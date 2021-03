Tout ce qu’elle a toujours voulu, c’était une vie heureuse en tant qu’épouse et mère aimante ordinaire. Mais Tiggy Legge-Bourke n’a jamais pu échapper aux conséquences de son passage en tant que nounou du prince William et du prince Harry.

Au lieu des souvenirs les plus heureux, ses années avec la famille royale sont maintenant entachées d’un sombre héritage. Des affirmations scandaleuses et fausses selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec le prince Charles – et un avortement – auraient aidé à convaincre la princesse Diana de donner son interview Panorama à Martin Bashir.

Hier, ces allégations ont pris une tournure encore plus grotesque avec l’affirmation selon laquelle Bashir a montré à la princesse un faux « reçu » pour l’interruption de la grossesse de Tiggy.

Comme l’a rapporté le Mail, la déclaration choquante a été soumise en preuve à Lord Dyson, l’ancien juge distingué de la Cour suprême qui mène une enquête sur les méthodes utilisées par Bashir pour obtenir son interview exclusive – et comment la BBC les aurait couvertes. en haut.

De toutes les figures attirées dans le vortex de l’histoire de Panorama, aucune n’était certainement moins méritante que Tiggy, qui est maintenant marié et père de deux fils et de deux beaux-fils.

En tant que jeune femme engagée par le prince Charles pour s’occuper de William et Harry, son travail aurait dû être innocemment simple. Pendant les vacances scolaires avec leur père et pendant les vacances scolaires, Tiggy a été recrutée pour les divertir.

Elle était avec eux sur les pistes de ski de la station balnéaire suisse de Klosters, sur des yachts pendant les croisières d’été et a été photographiée au volant d’un Land Rover alors qu’un Harry portant une arme à feu prenait des coups de feu sur des lapins par la fenêtre du passager.

Mais pour la princesse Diana, l’emploi de Tiggy n’avait rien d’innocent ni de simple.

Diana se méfiait de l’ancienne institutrice plus grande que nature qui semblait si indispensable à son ex-mari et qui était rapidement devenue la mère porteuse de William et Harry.

La jeune femme avait noué une relation étroite et affectueuse avec les garçons, et Diana, déstabilisée par sa présence, était jalouse.

Au fil des mois, Tiggy s’est retrouvée de plus en plus entraînée dans la crise du mariage royal.

Tout de même, il a fallu un saut dramatique pour changer la position de la nounou de spectatrice irréprochable à celle d’un prétendu participant actif.

Comme l’a révélé le Mail l’année dernière, cela a coïncidé avec l’arrivée de Martin Bashir, qui avait été présenté à la princesse par son frère, Earl Spencer, en septembre 1995 – deux mois avant l’interview dans laquelle elle affirmait: « nous étions trois. dans ce mariage ».

Lors de leur réunion, Bashir a produit un dossier extraordinaire de frottis sur le prince Charles et d’autres membres de la famille royale calculés pour nourrir les paranoïas de Diana. Ils incluaient l’affirmation époustouflante selon laquelle le prince était « amoureux » de Tiggy et que les deux prévoyaient des vacances ensemble.

Aussi absurdes qu’elles paraissaient, Diana les croyait. En effet, la princesse est devenue tellement obsédée par l’idée que Mlle Legge-Bourke était enceinte de Charles – et avait perdu le bébé – qu’elle l’a confrontée à ce sujet lors d’une fête de Noël pour le personnel du palais.

Tiggy a menacé de poursuites judiciaires et Sir Robert (maintenant Lord) Fellowes, secrétaire privé de la reine et beau-frère de Diana, a ouvert une enquête. Ses enquêtes ont prouvé que les affirmations de la princesse étaient sans fondement.

Selon des sources, Lord Dyson a été informé que la princesse Diana était convaincue de l’avortement après que Bashir eut montré ses papiers prétendant être un reçu pour la résiliation.

Peu de temps après avoir rencontré l’homme de la BBC, la princesse a eu une conversation avec son avocat, Lord Mishcon, dans laquelle elle lui a parlé de l’avortement et qu’elle « recevrait bientôt un « certificat ».

La note de Lord Mishcon sur cette conversation a été lue lors de l’enquête à Londres sur la mort de Diana.

Depuis que des détails sont apparus en novembre de l’année dernière, les assistants royaux, les serviteurs et les amis de la princesse se sont tous retrouvés ternis par le dossier sensationnel de Bashir.

Mais aucun n’a été aussi décrié que Tiggy, qui n’avait que 26 ans lorsqu’elle a commencé à travailler pour le prince de Galles en 1993, sur la recommandation de la marraine du prince William, Lady Susan Hussey, une dame d’honneur de la reine.

Tiggy, qui touchait un salaire de 18 000 £ par an, avait des relations impeccables. Sa mère et sa tante étaient toutes deux des dames d’honneur de la princesse Anne; son frère avait été une page d’honneur pour la reine; et un autre ancêtre avait été Lord Chamberlain du roi George V.

Charles lui-même avait l’habitude de tirer sur le domaine Glanusk de Legge-Bourkes dans le sud du Pays de Galles et il connaissait bien la famille.

Le travail de Tiggy, cependant, exigerait à la fois de la diplomatie et de la discrétion, et il ne fallut pas longtemps avant qu’il y ait des affrontements avec Diana. Alors que des photographies interminables émergeaient de Tiggy jouant des bâtons d’ourson avec les garçons et d’autres activités difficiles et tumultueuses, Diana se demanda d’embaucher une nounou masculine comme père de substitution pour le moment où les deux garçons étaient avec elle.

En plein air et passionné par les activités à la campagne, en particulier le tir et la pêche, on se souvient de Tiggy à Heathfield, le pensionnat pour filles d’Ascot, pour être « fiable, capable et très responsable – bien que pas du tout académique ».

