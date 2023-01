‘Personne d’autre ne peut être toi’

Rashmika Mandanna est l’une des actrices les plus populaires du cinéma indien. Après avoir captivé le public avec sa performance en tant que Srivalli face à la superstar Allu Arjun dans le blockbuster Pushpa: The Rise en 2021, elle a fait ses débuts à Bollywood l’année dernière dans le drame émotionnel Goodbye de Vikas Bahl dans lequel elle a partagé l’espace d’écran avec le légendaire acteur Amitabh Bachchan.

Rashmika est souvent vue exhibant son tatouage «irremplaçable» dans ses belles photos qu’elle continue de partager avec ses fans et ses abonnés sur Instagram. Dans une récente interview avec Good Times, l’actrice a révélé pourquoi elle avait choisi de se faire tatouer le mot “irremplaçable” sur sa main droite sous son poignet.

Rashmika a déclaré: “Je pense que lorsque je l’ai fait, je n’avais initialement aucune idée en tête de ce que je voulais obtenir. Il y avait ce garçon dans mon collège qui est venu et a dit, oh, les filles peuvent ‘ Je ne souffrais pas autant parce que, tu sais, les filles ont très peur des aiguilles, et moi étant une rebelle à l’époque, j’étais comme si je vais te montrer. Et puis j’ai voulu me faire tatouer, mais je ne savais pas ce qu’il faut réellement faire.”

L’actrice a ajouté : “Par exemple, je ne savais pas que je voulais quelque chose, puis j’étais assise et j’y ai réfléchi, puis j’ai réalisé que j’avais toujours eu cette envie d’être réelle et d’être juste moi. Et je crois que tous les autres êtres humains être est irremplaçable. Comme votre énergie ne peut pas être remplacée par l’énergie de quelqu’un d’autre. Personne d’autre ne peut être vous. Vous êtes irremplaçable pour eux. Nous sommes tous uniques à notre manière et irremplaçables. Je voulais donc montrer cela et rappeler aux gens que tout le monde est important.”





Pendant ce temps, sur le front du travail, Rashmika sera ensuite vue à Mission Majnu en face de Sidharth Malhotra. Le thriller d’espionnage, qui voit l’actrice jouer une fille aveugle, sera diffusé sur le géant OTT Netflix à partir du 20 janvier.

