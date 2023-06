Personne : Les Panthers doivent payer Brian Burns, leur franchiseur en défense

CHARLOTTE, Caroline du Nord – Bryce Young n’a pas encore signé son contrat, mais le choix n ° 1 sera relativement bon marché en tant que nouveau visage de l’offensive des Panthers. C’est le gros avantage financier de la rédaction d’un quart-arrière au premier tour.

Brian Burns ne sera pas bon marché. Mais avoir Young sur un accord à coût contrôlé et favorable à l’équipe aidera les Panthers à dépenser ailleurs. Et Burns est quelqu’un dans lequel les Panthers devraient investir.

Le leader de la défense des Panthers est jeune, il vient d’avoir 25 ans en avril. Malgré une opération à la cheville pendant l’intersaison, Burns a été fiable, ratant un total de deux matchs en quatre saisons (les deux finales de la saison régulière après que les Panthers aient été éliminés des séries éliminatoires).

Le edge rusher est également productif, avec une moyenne de plus de 10 sacs par an au cours des trois dernières saisons. Et cet été, il pense être beaucoup plus riche.

« Je n’ai pas de calendrier, donc je ne sais pas. Je sais que je veux être une Panthère. C’est tout ce que je peux vous dire », a déclaré Burns mardi après le premier des deux entraînements du minicamp. « Je ne peux plus prêcher cela – je suis vraiment béni d’être dans cette position. Juste comme un rêve devenu réalité juste pour avoir ce genre de discussions.

Burns faisait référence aux pourparlers contractuels que lui et son agent ont avec les Panthers. Burns, un choix de première ronde en 2019, devrait gagner 16 millions de dollars cette saison après que les Panthers aient choisi son option de cinquième année.

Mais les décideurs des Panthers veulent emballer Burns sur le long terme, le considérant comme un élément clé de la fondation défensive posée par le nouveau coordinateur Ejiro Evero. L’entraîneur de première année Frank Reich veut définitivement garder Burns, et l’ancien entraîneur des Colts ne l’a même pas encore vu avec des coussinets.

« Je sais qu’il n’a même pas pris de photo ici (mais) chaque fois que je le vois sortir sur le terrain, je dis: » Mec, je suis content qu’il fasse partie de notre équipe. Il est grand, long et fort », a déclaré Reich. « Je dois le voir jouer plus pour voir à qui il me fait penser. Mais il a une présence à son sujet physiquement et mentalement que j’attends de lui pour continuer à faire de grandes choses.

Les Burns de 6 pieds 5 pouces sont entrés dans la NFL un peu du côté maigre, et il s’est fortement appuyé sur sa vitesse de pointe au début de sa carrière. Mais l’ancien vedette de l’État de Floride a étoffé son cadre et son répertoire de passe-ruée, ce qui a abouti à une saison de carrière en 2022. Après avoir échoué à atteindre des sacs à deux chiffres ses trois premières saisons, Burns a déchiré ce plafond l’année dernière avec des sommets en carrière en sacs (12 1/2) et tacles pour perte (17).

Ces chiffres ont permis à Burns de gagner son deuxième voyage consécutif au Pro Bowl à Las Vegas, où Burns a remarqué que la blessure à la cheville qui l’avait mis à l’écart pour le match de la semaine 18 à la Nouvelle-Orléans le dérangeait toujours. Burns a subi une intervention chirurgicale pour réparer une petite fracture à la cheville droite en avril, qu’il a minimisée mardi lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes pour la première fois depuis l’intervention.

« Ce n’était rien, cependant », a-t-il dit. « Je suis de retour maintenant. »

Il est de retour avec un nouveau numéro (le premier joueur de l’histoire des Panthers à porter le 0), une nouvelle position (passant d’ailier défensif à secondeur extérieur dans le schéma 3-4 d’Evero) et un nouvel objectif en tête pour sa cinquième saison. Au cours des dernières années, Burns a hésité à en dire beaucoup sur ses objectifs personnels, mais cela ne le dérangeait pas d’en partager un mardi : il veut 10 sacs au cours des 10 premiers matchs, qu’il a ensuite modifiés.

