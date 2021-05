Personne ne comprend l’épreuve des enfants abandonnés par leurs familles : Ruhaanika Dhawan | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Ruhaanika Dhawan, qui joue le rôle de Rama dans la série « Mere Sai: Shraddha Aur Saburi », dit que le scénario actuel donne une idée de la façon dont il peut être traumatisant pour un enfant d’être laissé pour compte par ses parents.

Dans la série, Rama est abandonnée par ses parents biologiques et est ensuite adoptée par une dame qu’elle appelle Ajji.

« Personne ne peut comprendre le calvaire des enfants qui savent qu’ils ne sont pas désirés et ont donc été rejetés par leurs familles. C’est un événement malheureux et la pratique continue. Mere Sai sensibilise les téléspectateurs aux événements qui se passent et j’espère que le public apprendra de l’émission et comprend à quel point c’est difficile pour les enfants abandonnés, surtout lorsqu’il s’agit d’une fille », dit-elle.

L’actrice dit que jouer le rôle l’a beaucoup changée. « J’ai appris de nombreuses vérités de la vie. Il peut être très difficile pour une fille de survivre si elle n’a pas de parents comme bouclier protecteur. De plus, cela m’a rendu extrêmement reconnaissant envers mes parents et pour tout ce qu’ils ont fait pour moi », elle dit.

« Mere Sai: Shraddha Aur Saburi » est diffusé sur Sony Entertainment Television