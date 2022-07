Persévérance ou folie ? Un homme américain est rejeté 39 fois par Google, le craque à la 40e tentative

Obtenir l’emploi de vos rêves peut être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Cependant, parfois, ne pas être en mesure de décrocher le travail auquel vous aspirez peut être décourageant. Pire encore, le rejet peut démotiver une personne. Mais ce n’était pas le cas de Tyler Cohen, qui travaillait comme directeur associé – Stratégie et opérations chez DoorDash. L’homme, originaire de San Francisco, n’a pas cessé d’essayer même lorsqu’il a été rejeté par Google 39 fois. S’adressant à LinkedIn, il a partagé la capture d’écran de sa communication avec Google. « Il y a une ligne fine entre la persévérance et la folie. J’essaie toujours de savoir lequel j’ai. 39 refus, 1 acceptation », lit-on dans la légende du message.

Le message de Tyler comprenait une capture d’écran qui montre comment il a été rejeté par Google à plusieurs reprises. Il a révélé qu’il avait postulé pour la première fois chez Google en 2019. Cependant, il a réussi à obtenir le poste trois ans plus tard après plusieurs tentatives. Le message est maintenant devenu viral et les utilisateurs de LinkedIn peuvent être vus en train de féliciter Tyler d’avoir saisi l’opportunité. Nombreux sont ceux qui ont également rappelé leur propre expérience.

Le message a réussi à obtenir plus de 39 000 réactions. Dans la section des commentaires, une personne a écrit: «C’est plus une probabilité qu’une folie et améliorer vos chances est la meilleure façon de procéder. Tout le monde n’aime pas toutes les cuisines, mais plus les gens y goûtent, plus elles sont acceptées. Donc, vous améliorez vos chances en allant là-bas, pas en restant à la maison ! » Une autre personne a commenté: “La rumeur veut que le colonel Sanders ait proposé à 1003 restaurants d’utiliser sa recette de poulet avant qu’il n’en ait un pour dire” oui “. Compte tenu de cela, vous n’êtes même pas encore dans les ligues mineures pour le rejet.

Il y avait aussi des gens qui critiquaient Tyler pour ne pas être capable de réaliser son estime de soi et courir après une entreprise.

“Vous avez postulé le 3 mai et avez été rejeté, puis postulé à nouveau le 6 mai et obtenu le poste. Nous ne pouvons que supposer que les deux candidatures concernaient des rôles très différents, sinon cela signifierait que le processus d’embauche de Google est complètement aléatoire. Alors, quelle est la morale ici ? Google est une entreprise tellement rêvée que votre objectif est simplement d’entrer dans l’entreprise, quel que soit le rôle qui vous est proposé ? Et donc vous avez passé les deux dernières années à postuler pour 39 rôles différents ? Ou peut-être qu’il y avait 39 rôles similaires, donc à la fin c’est juste une question de chance », a écrit un utilisateur nommé Enrico Camporeale. À cela, Tyler a répondu que le rôle qu’il avait obtenu lui convenait parfaitement et qu’il ne choisirait pas un seul autre rôle dans l’entreprise que celui-ci.

Cela montre à quel point le travail acharné et le dévouement peuvent vous aider à réaliser tout ce que vous voulez. Quelle est votre opinion sur la même chose ?

