"Personnalités massives": L’Angleterre Great Calls Kohli-Gambhir Spat ‘Brilliant’

Outre l’action à indice d’octane élevé sur le terrain lors de l’IPL 2023, l’un des principaux sujets de discussion dans la ligue riche en liquidités a été les altercations entre les stars de différentes équipes. Qu’il s’agisse de l’échange passionné sur le terrain de la star des Royal Challengers Bangalore, Virat Kohli, avec le mentor des Lucknow Super Giants, Gautam Gambhir, et le stimulateur Naveen-ul-Haq. Ou, les mots de colère du meneur vedette du RCB, Mohammed Siraj, avec Phil Salt et David Warner des Capitals de Delhi. Les incidents semblent être trop nombreux. Et le grand anglais Graeme Swann pense que c’est formidable pour l’IPL.

« Ayant joué au cricket tout au long de ma vie, parfois les émotions débordent sur le terrain. Vous savez quoi, c’est bon pour la ligue s’ils le font. Vous ne devriez jamais essayer de diluer les joueurs à ce point, qu’ils ne portent pas leur cœur sur leurs manches. L’une des raisons pour lesquelles Virat Kohli est Virat Kohli est parce qu’il est tellement passionné par son cricket. Il est tellement dans votre visage que cela intimide beaucoup de joueurs. Et pourtant, il y aura des joueurs qui penseront que c’est va trop loin. Gautam Gambhir et Virat Kohli auront toujours leur truc. Ce sont des personnalités massives, qui ont grandi en jouant ensemble. Donc, Gautam ne reculera jamais devant Virat. Cela m’a fait rire. J’ai pensé que c’était génial, » Swann, expert IPL avec les diffuseurs numériques officiels Jio Cinema, a déclaré à NDTV.

« C’est bien de montrer la passion. C’est bien que les quilleurs rapides jouent au bowling puis regardent les batteurs. C’est aussi bien si le quilleur rapide fait sortir les batteurs et lui fait signe au revoir. Je n’ai aucun problème avec ça. Tant qu’après le match là-bas est une poignée de main et il n’y a pas de mauvaise image à l’écran. Ensuite, je suis passionné par le terrain. Croyez-moi, j’ai joué à Ashes toute ma vie, ce n’est rien comparé à eux ».

Lorsqu’on lui a demandé dans une question distincte, si la prise de bec Kohli-Gambhir « a terni l’IPL? » Swann a répondu: « Pas du tout. Je pense que ça va. Ils se sont serré la main après le match. Ce sont des adultes. Avouons-le s’il n’y avait pas de conflit, ce serait ennuyeux. temps. Et c’est génial.