Il était l’un des acteurs originaux de Peter Beale – et maintenant Thomas Law est de retour à Walford pour reprendre le rôle qui a lancé sa carrière.

Thomas, aujourd’hui âgé de 30 ans, l’a dépeint de 2006 à 2010, date à laquelle le personnage a été écrit.

Bbc

Ben Hardy a succédé à Thomas Law en tant que Peter Beale[/caption] Instagram

Thomas a épaté les fans avec son corps déchiré sur Instagram avant son retour à EastEnders[/caption]

En 2013, les producteurs ont refondu le rôle, avec le beau Ben Hardy prenant le relais et jouant Peter jusqu’en 2015, date à laquelle il a quitté Albert Square pour Hollywood et a décroché un rôle dans le film de super-héros X-Men: Apocalypse.

Pour ne pas être en reste, Thomas est clairement allé au gymnase pour se mettre en forme pour retourner au soapland.

Parlant de reprendre son rôle emblématique, il a déclaré: « Au fil des ans, j’avais espéré un retour sur la place, même si je n’aurais jamais pensé que cela arriverait – c’est donc un plaisir absolu d’être de retour à Walford en tant que Peter Beale.

« C’était formidable de voir des visages familiers et nouveaux, et j’ai hâte d’explorer à nouveau le personnage à la suite du retour de Cindy – c’est un moment excitant pour revenir ! »

Le jeune Peter Beale n’était pas le seul enfant de savon à subir une réincarnation sexy lorsque les patrons ont décidé d’embaucher un nouvel acteur plus âgé – nous examinons ici les refontes les plus drastiques.

Bethany Platt – Rue du Couronnement

Instagram

Lucy Fallon avait 19 ans lorsqu’elle a rejoint Corrie à l’âge de 14 ans[/caption]

La fille de Sarah Platt, Bethany, était à l’origine jouée par les adorables jumelles Emily et Amy Walton, alors âgées de six ans, jusqu’à ce que la famille parte vivre en Espagne en 2007.

À leur retour quelques années plus tard en 2015, les fans ont affirmé que Bethany, alors âgée de 14 ans, avait subi une sérieuse lueur après avoir été refondue en tant que Lucy Fallon, 19 ans.

Le feuilleton ITV a réinventé Bethany en tant qu’adolescente et Lucy est restée pendant cinq ans.

Ses intrigues dramatiques incluaient une sortie avec un homme beaucoup plus âgé, Nathan, quand elle avait 16 ans, qui l’a soignée et manipulée pour qu’elle couche avec ses amis dans le cadre d’un plan malsain pour la soutirer de l’argent.

Les scènes étaient difficiles à regarder et Corrie a été félicitée pour avoir porté le problème déchirant de la maltraitance des enfants dans la conscience générale.

Lucy a quitté la rue en mars 2020.

Sonny Valentine – Hollyoaks

Devon Anderson, alors âgé de 18 ans, a rejoint le casting de Hollyoaks dans le rôle de Sonny en 2006, aux côtés de Nathalie Emmanuel et Ricky Whittle dans le rôle de ses frères et sœurs Sasha et Calvin.

Sonny a été exclu de la série après seulement un an, les patrons citant des «problèmes de chronométrage» pour son licenciement.

Lorsque le personnage a été ramené en 2014, ils l’ont refondu en tant que hunky Aaron Fontaine, alors âgé de 25 ans.

Cette fois-ci, Sonny était un flic déchiré avec une chèvre et une coupe de cheveux courte et pointue – un monde loin de l’adolescent aux cheveux bouclés qui a quitté le village.

Hollyoaks a ramené le personnage par crainte que sa nièce Kathleen-Angel ne soit en sécurité avec sa mère, mais il n’a même pas survécu un an au savon avant d’être tué.

Nick Tilsly – Coronation Street

L’une des refontes les plus dramatiques a eu lieu lorsque l’acteur de Nick Tilsly, Warren Jackson, alors âgé de 16 ans, a disparu pour faire ses GCSE en 1996 – et a été remplacé par l’idole Adam Rickitt, alors âgé de 19 ans, en 1997.

Le changement rapide a vu Nick passer d’un adolescent légèrement maladroit à un beau gosse blond déchiré.

Adam a quitté la rue en 1999 pour poursuivre une carrière pop, mais est revenu entre 2003 et 2004, avant de démissionner pour de bon et a ensuite été refondu en 2009 lorsque Ben Price a pris la relève.

Holly Cunningham – Hollyoaks

La fille de Cindy Cunningham, Holly, était à l’origine une brune au visage d’ange interprétée par Lydia Waters, 10 ans.

Elle est apparue sur le feuilleton de 2008 à 2010, lorsque le personnage a été écrit.

