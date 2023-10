Le candidat républicain et homme d’affaires du Michigan Perry Johnson a annoncé vendredi qu’il suspendait sa campagne présidentielle.

« N’ayant aucune possibilité de partager ma vision sur la scène du débat, j’ai décidé à ce stade que suspendre ma campagne était la bonne chose à faire », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Perry Johnson a publié vendredi une déclaration : pic.twitter.com/OU5PIzLLVu – Perry Johnson (@PJQualityGuru) 20 octobre 2023

Tout au long de sa campagne, Johnson a fait part de ses inquiétudes concernant le Comité national républicain (RNC) et le processus de débat. Il a déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale pour ne pas avoir été autorisé à participer au premier débat primaire républicain, selon Axios. Il a allégué que les candidats au débat avaient été « triés sur le volet » par le RNC et Fox News. (EN RELATION : RNC révèle quels candidats présidentiels du GOP participeront au débat)

Le RNC a déclaré que les candidats cherchant à se qualifier pour le débat d’août avaient besoin de 40 000 donateurs uniques, avec au moins 200 donateurs uniques par État ou territoire dans au moins 20 États, a noté le média. Les candidats avaient également besoin du soutien des sondages nationaux ou indépendants.

Il a dénoncé la « corruption » parmi les dirigeants du RNC, affirmant que la manière dont ils ont géré le processus de débat était « épouvantable ».

« Non seulement le processus de débat a été mis en place pour garder les étrangers hors de la scène et sans voix, mais lorsque nous avons atteint leurs critères arbitraires, des dirigeants corrompus ont utilisé leur pouvoir autoritaire pour me virer de la scène à 23 heures le lundi précédant le débat. malgré notre équipe qui a travaillé avec Fox News tout le week-end sur la logistique », a-t-il déclaré.

Johnson s’est concentré sur son Plan à deux cents dans sa campagne, qui « réduirait de deux cents chaque dollar de dépenses discrétionnaires fédérales pour mettre fin à l’inflation et résoudre la crise de la dette », indique son site Internet.

Il a exprimé la nécessité de ce plan dans sa déclaration concernant la suspension de la campagne, affirmant que Washington, DC, devait commencer à prendre plus au sérieux l’inflation et les dépenses publiques.

« Le peuple américain mérite bien mieux que ce que les politiciens de carrière de Washington lui offrent », a-t-il déclaré.

«Je me suis présenté à la présidence avec pour seul objectif de faire en sorte que le pays dont héritent mes enfants soit tout aussi extraordinaire que l’Amérique dans laquelle j’ai grandi. J’avais peur que cela n’arrive pas », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Les dépenses incontrôlables du gouvernement, qui ont provoqué une inflation galopante et forcé une montée en flèche des taux d’intérêt, sont douloureuses pour l’Amérique centrale et nuisent aux familles américaines. »

Johnson ne s’est pas retiré de sa candidature et il prévoit de conserver une petite équipe politique parmi son personnel au cas où « la dynamique de la course » changerait. Son nom figurera toujours sur les premiers bulletins de vote.