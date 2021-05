«  Personne n’a rien donné  »: Rival irrité par une foule bruyante qui a assailli Mickelson alors qu’il était couronné le plus ancien vainqueur majeur de l’histoire (VIDEO)

Mickelson a cardé un 73 par-dessus pour son dernier tour à l’Ocean Course sur l’île de Kiawah, mais cela a suffi pour le voir terminer à deux tirs de son compatriote Koepka et de l’Afrique du Sud Louis Oosthuizen.

Âgé de 50 ans, Mickelson a remporté un sixième Major et un premier depuis 2013 – dépassant également la barre des plus âgés pour remporter l’un des plus gros prix du golf.

Le record précédent était détenu par Julius Boros, l’Américain qui avait remporté le championnat de la PGA à l’âge de 48 ans en 1968.

Une foule captivante. Le moment de Mickelson.pic.twitter.com/BXKJFJE044 – Sports de Front Office (@FOS) 23 mai 2021

Phil Mickelson, encore une fois champion. pic.twitter.com/eMKpJh45Rl – CBS Sports (@CBSSports) 23 mai 2021

La ronde finale de Mickelson a été suivie par une masse de fans bruyants en Caroline du Sud alors qu’ils rugissaient sur l’un des visages les plus célèbres du golf vers une victoire improbable.

Il y a eu des scènes particulièrement sauvages autour du fairway le 18 lorsque Mickelson a trouvé le green pour organiser son couronnement, avec des fans envahissant lui et son caddie et engloutissant également Koepka et son bagman.

Juste doux, pur; folie alors que Phil Mickelson se fraye un chemin à travers la foule. Sports, je t’aime. #PGAChampionshippic.twitter.com/SLSHlWQGiZ – 🟢Jerry Bo Bets🟢 ESPN 97,5 (@JerryBoKnowz) 23 mai 2021

Mickelson s’est frayé un chemin à travers les masses avant d’émerger et de lever la main en signe de reconnaissance, bien que son rival Koepka – qui était toujours à la poursuite d’un revirement improbable sur le green final – était préoccupé par la fureur.

L’Américain a déclaré plus tard qu’il avait été frappé au genou, ce qui est encore délicat à peine deux mois après avoir subi une intervention chirurgicale majeure.

«Ça aurait été cool si je n’avais pas eu de blessure au genou,» a déclaré l’ancien vainqueur du championnat de la PGA à deux reprises.

«J’ai été secoué à plusieurs reprises dans le genou dans cette foule parce que personne ne m’en a vraiment dérangé, personnellement.

«Mais si j’allais bien, oui, ça aurait été cool. C’est cool pour Phil. Mais être sifflé quelques fois n’est pas exactement mon idée de m’amuser.

C’était la scène au 18e quand nous avons perdu Phil Mickelson et Brooks Koepka dans la foule. Attendez la fin … 👍🏻 #PGAChampionshippic.twitter.com/jhsmsLWPD4 – Reid Fowler (@reidtfowler) 24 mai 2021

«Je ne pense pas que quiconque comprenne vraiment jusqu’à ce que vous sortiez de la chirurgie comment – je veux dire, même quand je faisais de la désintoxication et qu’il y a cinq personnes qui se tiennent près de vos genoux, vous devenez un peu nerveux,» il ajouta.

«Comme si cela ne me dérangeait pas d’attendre ou d’être dans cette foule, mais d’avoir mon – je ne sais pas, c’était comme si quelqu’un essayait de le faire, je ne sais pas ce qu’était l’accord, mais c’est ce que c’est. [I’ll] le mettre dans la glace aujourd’hui. C’est comme de la merde en ce moment. «

La star de 31 ans a déclaré que son cadet, Ricky Elliot, avait été touché au visage pendant les scènes.

« Ricky s’est arrêté involontairement parce qu’il s’est fait percer au visage, puis j’ai été touché parce qu’il s’est arrêté si rapidement. Il y avait tellement de monde autour. »

Les conseils de la PGA pour les fans avaient déclaré qu’ils devraient « le respect [players’] espace et surveillez votre distance « et « éviter les points de contact inutiles et les grandes foules » – bien que les membres de l’équipe de commentaires dans un clip mis en ligne aient déclaré que le personnel avait «A perdu le contrôle du scène. »

Regardez ce chaos. La mer de l’humanité. L’héritier d’Arnie et de son armée. C’est beau. Phil Mickelson, 50 ans, va là où aucun homme de 50 ans n’est allé auparavant. Cela ressemble à une victoire majeure pour nous tous, la cinquantaine. #PGAChampionshippic.twitter.com/4sZ3ueCYYB – Vic Lombardi (@VicLombardi) 23 mai 2021

« Je n’ai jamais eu cette expérience et voir cela, ressentir ce genre d’excitation et d’enthousiasme, et être à l’avant-garde de cela, était assez spécial, » Mickelson lui-même a dit, admettant que c’était aussi «Énervant.»

Après le triomphe de Mickelson – son deuxième championnat de la PGA – les félicitations ont afflué par d’autres golfeurs, y compris Tiger Woods, 15 fois vainqueur du Major, qui se remet actuellement de son grave accident de voiture plus tôt cette année.

« Vraiment inspiration pour voir [Phil Mickelson] recommencez à 50 ans. Félicitations! » Woods a tweeté.