Mais les producteurs ont décidé de ramener Holly deux ans plus tard – et ont choisi une actrice beaucoup plus âgée à sa place.

La blonde glamour Wallis Day, âgée de 18 ans dans la vraie vie, a été recrutée pour le rôle en 2012 – laissant les téléspectateurs choqués par la façon dont Holly, 14 ans, avait soudainement vieilli.

Lorsque Wallis a démissionné, elle a été remplacée par la tout aussi glamour Amanda Clapham en 2013, avec à peine une semaine entre ses dernières scènes et les débuts d’Amanda, provoquant des sourcils levés parmi les fans.

Dotty Cotton – EastEnders

Instagram

Milly Zero a deux ans de plus que Molly[/caption]

Depuis son arrivée à l’écran en 2008, l’enfant capricieuse Dotty a été jouée par Molly Conlin jusqu’en 2010, date à laquelle le personnage a été écrit. À l’époque, Molly n’avait que neuf ans.

Les patrons d’EastEnders ont décidé de ramener Dotty en 2019 mais ont choisi de la refondre en tant que Milly Zero, alors âgée de 20 ans – deux ans de plus que l’actrice d’origine.

En apprenant la nouvelle, Molly a déclaré: « Ils m’ont approchée, malheureusement, ils voulaient que le nouveau Dotty revienne et apparaisse beaucoup plus âgé et soit joué par quelqu’un dans la vingtaine.

« Bien sûr, j’aurais adoré revenir à EastEnders, mais je crois que tout arrive pour une raison ».

Milly est partie en 2022 après avoir échoué à incendier la maison de sa grand-mère décédée et a dit à sa famille et à Watford « d’aller en enfer ».

Steven Beale

Bbc

Steven a donné du fil à retordre à sa famille à la fois en tant que jeune garçon blond et plus tard en tant qu’adolescent grincheux[/caption]

Peter Beale n’est pas le seul membre de sa famille à être refondu – le demi-frère aîné Steven a été joué par quatre acteurs.

Le plus grand choc pour les téléspectateurs a été que le personnage a été refondu après avoir été joué par Edward Savage pendant quatre ans.

Edward, qui avait 13 ans lorsqu’il est parti en 2002, avait fait chanter son père adoptif Ian pour sa liaison avec Janine avant de partir vivre avec son père biologique en Nouvelle-Zélande.

Le retour du personnage en 2007 l’a vu interprété par le beau Aaron Sidwell, alors âgé de 19 ans, qui avait un an de plus que son prédécesseur.

Steven est passé d’un enfant blond maladroit à une brune aux cheveux lisses qui s’est avérée un succès auprès des femmes sur la place.

Daniel Osbourne

Le fils de Ken Barlow, Daniel, a été refondu trois fois, ce qui signifie que chaque retour sur les pavés a vu un acteur différent le jouer.

Il a d’abord été joué par Lewis Harvey de 1995 à 1997, puis Dominic Holmes a pris le relais en 2007 pour sa prochaine apparition.

La refonte la plus dramatique a eu lieu lorsque Rob Mallard a repris le personnage en 2016, ce qui a vu l’adolescent déménager à Weatherfield.

Rob n’a qu’un an de plus que Lewis, mais l’écart de près de dix ans signifiait que les téléspectateurs n’auraient peut-être pas reconnu qui il était censé être.

La réincarnation de Daniel l’a vu devenir une sorte de lothario sur les pavés – il sort actuellement avec la glamour Daisy Midgeley.

Ben Mitchell – EastEnders

Le fils de Phill Mitchell, Ben, a été joué par six acteurs différents au fil des ans.

De nombreux téléspectateurs se souviendront de Charlie Jones jouant l’enfant maladroit qui n’avait aucune des tendances violentes de son père.

Charlie a joué le rôle de 2006 à 2010, lorsqu’il est parti à l’âge de 14 ans, ce qui signifie que Ben a été refondu en tant que Joshua Pascoe – qui était plus lourd que Charlie.

Joshua, alors âgé de 15 ans, n’est resté dans le rôle que deux ans avant que le personnage ne soit écrit.

Lorsque Ben a été ramené en 2014, les patrons du savon ont choisi Harry Reid, alors âgé de 22 ans, pour assumer le rôle. Il avait trois ans de plus que Josué.

Cela signifiait que le visage de Ben avait changé à nouveau, et pas pour la dernière fois. Le personnage a quitté le feuilleton en 2018 pour être ramené un an plus tard incarné par Max Bowden, alors âgé de 25 ans.

Max a en fait deux ans de moins que son prédécesseur et ne porte pas de lunettes, ce qui incite les fans à plaisanter en disant que Ben doit désormais porter des lentilles de contact.