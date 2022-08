Personne n’a été blessé dans l’incendie de Streator – Shaw Local

Le résident d’une maison au 1730 N. Baker St. à Streator a pu échapper à un incendie jeudi soir et appeler le 911 depuis la maison d’un voisin.

Personne n’a été blessé alors que 11 pompiers de Streator sont arrivés sur les lieux vers 23h30 jeudi et ont maîtrisé l’incendie en moins de 10 minutes, selon un communiqué de presse publié par le service d’incendie de Streator. Les pompiers ont évacué les lieux à 01h06 vendredi.

La maison a été gravement endommagée par le feu à l’avant et dans le salon, où les pompiers ont trouvé un feu nourri. Le reste de la maison a subi de graves dégâts de fumée et de légers dégâts d’eau, a déclaré le service d’incendie de Streator.

L’enquête sur la cause de l’incendie est menée par le service d’incendie de Streator, le service de police de Streator et le bureau du prévôt des incendies de l’État. La cause de l’incendie reste sous enquête.

Le service d’incendie de Streator a été assisté par Vermilion Valley Dispatch, Advanced Medical Transport, le service de police de Streator, ComEd, Nicor ​​et Illinois American Water.