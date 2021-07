« Personne dans la famille ne veut me garder », déclare l’acteur vétéran Savita Bajaj

Savita Bajaj, qui est apparue dans plus de 50 films dont « Nishant », « Nazrana » et « Beta Ho Toh Aisa », connaît des difficultés financières. Plusieurs célébrités ont été touchées par la pandémie de COVID-19 et les blocages connexes, dont Savita Bajaj.

Dans une interview ETimes, Savita Bajaj a déclaré : « Mes économies se sont taries. J’ai dépensé tout l’argent pour ma santé défaillante. J’ai développé de graves problèmes respiratoires et je ne sais pas comment je vais gérer maintenant. Je n’ai pas ma propre maison à Mumba, je vis dans une cuisine d’une pièce, je paie Rs 7 000 de loyer ».

En 2016, Savita Bajaj a obtenu l’aide de l’association des écrivains et de la CINTAA. Elle a ajouté : « L’association des écrivains m’avait aidé avec un lakh de roupies en 2016 après avoir été hospitalisé à la suite d’un accident. CINTAA, aussi, m’avait aidé avec 50.000. Mais aujourd’hui, je ne suis pas en état de travailler en raison de ma mauvaise santé. J’ai bien l’intention de rembourser l’argent une fois que je reprendrai le travail, mais pour le moment, je ne suis pas en état de travailler en raison de ma mauvaise santé.

Savita Bajaj a également mentionné que les membres de sa famille ne sont pas là pour l’aider en ces temps difficiles.

Elle a dit : « Malheureusement, je n’ai personne qui puisse prendre soin de moi aujourd’hui. Il y a environ 25 ans, j’avais décidé de retourner dans ma ville natale, Delhi, mais personne dans ma famille ne voulait me garder. J’ai beaucoup gagné, aidé ceux qui en ont besoin, mais aujourd’hui j’ai besoin d’aide.

Shagufta Ali avait également précédemment révélé qu’elle avait des difficultés financières et avait vendu sa voiture et ses bijoux pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Peu de temps après, l’équipe de Dance Deewane 3 a remis à l’actrice un chèque de Rs 5 lakh.