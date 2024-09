Perry Farrell se fait soigner après une crise de colère sur scène

Perry Farrell suit un traitement médical suite à une récente explosion sur scène qui a inquiété de nombreuses personnes.

L’épouse du leader de Jane’s Addiction, Etty Lau Farrell, a remercié les fans pour leur soutien dans un communiqué dimanche matin, assurant à ses abonnés que son mari « se rétablirait » après avoir agressé physiquement son camarade de groupe Dave Navarro lors d’un spectacle le week-end dernier.

« Nous prenons un peu de temps pour nous, pour réfléchir et guérir », a-t-elle écrit en partie sur Instagram. « Perry a déjà des rendez-vous avec un oto-rhino-laryngologiste et un neurologue. Si vous connaissez et aimez bien Perry, vous savez que je n’ai pas besoin d’aborder les autres faux récits. Nos âmes le savent. »

« Avec tout votre amour, votre gentillesse, votre compassion et votre soutien, vous savez que Perry va persévérer. Il va se rétablir. Il sera à nouveau heureux. Il pourra à nouveau partager sa musique, sa vision et son art – sans retenue », a ajouté Etty Lau.

Dans une séquence YouTube du concert du groupe du vendredi 13 à Boston, on pouvait voir le chanteur bousculer et donner un coup de poing à Navarro avant que les lumières de la salle ne s’éteignent et que le spectacle ne se termine brusquement.

« Va te faire foutre ! » pouvait-on entendre Farrell crier à Navarro après avoir mené la foule dans un chant lors d’une interprétation de leur titre « Ocean Size » de 1988. Navarro a brandi sa guitare pour se défendre avant que les membres de l’équipe ne se précipitent sur scène pour éloigner Farrell de lui.

Etty Lau a partagé un « récit de première main » de ce qui s’est passé sur Instagram, expliquant que le groupe a commencé la chanson « avant que Perry ne soit prêt et a fait le compte à rebours ».

« Il y avait clairement beaucoup de tension et d’animosité entre les membres… la magie qui rendait le groupe si dynamique », a-t-elle écrit. « Et bien, la dynamite était allumée. Perry s’est levé au visage de Dave et l’a mis en échec. »

Etty Lau a ajouté : « La frustration de Perry s’était accrue, soir après soir, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était couverte par le groupe. Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs. Mais lorsque le public au premier rang a commencé à se plaindre et à l’insulter en disant que le groupe jouait trop fort et qu’ils ne l’entendaient pas, Perry a perdu la tête. »

Après l’incident, Farrell s’est excusé pour son « comportement inexcusable » dans un communiqué, annonçant l’annulation de leur tournée de 23 villes en co-tête d’affiche avec Love and Rockets.