Le milieu de terrain du FC Goa Glan Martins, qui a mérité les éloges de tous les trimestres lors des deux premiers matches du groupe E de la Ligue des champions de l’AFC, estime que le prochain match contre le Persepolis FC sera le «test le plus difficile» de sa carrière.

Les Gaur, qui représentent l’Inde pour la première fois au sommet de la compétition des clubs continentaux, ont surpris tout le monde par leur performance et occupent actuellement la deuxième place du tableau du groupe E, avec deux points en autant de matchs. Cependant, ils affrontent désormais Persepolis, finaliste de l’ACL 2020, qui occupe la première place du classement, après avoir remporté leurs deux matchs jusqu’à présent.

«Rien de plus que peut-être le test le plus difficile de ma carrière. Ils ont une réputation qui se mérite et c’est maintenant à notre tour de croître davantage et de gagner notre propre réputation. J’ai vraiment hâte de voir le match », a déclaré Glan Martins. «Nous allons profiter du moment pour le moment, mais nous devons mentalement mettre les résultats derrière nous et nous préparer pour Persépolis.»

L’équipe iranienne se méfie elle-même de la menace que représente l’équipe indienne, après avoir troublé à la fois Al Rayyan (Qatar) et Al Wahda (EAU) lors des deux premiers matches. Martins pense que l’effort mental impliqué dans les matches contre de telles équipes est ce qui a aidé Goa jusqu’à présent.

«Le niveau, bien sûr, est plus élevé. Plus qu’un simple effort physique, nous devons être constamment concentrés mentalement car toute faiblesse sera punie à ce niveau. Et le travail acharné, qui ne peut être attribué à un seul joueur, nous devons tous faire de notre mieux et continuer à nous entraider », a déclaré le milieu de terrain.

Le joueur de 26 ans a reçu les éloges de tous les trimestres ces derniers temps, l’entraîneur-chef de l’Al Wahda FC, Henk ten Cate, déclarant: «C’est un très bon milieu de terrain. Je l’ai vu et je l’aimais beaucoup ». Cependant, Martins a choisi de rester humble au milieu de ces éloges.

«Eh bien, je dirai que je suis flatté. Je suis heureux que je puisse être un problème suffisamment important pour d’autres équipes que leur entraîneur en a pris note. Tout cela est génial et nous apprécions le moment, mais nous avons encore quatre matches difficiles à espérer », a plaisanté Martins.

Glan Martins est quelqu’un qui a gravi les échelons du football indien. Il a fait irruption sur la scène avec le Churchill Brothers FC Goa lors de la saison I-League 2019-20 et a suivi avec un passage à l’ISL en signant avec l’ATK Mohun Bagan, avant de passer à la mi-saison au FC Goa, où il a brille non seulement au niveau national, mais également sur la scène continentale.

«Eh bien, chacune des ligues a un défi qui lui est propre. Et je pense que, quelle que soit l’équipe pour laquelle j’ai joué dans les ligues dans lesquelles j’ai été, j’ai toujours tout donné. Et je continue de le faire. Une chose cruciale pour moi est le désir de m’améliorer. Même après deux bons résultats (dans l’ACL), je veux m’améliorer davantage », a déclaré Glan.

Le joueur de 26 ans a en outre déclaré que l’attention méticuleuse portée aux détails à Goa l’avait aidé à s’améliorer en tant que joueur.

«La Ligue des champions de l’AFC a besoin que vous soyez à votre meilleur. Après être arrivé au FC Goa, je pense que cela a été un geste qui m’a vraiment aidé à grandir en tant que joueur. Nous avons un plan prêt avant chaque match. Nous étudions ce qu’ils font et mettons un plan en pratique. Cette attention méticuleuse aux détails n’existait pas auparavant et cela m’a vraiment aidé à m’épanouir », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici