Personne n’achète la collection NFT de Chris Brown

Avez-vous déjà voulu posséder un rendu 3D animé de Chris Brown exploitant l’énergie du métaverse ? Si tel est le cas, vous faites probablement partie des 297 personnes qui ont acheté la nouvelle collection Breezyverse NFT du chanteur.

Lancé le 1er juillet, Breezyverse est un exemple brutal de l’adoption par les célébrités des NFT qui ont mal tourné. Comme les collections NFT populaires Bored Ape Yacht Club ou Doodles, Breezyverse est un ensemble de 10 000 NFT. Chacun partage un modèle similaire – dans ce cas, une animation de Chris Brown debout sur des décombres avant de poser héroïquement – ​​mais avec des traits différents. Parfois, la lune est en arrière-plan, d’autres fois, Chris Brown est en or massif.

Mais, contrairement aux albums de Brown, la collection NFT n’a pas été un succès. Les collections Hyped NFT se vendent régulièrement en moins d’une heure, beaucoup en moins d’une minute. Après une semaine de mise en vente, seuls 297 NFT Breezyverse ont été vendus. Cela représente environ 3 % de la collection totale.

Avec la crypto au milieu d’une crise dramatique, il est difficile pour les nouvelles collections de prospérer. Mais Chris Brown et l’équipe derrière Breezyverse se sont compliqué la tâche en fixant le prix de chaque NFT à 0,35 éther, soit 440 $. En règle générale, les nouvelles collections sont lancées à un prix inférieur à 0,1 éther (126 $). Depuis le krach boursier, qui a vu le prix de l’éther chuter de 67 % depuis le début de l’année, les « menthes gratuites » sont devenues monnaie courante, les créateurs vendant des NFT gratuitement dans l’espoir de gagner de l’argent en prenant un 5- ou Réduction de 7 % des ventes secondaires.

Breezyverse est destiné aux fans de Browns, le site Web promettant des utilitaires exclusifs aux détenteurs comme des billets de concert VIP gratuits, des rencontres et des appels vidéo avec Brown. Malheureusement, le marché NFT est principalement rempli de personnes moins intéressées par les concerts VIP et plus intéressées par le retournement des NFT à des fins lucratives.

L’équipe de Breezyverse a été contactée pour un commentaire mais n’a pas immédiatement répondu.

C’est un rappel du delta entre les spéculateurs crypto et le grand public. Plus de 25 milliards de dollars ont été dépensés en NFT l’année dernière, une énorme pile d’argent que de nombreuses célébrités et entreprises ont tenté en vain d’obtenir une part. L’année dernière, la WWE a tenté de vendre 500 NFT sur le thème de John Cena, mais seuls 37 d’entre eux ont été achetés – ce que l’acteur et lutteur a qualifié de “Échec catastrophique“. Ubisoft a intégré les NFT dans son jeu Ghost Recon Breakpoint, mais les joueurs l’ont rejeté en masse.

Chris Brown est l’un des nombreux musiciens à se lancer dans l’espace NFT. Snoop Dogg et Eminem en juin ont lancé un nouveau clip vidéo mettant en vedette leurs Bored Ape Yacht Club NFTtandis que Pharrell Williams a été nommé directeur de la marque pour le Doodles NFT le recueil. Madonna s’est associée à Beeple, l’artiste à l’origine de la célèbre vente NFT de 69 millions de dollars l’an dernier, pour trois pièces qui vendu à six chiffres pièce.