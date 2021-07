Personne d’autre que je préfère avoir sur le net

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Rose Lavelle, a déclaré qu’il n’y avait « personne d’autre » qu’elle préférerait avoir dans le but autre qu’Alyssa Naeher, qui a arrêté trois pénalités et effectué plusieurs autres arrêts cruciaux lors de leur victoire en quart de finale de Tokyo 2020 contre les Pays-Bas vendredi .

Naeher a sauvé un penalty de Lieke Martens dans le temps réglementaire avant de sauver deux tirs au but après la fin du match 2-2 après la prolongation.

– Support et matchs de football des Jeux olympiques féminins

« Il n’y a personne d’autre que je préfère avoir dans le filet qu’elle », a déclaré Lavelle. « Elle nous a sauvés tant de fois. »

Les Pays-Bas ont écopé d’un penalty à la 80e minute lorsque Lineth Beerensteyn a été repoussée par Kelley O’Hara dans la surface. Martens s’est approché pour prendre le coup de pied mais a été refusé par Naeher.

La gardienne des Red Stars de Chicago a ensuite sauvé deux pénalités de Vivianne Miedema et Aniek Nouwen pour voir l’USWNT passer, 4-2 aux tirs au but, en demi-finale, où ils affronteront le Canada.

« Cette équipe a continué à pousser pendant 90 minutes, 120 minutes, et nous avons continué à croire que nous allions trouver un moyen de le faire », a déclaré Naeher. « Très fier des quatre joueurs qui ont intensifié et marqué leurs quatre pénalités pour aller à 4 contre 4. C’est énorme. »

Lavelle, Alex Morgan, Christen Press et Megan Rapinoe ont marqué les pénalités de l’USWNT.

Alyssa Naeher a réussi plusieurs arrêts cruciaux pour garder l’USWNT dans le match. Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

« J’essaie juste d’être calme », ​​a déclaré Rapinoe après le match. « Je me dis, le pire qui va arriver, c’est qu’on perde tout. »

Morgan et Press avaient trouvé le chemin des filets à quatre minutes d’intervalle en prolongation, ce qui aurait donné l’avantage à l’USWNT, mais les deux ont été déclarés hors-jeu.

« Je suis incroyablement fier d’eux, fier de la façon dont ils ont géré, pas seulement ce match, mais la façon dont ils ont géré ce tournoi », a déclaré l’entraîneur Vlatko Andonovski lors d’une conférence de presse après le match.

« Entrer et perdre le premier match, et en fait, pas seulement perdre mais se faire botter les fesses, ce n’est pas facile pour cette équipe qui n’a pas l’habitude de perdre. Ils ne sont même pas habitués à avoir un mauvais match et à perdre comme ce n’était pas facile.

« Ce n’est pas facile de gérer la pression, de gérer la défaite et de rebondir pour jouer le match que nous avons fait contre la Nouvelle-Zélande. Ce n’était pas facile à faire, gagner par plusieurs buts et ensuite être suffisamment discipliné pour le faire quelque chose qui n’est pas tout à fait qui nous sommes, mais d’être assez discipliné pour le prendre car cela va nous aider à arriver au point où nous voulons aller.

« Ensuite, venir ici et vous imposer dès la première seconde, et littéralement je veux dire, j’avais l’impression que nous avions repris le jeu au début du match et montré qui nous sommes. »