Personne blessé dans le train de La Salle, accident de véhicule – Shaw Local

Personne n’a été blessé lorsqu’un train de marchandises a heurté une voiture mardi matin sur le bloc 100 de First Street à La Salle.

Les agents de La Salle ont été dépêchés mardi à 2 h 30 pour l’accident de train et de véhicule.

À leur arrivée, les patrouilleurs ont localisé une berline fortement endommagée qui avait été heurtée par un train de marchandises inter-États de l’Iowa en direction est.

Kevin Lewis, 20 ans, de Mendota, avait conduit son véhicule sur les rails et s’est retrouvé coincé, selon la police de La Salle. Lewis et un passager étaient sortis du véhicule et tentaient de déloger le véhicule des voies lorsqu’il a été heurté par le train de marchandises en direction est.

Selon la police de La Salle, personne n’a été blessé dans l’accident, et Lewis a été cité sur une plainte de DUI et plus tard libéré avec une date d’audience à Ottawa.