secondeur Matt Adams. Le secondeur de 26 ans s’est blessé au mollet lors de la semaine 5 contre le Minnesota. Il reste dans la réserve des blessés, mais peut être activé à tout moment au cours des trois prochaines semaines.