À bien des égards, Tiggy était exactement ce dont William et Harry avaient besoin – en partie servante, en partie grande sœur, en partie mère.

Mais sa proximité avec les garçons a suscité des jalousies maternelles chez Diana, surtout quand elle a appris que Tiggy aimait appeler les garçons «mes bébés».

Elle pensait que la nounou avait trop d’influence – non seulement sur les garçons mais aussi sur Charles.

Cela n’a certainement pas arrangé les choses quand, imprudemment, Tiggy a déclaré à propos de ses charges royales: « Je leur donne ce dont ils ont besoin: de l’air frais, un fusil et un cheval. Elle (Diana) leur donne une raquette de tennis et un seau de pop-corn au cinéma.

Mais après l’entrée de Martin Bashir dans la vie de la princesse, Diana s’est laissée convaincre que Tiggy et Charles avaient une liaison. Même si elle m’a dit une fois que Charles «ne coucherait jamais avec un domestique», elle est devenue convaincue que c’était vrai.

Beaucoup pensent que c’est Bashir qui a nourri cette croyance frénétique.

«C’était ridicule, mais à l’époque, Diana était assiégée et se sentait isolée», raconte un ami.

« En outre, cela a coïncidé avec le fait que Charles a été encouragé par certains courtisans à abandonner Camilla, et il est facile de voir comment l’idée de Tiggy, qui était célibataire et bien connecté, se rapprochant du prince pourrait prendre une emprise dans l’esprit de la princesse. ».

Injustement décrié: Tiggy avec Charles à Balmoral en août 1995

Les deux avaient été vus en train de s’embrasser – des baisers chastes, juste des baisers sur la joue – mais ils faisaient parler les potins. Alors que son personnel les rejetait comme les actions naturelles et affectueuses d’un homme plus âgé pour une femme plus jeune qu’il connaissait depuis qu’elle était enfant, la princesse Diana n’était pas convaincue.

De manière tranchante, Diana a noté que Charles n’avait jamais été connu pour offrir même la plus superficieuse démonstration d’affection publique à la nourrice aux cheveux blancs Olga Powell, pilier de la crèche du palais de Kensington depuis la naissance de William.

Le dé qui devait conduire à la confrontation de la fête de Noël a été jeté. Les sept mots que Diana a prononcés à Tiggy – «Je suis désolée d’entendre parler du bébé» – ont déclenché un tollé. Tiggy a fui le parti en larmes, et quelques jours plus tard, des avocats en diffamation ont écrit à la princesse pour lui demander de retirer ses propos et de s’excuser.

Ces excuses ne sont jamais venues et les détails de l’obsession de la princesse ne sont apparus que lors de l’enquête sur sa mort, qui a également entendu des suggestions selon lesquelles Diana pensait que Charles voulait sa mort pour ouvrir la voie à l’épouser de Tiggy.

Un personnage plus craintif ne se serait peut-être jamais remis d’une telle confrontation, mais Tiggy était fait de choses plus fortes. Si fort, en fait, que quelque temps plus tard, les deux femmes ont réussi à entretenir une conversation téléphonique civilisée.

En fait, Tiggy a pris son envol dans ces jours sombres après la mort de Diana à Paris, offrant réconfort et consolation aux princes, et en particulier à Harry, qui était dévoré par le chagrin.

«La vérité est qu’elle n’a jamais voulu remplacer leur mère, mais plutôt les protéger des effets de la querelle de leurs parents», dit un ami. Et elle l’a plutôt bien fait – gagner l’amour de William et Harry, ainsi que la gratitude de la famille royale.

Elle a continué à travailler pour la famille royale jusqu’en 1999, date à laquelle, à 34 ans, elle a épousé Charlie Pettifer, un ancien officier des Coldstream Guards. Il travaille maintenant dans le monde de la sécurité privée, gardant les navires marchands des pirates somaliens dans l’océan Indien.

William et Harry étaient à leur mariage au Pays de Galles.

Le couple a converti leur maison des Brecon Beacons en un Bed & Breakfast haut de gamme à 110 £ la nuit. Les invités décrivent Tiggy comme une «hôtesse sensationnelle», pleine de «générosité et de gentillesse».

Dans la rivière Usk voisine, qui regorge de truites brunes et est l’endroit où elle a appris aux princes à lancer une mouche, Tiggy donne des leçons aux invités – « le meilleur plaisir que vous puissiez avoir avec vos vêtements », a-t-elle dit en plaisantant une fois à propos de la pêche.

Mais pour le 25e anniversaire de l’interview Panorama de l’année dernière et les révélations selon lesquelles Bashir avait utilisé de faux relevés bancaires pour se rendre d’abord à Earl Spencer, puis à sa sœur, les affirmations monstrueuses sur Tiggy étaient peut-être restées un chapitre relativement oublié du mariage Charles et Diana. saga.

Au lieu de cela, Tiggy s’est retrouvée au centre d’allégations sur des insultes viles utilisées pour attirer une Diana vulnérable à donner une interview qu’elle s’est rendue sur sa tombe en regrettant en grande partie.

Incapable de se défendre publiquement, Tiggy a eu recours à une lèvre supérieure raide caractéristique, sûre de savoir qu’elle conserve l’affection durable de la famille royale, et en particulier de William et Harry, qui l’ont invitée à être la marraine de son fils Archie.

Comme il est tragique que, alors qu’elle prépare Ty’r Chanter (cela signifie House Of The Singer), lorsque le verrouillage se termine enfin et qu’elle peut accueillir des invités, Tiggy se retrouve à nouveau dans l’ombre de Diana.