« Il y a beaucoup de nouveautés. D’habitude, je n’annonce pas d’objectifs », a-t-il déclaré. «À la semaine 17, c’est si Dieu le veut. Mais pour le moment, tout ce que j’ai dans mon livre, c’est 10 sur 10 – ou 10 sur 11, donnez-moi une petite marge de manœuvre. C’est tout ce à quoi je pense en ce moment. C’est un grand objectif pour moi.

Burns était moins disposé à discuter des détails de ses pourparlers contractuels, bien qu’il ait clairement exprimé sa position. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à devenir l’un des rushers les mieux payés de la ligue, Burns a en quelque sorte ri et a répondu: «Je suis définitivement – ​​ouais. Ouais. »



Brian Burns a limogé Jared Goff la saison dernière – l’un de ses meilleurs 12 1/2 sacs en carrière. (Jim Dedmon / États-Unis aujourd’hui)

Burns est probablement à la recherche de plus d’argent que le rusher de Miami Bradley Chubb, qui a signé une prolongation de cinq ans de 110 millions de dollars en novembre après que les Dolphins l’ont acquis à la date limite des échanges. La moyenne annuelle de 22 millions de dollars de Chubb le place sixième parmi les rushers, derrière TJ Watt (28 millions de dollars), Joey Bosa (27 millions de dollars), Myles Garrett (25 millions de dollars), Khalil Mack (23,5 millions de dollars) et Maxx Crosby (23,5 millions de dollars).

Chubb, qui a joué à NC State, a connu une saison recrue monstrueuse de 12 sacs en 2018 après que les Broncos l’ont repêché n ° 5 au classement général. Mais Chubb n’a pas connu de saison de sac à deux chiffres depuis, car les blessures lui ont coûté la plupart des saisons 2019 et 2021.

Nick Bosa de San Francisco devrait réinitialiser le marché des edge rushers cette année avec une extension qui pourrait dépasser la barre des 30 millions de dollars AAV. Mais au moins un haut responsable du personnel d’une autre équipe a prédit que le nouveau contrat de Burns le placerait parmi les cinq ou six premiers à ce poste.

Alors que les Panthers passent à une nouvelle défense, Fitterer doit être confiant que les compétences de Burns joueront aussi bien dans une défense 3-4 que dans une défense 4-3. Burns a une certaine expérience en tant que secondeur extérieur. Les Panthers ont couru plusieurs fronts sous Ron Rivera pendant la saison recrue de Burns en 2019, et Phil Snow, le coordinateur défensif de Matt Rhule, laissait parfois Burns sous couverture.

Bien que Reich aime les compétences physiques de Burns, il a également été impressionné par le côté mental de son jeu.

« Comme la plupart des grands joueurs, il est très intelligent. C’est une période très intelligente, mais c’est aussi un joueur de football très intelligent. Cela nous permet donc de faire des choses différentes avec lui », a-t-il déclaré. « C’est sûr, on veut surtout rusher le passeur, mais ça nous permet de faire d’autres choses. Cela nous permet de l’utiliser pour précipiter le passeur de différentes manières.

Burns convient que jouer plus souvent dans l’espace pourrait l’aider à faire passer son jeu à un niveau différent.

« En tant que secondeur extérieur, vous en voyez beaucoup plus et j’ai l’impression de pouvoir utiliser mon QI plus qu’avec ma main dans la boue », a déclaré Burns. « Je peux voir des formations. Je peux voir les ensembles de backfield et ce que je reçois. J’ai l’impression que c’est un avantage. »

Prendre Burns avec le 16e choix en 2019 était une autre plume dans la casquette de l’ancien GM Marty Hurney des choix de premier tour réussis en Caroline. C’est maintenant à Fitterer de le payer.

« Je n’ai pas vraiment de préférence », a déclaré Burns lorsqu’on lui a demandé s’il voulait conclure une entente avant le camp d’entraînement. « En ce moment, j’apprécie simplement le processus et j’apprécie tout ce qui l’accompagne. »

