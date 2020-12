NASHVILLE – Un jour après qu’un camping-car a explosé et a secoué le centre-ville de Nashville, une source policière a déclaré qu’une personne d’intérêt avait été identifiée en lien avec l’explosion.

Les détails des motifs n’ont pas été publiés. Les autorités prévoient d’informer les médias de l’affaire à 13 heures

La police a également découvert ce qu’elle pense être des restes humains, mais n’a pas encore confirmé de décès. On ne sait toujours pas si les restes étaient ceux de quiconque était impliqué dans l’explosion du jour de Noël. Le FBI et l’ATF ont pris les devants dans l’enquête.

« Ce fut une journée terrible, mais Nashville a dû faire face à d’autres défis, en particulier cette année », a déclaré le maire de Nashville, John Cooper, vendredi soir. « Nous pouvons reconstruire et revenir à la normale. L’attaque de ce matin contre notre communauté avait pour but de créer le chaos et la peur en cette saison de paix et d’espoir, mais l’esprit de notre ville ne peut être brisé. »

«Évacuez maintenant. Il y a une bombe ‘:Des restes humains auraient été retrouvés près d’une explosion à Nashville qui a endommagé 41 bâtiments, blessé 3

Le gouverneur Bill Lee a demandé une aide d’urgence à la Maison Blanche samedi en raison de «la gravité et de l’ampleur de la situation actuelle».

«Ce matin, j’ai visité le site de l’attentat,» Lee dit dans un tweet. Il a visité les lieux avec sa femme, Maria, qui, selon lui, a récemment récupéré du COVID-19. «Les dégâts sont choquants et c’est un miracle qu’aucun habitant n’ait été tué.»

Il a également exprimé sa gratitude aux autorités locales et fédérales pour leur courage et leur leadership au milieu de la crise.

Au moins 41 entreprises de la région ont été endommagées dans l’explosion. Trois personnes ont été hospitalisées pour blessures, mais toutes étaient dans un état stable, ont indiqué les autorités.

Betsy Williams, propriétaire de The Melting Pot, un restaurant en face de l’explosion, a déclaré au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, que des invités ont rapporté que le camping-car était stationné dans la région depuis jeudi soir.

Elle a entendu un avertissement dans les moments qui ont précédé l’explosion: «Évacuez maintenant. Il y a une bombe. Une bombe est dans ce véhicule et va exploser », se souvient-elle. Puis, dit-elle, la voix a lancé un compte à rebours de 15 minutes.

Au moins six policiers de Nashville ont agi rapidement pour commencer à évacuer les personnes des bâtiments voisins. Ils ont été félicités par les fonctionnaires de la ville; Cooper les a appelés « héros » vendredi.

Vendredi soir, la police de Nashville a publié une capture d’écran des images de sécurité enregistrées du camping-car. Les autorités demandent aux membres du public ayant des informations sur le véhicule de contacter la police.

Les vols ont également repris vendredi après avoir été temporairement interrompus par l’aéroport international de Nashville en raison de problèmes de télécommunications liés à l’explosion.

AT&T a continué de signaler des pannes dans certaines parties du Tennessee et du Kentucky en raison de dommages dans un bâtiment avec des équipements réseau à l’intérieur. « Compte tenu des dommages causés à notre installation, il faudra du temps pour rétablir le service », a déclaré la société dans un communiqué vendredi soir.

Les efforts de restauration ont été entravés par des dommages supplémentaires, notamment un incendie qui «s’est rallumé pendant la nuit et a conduit à l’évacuation du bâtiment».

T-Mobile a également signalé des pannes de service à Nashville et dans tout le Sud, notamment à Louisville, Knoxville, Birmingham et Atlanta.

Samedi matin, deux sites de cellules portables fonctionnaient au centre-ville de Nashville, tandis que d’autres étaient en cours de déploiement dans les zones touchées.

Contributeur: Associated Press.