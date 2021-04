Deux robots, un selfie – C’est ce que Mars Rover de la NASA, Perseverance a sous-titré le premier selfie jamais pris dans l’espace avec plus d’un seul rover, jusqu’à présent. Persévérance Le rover Mars a pris un selfie avec l’hélicoptère Ingenuity, qui se tenait à environ 4 mètres de distance sur l’image prise le 6 avril 2021, soit le 46e jour martien de la mission. Selon la NASA, Perseverance a capturé l’image à l’aide d’une caméra appelée WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), qui fait partie de l’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), situé à l’extrémité du rover. Bras robotique.

En publiant le selfie sur Twitter, Perseverance l’a sous-titré: «Deux robots, un selfie. Salutations de Jezero Crater, où j’ai pris mon premier selfie de la mission. Je regarde également le #MarsHelicopter Ingenuity alors qu’il se prépare pour son premier vol dans quelques jours. Oser des choses puissantes en effet.

Selon le Site Web de la NASA, Le selfie de Perseverance avec Ingenuity a été assemblé à partir de 62 images individuelles prises pendant que le rover regardait l’hélicoptère, puis à nouveau pendant qu’il regardait la caméra WATSON.

Une fois que l’équipe est prête à tenter le premier vol, Perseverance recevra et transmettra à Ingenuity les instructions de vol finales des contrôleurs de mission du JPL. Plusieurs facteurs détermineront l’heure précise du vol, y compris la modélisation des modèles de vent locaux informés par les mesures prises par l’instrument MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) à bord de Perseverance. Ingenuity fera tourner ses rotors à 2 537 tr / min et, si tous les autocontrôles finaux semblent bons, décoller. Après avoir grimpé à une vitesse d’environ 3 pieds par seconde (1 mètre par seconde), l’hélicoptère volera à 10 pieds (3 mètres) au-dessus de la surface pendant 30 secondes maximum. Ensuite, l’ingéniosité descendra et reviendra sur la surface martienne.

En février, des scientifiques de la NASA avaient présenté des premières images frappantes de l’atterrissage parfait du rover Mars Perseverance, y compris un selfie du véhicule à six roues suspendu juste au-dessus de la surface de la planète rouge quelques instants avant l’atterrissage. La photographie couleur, susceptible de devenir un classique instantané parmi les images mémorables de l’histoire des vols spatiaux, a été prise par une caméra montée sur l’étage de descente «grue céleste» propulsée par fusée juste au-dessus du rover alors que le véhicule spatial de la taille d’une voiture abaissé jeudi sur le sol martien.

