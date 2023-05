Personnages de Winnie l’ourson utilisés dans le livre de sécurité sur les fusillades de masse du district scolaire américain | Nouvelles américaines

Un district scolaire de Dallas a présenté ses excuses après avoir distribué un livre sur le thème de Winnie l’ourson sur les fusillades dans les écoles.

Le livre s’intitule Stay Safe: Run, Hide, Fight et sa couverture dit: « S’il y a un danger, laissez Winnie l’ourson et son équipage vous montrer quoi faire. »

À l’intérieur, il comprend des passages tels que : « Si le danger est proche, n’ayez pas peur. Cachez-vous comme Winnie jusqu’à ce que la police apparaisse. Les portes doivent être verrouillées et le passage bloqué. Éteignez la lumière pour rester hors de vue. »

Le district scolaire indépendant de Dallas a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait « tous les jours pour empêcher les fusillades dans les écoles » en faisant face aux menaces en ligne et en améliorant les mesures de sécurité.

« Récemment, un livret a été envoyé à la maison afin que les parents puissent discuter avec leurs enfants de la manière de rester en sécurité dans de tels cas », indique le communiqué.

« Malheureusement, nous n’avons pas fourni aux parents [with] n’importe quel guide ou contexte. Nous nous excusons pour la confusion et remercions les parents qui nous ont aidés à devenir de meilleurs partenaires. »

Le district scolaire n’a pas précisé combien d’élèves ont reçu le livre.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, faisait partie de ceux qui ont critiqué le livre, postant sur Twitter : « Winnie l’ourson enseigne maintenant aux enfants du Texas les tireurs actifs parce que les élus n’ont pas le courage de garder nos enfants en sécurité et de passer le bon sens sécurité des armes à feu lois. »

« Ce n’est pas vraiment mignon »

Cindy Campos, dont le fils de cinq ans a été renvoyé à la maison avec le livre, a déclaré qu’elle avait pleuré en le lisant.

« C’est difficile parce que vous leur lisez une histoire à l’heure du coucher et, en gros, maintenant vous devez expliquer de cette manière mignonne de quoi parle le livre, alors qu’il n’est pas vraiment mignon », a-t-elle déclaré.

Mme Campos a déclaré qu’il semblait particulièrement « sourd » de l’envoyer à la maison à l’époque où le Texas marquait l’anniversaire de l’année dernière fusillade de masse dans une école à Uvaldelorsqu’un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants.

Le livre a été publié par Praetorian Consulting, une entreprise basée à Houston qui propose des formations et des services en matière de sûreté, de sécurité et de gestion de crise.

La société indique sur son site Web qu’elle utilise du matériel adapté à l’âge pour enseigner les concepts de « courir, se cacher, se battre » – l’approche que les autorités américaines disent que les civils devraient adopter dans des situations de tireurs actifs.

Les exercices de tir actif sont devenus courants dans les écoles américaines ces dernières années.

Alors que beaucoup associent les personnages de Winnie The Pooh à Disney, ils sont libres d’utiliser légalement aux États-Unis sans aucune répercussion.

La loi américaine sur le droit d’auteur signifie que les œuvres des auteurs peuvent être utilisées par n’importe qui, soit 70 ans après la mort de l’auteur, soit 95 ans après la publication.

En plus du livre, les personnages d’AA Milne ont également été présentés dans un récent film d’horreur intitulé Winnie The Pooh: Blood and Honey.