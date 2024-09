Persona 5: The Phantom X : présentation au Japon prévue le 25 septembre

ATLUS accueillera une Persona 5 : Le Fantôme X événement d’annonce pour le Japon le 25 septembre, la société annoncé. Un compte Twitter officiel japonais a également été ouvert.

Persona 5 : Le Fantôme X sera également présent au Tokyo Game Show 2024, qui se déroulera du 26 au 29 septembre au Makuhari Messe à Chiba, au Japon.

Le RPG gratuit, publié par Perfect World Games et développé par Black Wings Game Studio, a d’abord été lancé sur PC, iOS et Android le 12 avril en Chine, suivi du 18 avril à Taïwan et en Corée du Sud.

Bien qu’ATLUS n’ait pas encore officiellement confirmé la sortie du jeu au Japon et dans le monde entier, il a déjà déclaré : « une future expansion au Japon et dans le monde est à l’étude ».