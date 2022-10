Personne n’a adopté Dog Smoky, 5 ans, dans le comté de Gaston, voici pourquoi

Alors que les vidéos de chiens nous font généralement sourire, ce clip d’une boule de poils qui n’est pas sélectionnée par les personnes lors d’un événement d’adoption est déchirant à regarder. La vidéo montre que le chien n’est même pas reconnu par qui que ce soit lors de l’événement dans le comté de Gaston, aux États-Unis, comme l’a rapporté WCCB Charlotte. La vidéo du chien de 5 ans, Smoky, assis dans une cage, l’air bouleversé alors qu’il regardait les autres chiens attirer l’attention a été visionnée plusieurs fois sur TikTok, où la vidéo a été initialement publiée par Gastonia, un animal basé en Caroline du Nord. abri.

Les gens du refuge pour animaux ont récemment organisé un événement d’adoption dans l’espoir que davantage d’animaux seraient récupérés par des foyers pour toujours. Bien que quelques-uns des chiens aient été adoptés lors de l’événement, Smoky, en particulier, a eu une dure journée.

Smoky n’a pas été adopté ce jour-là, mais 28 chats et chiens ont trouvé leur maison pour toujours après l’événement. Selon le rapport, la coordinatrice de l’adoption du refuge pour animaux, Elizabeth Henderson, a mentionné que Smoky avait l’air visiblement triste et « regardait juste autour », tandis que tous les autres ont attiré une certaine attention. Elle a mentionné que Smoky avait un diagnostic positif de ver du cœur et que cela avait peut-être joué un rôle dans son refus d’être adopté.

Un diagnostic positif pour le ver du cœur chez les chiens signifie qu’ils peuvent présenter des symptômes légers à modérés, tels qu’une toux et une fatigue occasionnelles après une certaine activité et des symptômes plus graves tels qu’une apparence maladive, une toux persistante qui refuse de s’en aller et de la fatigue. après une activité légère. Dans les cas plus graves, les chiens peuvent montrer des signes de difficultés respiratoires et des signes d’insuffisance cardiaque. Selon la recherche, la dirofilariose de classe 2 et 3, les changements cardiaques et pulmonaires sont généralement observés sur les radiographies pulmonaires.

Henderson a mentionné qu’un diagnostic positif de ver du cœur “rend les gens timides à l’égard de l’adoption”, mais “cela ne les rend pas moins adoptables ou aimables”.

